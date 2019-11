Sánchez emplaza a Esquerra a facilitar el único Gobierno que quiere “superar la crisis catalana desde el diálogo”

Publicada el 14/11/2019 a las 15:08 Actualizada el 14/11/2019 a las 16:49

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, emplazó este jueves a Esquerra Republicana —sin citarles—y les ñidió expredamente que, en caso contrario, explique “que Gobierno quieren”.Sánchezapenas unos minutos después de que los republicanos mantuviesen una reunión con el PSOE sobre la investidura en el Congreso y anunciasen que no ha habido avances y, or tsanto, mantiene su intención de votar no en la investidura.La abstención de Esquerrapara que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos pueda salir adelante.Sánchez aseguró que su propósito sigue siendo ofrece “diálogo dentro de la Constitucion y la legalidad democrática”.hay una mesa del Parlament que tiene que ser activada, tienen que hablar con la parte no independentista de Cataluña”, pidió. Y, a patir de ahí, precisió, “el Gobieno siempre estará por encontrar una solución política a esta crisis territorial” que, subrayó, “no se va a resolver en un mes. Vamos a necesitar generosidad y sentido de Estado”.Durante su comparecencia, el presidente epara reintroducir el delito de convocatoria de referéndums en la que Esquerra se ha apoyado en las últimas horas para fundamentar su ‘no’ a la investidura. “Estamos en los primeros días tras las elecciones”, señaló. Primero “tendremos que llegar a acuerdos con nuestros socios de gobierno en muchos ámbitos y también en la crisis territorial. Pero vamos a paso a paso. Estamos construyendo el programa de gobierno que presentaré en el discurso de investidura”, se exucsó para no concfretar su respuesta.Sánchezdespués de reunirse con el presidente de Consejo Europeo in péctore, el liberal y exprimer ministro belga Charles Michel.En susdespués de firmar un preacuerdo con Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición, una decisión representa un giro de 180 grados en su estrategia después de defender durante meses la necesidad de limitar los acuerdos con Unidas Podemos a un pacto programático que le permitiese seguir gobernando con un Ejecutivo monocolor, el presidente en funciones citó tres razones para explicar su cambio de posición.En primer lugar, dijo, haber hallado un acuerdo “ilusionante” que abre la puerta a “la esperanza y el entendimiento” en la izquierda, que por primera vez en 40 años va a compartir tareas de gobierno. En segundo lugar, que el documento sucrito el martes “incorpora garantías” para ambas partes, al garantizar la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo y ofrecer al PSOE las condiciones de “cohesión, solidaridad interna y lealtad” que buscaba. Y, en tercer lugar, concluyó, porque después de votar tres veces este año “teníamos una ambición:y ofrecer una salida para resolver la crisis de gobernabilidad que vive España”.Una vez cumplido su cormpromiso de plantrar una salida “en 48 horas“, Sánchez espera ahora “que esa generosidad y responsabilidad que hemos demostrado y que reclamé el 10 de noviembre al resto de formaciones también la asuman”, “porquey tener un Gobierno cuanto antes”.