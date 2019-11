El 67% de los votantes del PSOE respalda la sentencia del 'procés' y el 78% de los electores de UP la rechaza

Publicada el 06/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 05/11/2019 a las 21:33

info Libre

El encaje de Cataluña en España

Preocupación en el 87% de los entrevistados

FICHA TÉCNICA



-Procedimiento: entrevistas telefónicas (50% móviles y 50% fijos) y cuestionario estructurado.

-Muestra realizada: 1.517 entrevistas distribuidas por cuotas de estrato municipal, sexo, edad y equilibraje por provincias.

-Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es de ±2,52% para la muestra total y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

-Ámbito geográfico: España.

-Fechas de campo: las entrevistas se realizaron diariamente desde el 28 de octubre al 2 de noviembre, ambos inclusive.

-Instituto responsable de la investigación: SW Demoscopia.

. El 56,8% de los entrevistados porparaconsideran que el fallo delsobre el procés fue justo, frente al 43,2% que no lo considera así.Estas cifras medias muestran importantes diferencias cuando las respuestas se desglosan en función de la intención declarada de voto de los encuestados. Así, mientrasPor encima de los votantes del PSOE, en cuanto a aprobación de la sentencia del Supremo, se ubican los de Ciudadanos (81,8% la creen "proporcionada y justa") y los del Partido Popular (75,2%).Tras estas formaciones se ubica la extrema derecha de, un 63,3% de sus votantes comparte el fallodonde el porcentaje de quienes la aprueban baja al 53,2%.La formación deha sido la que más abiertamente se ha mostrado en contra de la decisión del Supremo.llegó a declarar el jefe de la extrema derecha, que consideró el pronunciamiento judicial demasiado "blando".Por sexos no hay apenas diferencias significativas. Mientras que el 57,7% de los hombres la consideranel porcentaje de mujeres es del 56,0%.En cuanto al nivel de estudios de los encuestados, como norma general la disconformidad con la sentencia se incrementa cuanto mayor es el nivel de formación. No obstante, en todos los bloques ganan los que la creen justa.La cifra más baja,, se produce entre quienes tienenRespecto a la forma en la que "podría solucionarse el encaje de Cataluña en España", la mayor parte de los encuestados se decanta por "buscar una solución dialogada dentro del marco constitucional, pero. Esto lo opina el 43,1% de los encuestados. La siguiente opción que más apoyo ha recibido, el 35,1%, es la de lapara "suspender la autonomía en Cataluña" al entender que "no hay solución posible" sin esa medida drástica. El 15,4% aboga por reformar la Constitución "parasi se vota en un referéndum", siempre que haya una "mayoría clara". La opción con menor porcentaje de apoyo, el 6,3%, es la de quienes apuestan porpara Cataluña, "que les dote de mayor autonomía".La aplicación del 155 es la opción preferida de los votantes de(86,1%), seguidos por los del PP (69,6) y los de Ciudadanos (49,2%).La búsqueda de una solución "dialogada" dentro de la Constitución es la favorita de los votantes socialistas (65,6%). Les siguen los deLa opción del referéndum que defienden tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejónpor sus votantes: apuestan por ella un 32,8% en Unidas Podemos y un 27,7% en Más País. En ambos casos son más partidarios de la "solución dialogada" mencionada en el párrafo anterior.Por estudios, la opción de la solución dialogada es la favorita de todos los bloques –desde quienes no tienen estudios a quienes están ya en posesión de un título universitario–,En este caso, el 42,6% aboga por la aplicación del 155 de la Constitución, frente al 41,5% que prefiere mantener la situación actual.La opción de admitir el derecho a la independencia si la decisión se refrenda con un referéndumSi se tiene en cuenta la sitación laboral de los encuestados, la intervención de la autonomía es sólo la idea preferida de los. En el resto de grupos, salvo en el de trabajadores domésticos no remunerados, donde hay empate entre ambas preferencias, dominan quienes quieren mantener la situación actual.Al 60,3% de los encuestados le preocupan "mucho" los acontecimientos que están sucediendo en Cataluña y a otro 26,3% les preocupa "bastante".Poniendo a estos datos el filtro de los partidos políticos, los votantes de Vox están a la cabeza de quienes dicen estar muy o bastante preocupados, aunque: la suma de las respuestas "mucho" y "bastante" agrupa al 94,4% de los apoyos de la extrema derecha, el 93,4% de los del PP y el 92,4% de los de Ciudadanos. Les siguen PSOE (88,8%), Más País (84,0%) y Unidas Podemos (71,6%). Es precisamentela formación dela que congrega mayor porcentaje de votantes a los que no le preocupa "nada", el 15,4%.es un factor que afecta al incremento de la preocupación. Más del 70% de los encuestados de 65 años o más asegura que les preocupa "mucho" la situación en Cataluña, un porcentaje que baja al 53% en el caso de los jóvenes entre 18 y 24 años.En consonancia con ello, losson el colectivo más preocupado (72,5%) si se toma como referencia la situación laboral de los encuestados. En el extremo opuesto están los parados que buscan su primer empleo (un 50,0% se declara muy preocupado).