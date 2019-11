El 'caso Serrano' persigue a Vox en el Parlamento andaluz

Publicada el 14/11/2019 a las 15:00 Actualizada el 14/11/2019 a las 17:01

info Libre

El caso

Hacienda y la Fiscalía

El parlamentario de Adelante Andalucía Ignacio Molina entregó este miércoles, durante la celebración del pleno parlamentario, bolsas de pellets a los diputados de Vox. Precisamente pellets, combustible a base de madera, son lo que en teoría debería fabricar la empresa Bio Wood Niebla SL, fundada en 2016 por el ahora presidente del grupo de Vox, el juez Francisco Serrano. Pero la fábrica, que recibió una ayuda pública de 2,48 millones de euros que no ha devuelto, no ha sido terminada, por lo que no ha habido pellets. La ayuda fue obtenida después de que Serrano y su socio inflaran el capital social de la empresa con la aportación de una maquinaria que en realidad no había sido adquirida, según ha admitido el propio Serrano. La Fiscalía investiga la posible relevancia penal de los hechos tras una denuncia de la Policía Nacional basada en las informaciones desveladas por[vea aquí el dossier del caso Serrano].Antes de la sesión de control, a mediodía,envasadas con el etiquetado de la marca Bio Wood Niebla, el logo de la empresa y una imitación de reclamo comercial que dice:El ánimo de mofa es evidente. Cada uno de los 12 parlamentarios de Vox recibió su bolsa. Algunos parlamentarios respondieron a Molina aludiendo a la irregularidad laboral de Pablo Echenique o a las tarjetas black, explica el parlamentario de Adelante, que subraya que su intención era llamar la atención sobre un caso "muy grave"."Sospechamos que el dinero de la ayuda de Industria a la primera empresa acabara en la segunda, la que se montó en Extremadura.dice Molina. El parlamentario asegura que al menos "dos o tres" parlamentarios de Vox le devolvieron las bolsas, de las que –afirma– hará entrega a los líderes del PP, el presidente Juanma Moreno, y Ciudadanos, el vicepresidente Juan Marín.Molina asegura que, en cuanto se constituyan las Cortes Generales,y se interese por estas ayudas. "Aquí está Serrano, pero las competencias están allí [en el Gobierno central]. Queremos toda la información y que den las explicaciones debidas", señala.Vox, consultado por este periódico, no hizo ningún comentario al respecto.El caso Serrano arranca con una convocatoria de apoyos financieros del Ministerio de Industria hace más de tres años. Las ayudas fueron convocadas el 9 de marzo de 2016. Sólo 21 días después, el 30 de marzo, Serrano –a través de su despacho de abogados– y Pelegrín constituyeron Bio Wood Niebla SL, con un capital inicial de 1.245.000 euros.y el 40% de Pelegrín, su socio en esta aventura empresarial. Hay un tercer impulsor de la empresa, Javier López, que no figura como administrador de Bio Wood Niebla pero que el propio Serrano cita como "promotor e ideólogo" del proyecto.El 99,43% del valor de la empresa (1.238.000 euros) radicaba en la maquinaria: un secadero para biomasa aportado por el despacho de Serrano y tres granuladoras aportadas por Pelegrín. Una maquinaria que, según admitió Serrano a raíz de la primera información sobre el caso publicada por este periódico, en realidad no había sido adquirida ni cuando la ayuda fue solicitada ni cuando fue concedida.Bio Wood Niebla SL solicitó un préstamo a Industria para una fábrica de pellets en la localidad de Niebla (Huelva). Industria le concedió la ayuda el 24 de noviembre de 2016. Al mes siguiente, concretamente el 30 de diciembre, Bio Wood Niebla SL hizo una reducción de capital, consistente en la devolución a los socios de la maquinaria aportada, con lo cual el valor de la empresa se reducía de 1.245.000 a 7.000 euros. Se trataba, según ha declarado Serrano, deEl problema es que el “ajuste” se produjo una vez concedida la ayuda de 2,48 millones de Industria (24 de noviembre de 2016), que no ha sido devuelta.y la inversión tendría que estar justificada desde agosto de 2018, según el Ministerio de Industria. Pero no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, por lo que Industria reclamó el dinero a Bio Wood Niebla SL, sin éxito.Además del frente de la Agencia Tributaria, ahora también se abre el penal, con la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, que cree que pudo existir un fraude de ayudas públicas.A la espera de que se determine si hay indicios de criminalidad en su actuación, lo cual obligaría a llevar el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Serrano sigue sin responder a múltiples cuestiones planteadas por este periódico. Entre ellas, cuál es el origen del millón inyectado a Pellex Energía SL desde Proyecciones Serralba SL en junio de 2017, siendo el juez administrador único y socio principal de esta empresa. A la pregunta de si ese dinero se corresponde totalmente o en parte con la ayuda de Industria a Bio Wood Niebla SL,