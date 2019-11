Publicada el 29/11/2019 a las 11:45 Actualizada el 29/11/2019 a las 11:46

info Libre

info Libre

No puede dar explicaciones porquedesarrollada por el BBVA sobre los contratos con el policía José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace dos años por graves y supuestos delitos que implican seguimientos, espionaje y extorsión a políticos y empresarios. Esa –la ignorancia sobre el forensic– es la versión, por lo que ha podido conocer, que ha defendido ante el juez dos veces y en menos de 10 días nada menos que el representante legal del banco. Es decir, el alto cargo –– que oficialmente representa en la causa a la segunda entidad financiera del país, sobre la que pesa una imputación judicial por indicios de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.Este periódico ha vuelto a pedir, este viernes por la mañana, a lossu versión sobre el conocimiento de Fraguas en relación a la investigación interna. La respuesta de las fuentes del banco ha sido esta:pero que no pueden pronunciarse sobre su comparecencia judicial. Una vez se levante el secreto de sumario, todas las partes accederán a los audios de las declaraciones prestadas por el representante del banco.La información obtenida por este periódico indica que Fraguas adujoentregados al Juzgado 6 de la Audiencia Nacional, que investiga las actuaciones del durante décadas poderoso comisario José Manuel Villarejo. Y que hubo momentos en queentre lo que significa la actuación y el peso del banco en todo lo sucedido y el de su, también imputado. Pero ese desmarque, centrado en que difícilmente la anterior cúpula podía no saber de la existencia de los contratos con Villarejo, no implicó ataques directos ni expresos. La versión que sostiene Francisco González es que se enteró de los contratos con Villarejo en 2018.Por lo queha podido conocer, Fraguas siguió cargando la principal responsabilidad sobre los dos antiguos directivos que han sido señalados desde el primer momento: el que era jefe de seguridad del banco, el expolicía Julio Corrochano, y Antonio Béjar, antiguo director de la división inmobiliaria. Béjar ha optado por lo que fuentes jurídicas definen como colaborar con la justicia y ha demandado por despido al banco.Este jueves, Fraguas declaró duranteante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por segunda vez. Pero ni siquiera ahí terminó el interrogatorio. El representante del bancotodavía sin fecha, en la que la Fiscalía Anticorrupción continuará con su extensa batería de preguntas antes de dar paso a la defensa.Al interrogatorio asistieron tres abogados del BBVA encabezados, como ya sucedió en su primera declaración del día 20, por la exfiscal. Socia del bufete Garrigues, Prieto también aparece de manera simultánea como quien dirige elencargado por el banco. Un forensic consiste en una especie de investigación cuasi policial de carácter interno cuya elaboración corre siempre a cargo de "expertos independientes".En lo que concierne al BBVA, sus relaciones comenzaron en 2004, cuando el banco contrató a la empresa de cabecera del policía –Cenyt– para la denominada Operación Trampa. Esa operación buscaba abortar el desembarco de Sacyr en el accionariado del BBVA, Villarejo utilizó su empresa Cenyt. Entre otras actuaciones, interceptódiferentes, entre ellos los del hoy exministro socialista; los empresarios, en 2004 presidente de Sacyr, y Juan Abelló; y los de quienes en aquel periodo ostentaban la presidencia y la vicepresidencia de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas. El objetivo era desactivar la entrada de la constructora Sacyr en el accionariado del banco.Hasta 2017, Villarejo cobró del BBVA no menos de 10 millones de euros, que es la cifra que la investigación ya considera acreditada.