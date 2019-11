Publicada el 12/11/2019 a las 10:29 Actualizada el 12/11/2019 a las 10:30

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Maciej Szpunar ha concluido este martes que el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras , debe ser, aunque no haya podido cumplir todas las formalidades para recoger el acta.Una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento europeo por la autoridad competente del Estado miembro en el que fue elegido adquierela condición de miembro de la Eurocámara, según el letrado.Con todo, en su dictamen, el Abogado añade que lade que gozan los eurodiputados se activa con ladel nuevo Parlamento electo, en este caso el pasado 2 de julio. Aunque las conclusiones del Abogado General no son vinculantes para los jueces del TUE, en la mayoría de los casos las sentencias finales siguen la línea marcada por el primer dictamen.La defensa del líder independentista sostiene que Junqueras está protegido por la inmunidad que le corresponde a un eurodiputado desde que obtuvo un escaño en las elecciones de mayo al Parlamento europeo, pero tanto España como las instituciones europeas consideran que no le asiste tal protección puesto que