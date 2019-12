Publicada el 02/12/2019 a las 12:34 Actualizada el 02/12/2019 a las 15:08

2 asientos para el PP, uno para Vox y uno para Cs

El PP, en la oposición

El líder del PP , convocó este lunes en el Congreso de los Diputados a los parlamentarios electos el 10N. La cita es previa a la constitución de las Cortes de la XIV Legislatura. Y, en ella, fijó posición, parece que de forma definitiva sobre cómo se comportará el partido en la composición de la Mesa de la Cámara Baja, un asunto envuelto en la polémica"Nuestra posición es que aquellos partidos que pueden tener representante en la Mesa del Congreso y Senado , dijo.Este ofrecimiento también lo extendió a Ciudadanos de forma expresa.añadió. "No estamos en un debate cuantitativo, por número de escaños, estamos en un debate cualitativo", señaló. Ciudadanos tiene 10 escaños; Vox, 52.De su discurso se desprende que está dispuesto a prestar votos a Vox para que esté representado en el órgano de gobierno de la Cámara. Pero también a Ciudadanos. Para ello,. La idea es que el PP se siente en la Mesa con dos miembros y Vox y Cs, con uno cada uno. "2-1-1", subrayan desde la dirección nacional. La Mesa está compuesta por nueve miembros. Los otros cinco recaerían sobre las fuerzas de izquierda y la Cámara estaría presidida por la socialistaSi estos planes fracasaran el PP piensa ya el escenario que barajaban la semana pasada:También com la Mesa como contexto, Casado advirtió de que el PP nunca participará de cordones sanitarios contra partidos que defienden la unidad nacional y la Constitución y abogó por un cordón sanitario legal hacia quienesy han sido acusados de sedición por el SupremoLa intención de la dirección nacional del PP es que en la tarde de este lunes su secretario general,entable un diálogo con Cs y Vox.El principal escollo a esto que pretende Casado es que Vox, al menos hasta ahora, se ha negado a entablar cualquier diálogo con el argumento dePero el concurso del partido de Santiago Abascal es clave para que este reparto propueso por Casado llegue a buen puerto.Por otra parte, Casado insitió una vez más en que Pedro Sánchezde investidura y no puede esperar que el PP, que es, vaya a permitir que sea designado presidente del Gobierno."Sánchez no se ha dirigido a nosotros.mantuvo. "El ya lo ha zanjado. Es un debate que no admite retorno, que no es reversible y es su absoluta responsabilidad", añadió.A su juicio, el verdadero problema es que el PSOE no reclama ayuda. "Impulsa el proyecto político que quiere y lo hace con quienes ha decidido que sean sus socios", manifestó.Una vez más, Casado trasladó al presidente del Gobierno en funciones que siempre tendrá al PP en cuestiones de Estado. Dijo que su partido siempre negociará con "lealtad y garantías" cuando "se le pida como se debe y para el bien de España", pero "nunca" para aceptar chantajes a costa de la soberanía nacional.