Publicada el 06/11/2019 a las 13:49 Actualizada el 06/11/2019 a las 14:22

La Asociación de Fiscales (AF) ha recordado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , que la Fiscalía es unay que, después de que el candidato a la reelección a la Presidencia haya defendido en una entrevista la dependencia del Ministerio Público para demostrar que su gabinete también está actuando para que las autoridades belgas entreguen al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont . La Unión Progresista de Fiscales también se ha pronunciado al respecto y ha recalcado que "el Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno,".En un comunicado, la AF ha lamentado elde las "funciones conferidas al Ministerio Fiscal", pues dichas manifestaciones "no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable".Sánchez ha hecho estas declaraciones esta mañana en una entrevista en RNE cuando el entrevistador le ha preguntado: "¿La Fiscalía de quién depende?", a raíz de la promesa que hizo en el debate electoral de traer de vuelta a España a Puigdemont. Según el periodista reconoció que la Fiscalía dependía del Ejecutivo, a los que el presidente del Gobierno ha añadido: "Pues ya está".Ante esto, la asociación ha contestado que la Fiscalía es "independiente y solo depende de la legalidad", por lo que ha subrayado que el Ministerio Público "no cumple órdenes del Gobierno".Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales también ha reaccionado a las declaraciones del presidente en funciones y, a través de su cuenta oficial de Twitter , han recalcado que "el Ministerio Fiscal esy éste no puede dar órdenes al/a la Fiscal General, que quede claro"