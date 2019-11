El jurado popular declara a 'El Chicle' culpable de la agresión sexual y el asesinato de Diana Quer

Publicada el 30/11/2019 a las 14:10 Actualizada el 30/11/2019 a las 14:23

500 días desaparecida

El jurado popular ha declarado a, cuya desaparición fue denunciada el 22 de agosto de 2016 durante las fiestas de A Pobra y cuyo cadáver fue localizado, casi 500 días después, en el interior de un pozo ubicado en una nave abandonada de Asados, en Rianxo, informa Europa Press.Así lo hantras una deliberación que se ha prolongado durante cuatro días, desde que les fuese entregado el objeto de veredicto en el mediodía del martes. En la jornada del viernes, el jurado emitió un primer documento que fue devuelto por decisión del juez, Ángel Pantín, a los miembros paraque apreció.En particular, consideran probado durante las 11 sesiones del juicio que, pero no violarla, en la nave de Asados, lo queLa pista de Diana Quer se perdió en las fiestas de A Pobra do Caramiñal el, mientras. Tenía solo 18 años. Sus últimos mensajes, su teléfono móvil, desparecido en un primer momento y encontrado después en el mar en Taragoña, la reconstrucción de los últimos pasos o las declaraciones que tomaron los investigadores, sin embargo, no permitieron esclarecer qué había sucedido con la joven.La falta de pistas con el paso del tiempo fue tan acuciante que ocho meses después, en abril de 2017, el juez instructor, Félix Isaac Anido, decidía archivar provisionalmente la causa "por no existir indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada". Habría que esperar hasta finales de ese mismo año para que se produjese otro hecho delictivo que precipitó elcomo autor confeso de la muerte.Fue en los últimos días de diciembre de 2017, cuando una joven de la(por el que hoy en día está condenado El Chicle) y señaló a Enrique Abuín como el responsable.Los agentes, que ya lo habían tenido entre los principales sospechosos del caso Quer, lo detuvieron entonces y lo interrogaron hasta que confesó haber sido el responsable de la muerte de la joven y los llevó hasta el cadáver. El último día del año, elabandonada en Asados, en Rianxo, próxima a la vivienda de los padres de su presunto asesino, 500 días después de su desaparición.