Publicada el 13/12/2019 a las 21:45 Actualizada el 13/12/2019 a las 22:01

#COP25 Estamos a punto de que se sobre el cubo de #CO2 o presupuesto global de carbono para no sobrepasar 1.5 grados de calentamiento global. Esta infografía te lo explica a la perfección. pic.twitter.com/kRzBWCH11s — Unai Pascual (@unaipasku) December 13, 2019

Hay lemas clásicos que nunca mueren. "El pueblo unido jamás será vencido". Sentada de Fridays for Future en la zona oficial de la #COP25. Nada cerrado en el último día de cumbre: ellos aprietan para defender la justicia climática. pic.twitter.com/Nfqv2d2JPf — Javier Martínez (@JaviSkan) December 13, 2019

Este viernes se supone que era el último día de la cumbre del clima de Madrid. Como suele ser habitual en este tipo de encuentros, la clausura se ha retrasado. La diferencia en esta es que aún no hay hora, ni fecha estimada de cierre: algunos observadores ya vislumbran el domingo como jornada hábil ante lo enfrentado de las posturas y el bloqueo, por ahora aparentemente irresoluble, de las negociaciones. Activistas y organizaciones climáticas ya dan sus demandas más importantes como perdidas y ahoraY si es imposible, que se termine la COP25 sin conclusiones: buena parte de los observadores prefieren ningún acuerdo que un mal acuerdo. En ese punto también parece que está la Presidencia chilena, que ha confirmado que, si es necesario, algunos puntos se pospondrán a un encuentro intermedio antes de la COP26, pero queLas noticias sobre las negociaciones surgen a velocidad de vértigo, y es difícil dar nada por seguro. Pero ahora mismo, en el momento de cierre de esta crónica a las 22.00 horas del viernes,sobre cómo reconocer en los textos finales el aumento de la ambición en cuanto a recorte de emisiones necesario para que las acciones de los países sean coherentes con limitar el calentamiento global a 1,5 grados, el objetivo del Acuerdo de París firmado un día como hoy hace cuatro años. Ninguna opción es perfecta, pero una es claramente mejor que la otra. La primera "llama a las Partes a usar la oportunidad para elevar el nivel de ambición en 2020". Como es evidente,: pero es que la segunda opción en este momento sobre la mesa ni siquiera lo menciona, ni siquiera efectúa una petición. "Tenemos que mantener la primera opción en el texto. Tienen que hacerlo por nosotros, por el planeta y por las generaciones más jovenes", dijo Vanessa Pérez-Cirera, miembro de Climate Action Network, en la rueda de prensa de valoración del resultado –provisional– de la COP.La ambición es importante porque, al margen de detalles técnicos,Lo ideal para la acción climática sería un texto final que llame a las Partes a mejorar sus compromisos mucho antes de la próxima COP26, que se celebrará en Glasgow, para que Naciones Unidas tenga tiempo de recopilarlas y estimar si es o no suficiente para evitar un cambio climático desbocado. Lo que hay sobre la mesa en este momento es un llamamiento genérico, pero es mejor que nada. Los tiempos son tan estrictos porque el planeta apenas cuenta con margen para evitar llegar a la frontera de los 1,5 grados que se marcó como objetivo la comunidad internacional hace cuatro años, como se puede ver en el siguiente GIF.No solo se trata, además, de que el documento por ahora sea tibio: es que los grandes contaminadores, salvo la Unión Europea y su recién estrenado objetivo de neutralidad climática para 205o. Ni EEUU, ni China, ni Rusia, ni India, ni Japón...Las Partes más ambiciosas eran cautas hasta ahora al señalar a los responsables. Ya no lo son tanto, cansadas del bloqueo. Durante la mañana de este viernes, el ministro de Medio Ambiente de Costa Rica (uno de los países que más guerra está dando en favor de una acción decidida)del estancamiento de las negociaciones sobre los mercados de carbono. Estos países pretenden que se aprueben trampas para que a la hora de comprar y vender créditos de carbono, una vía de "flexibilidad" para los países que no llegan a reducir emisiones por sus propios medios, a la hora del cómputo global se tengan en cuenta tanto los créditos vendidos como los comprados, lo que falsearía los resultados. "", aseguró, exasperado, Sam Van den Plas, de Carbon Market Watch. "Brasil y Australia tienen que cambiar su actitud", rogó. Es posible que las discusiones sobre este punto se pospongan a otro encuentro previo a la COP26.A la hora de hablar del artículo 6 del Acuerdo de París, uno de los puntos más en disputa y que incluye los mercados de carbono, la conversación está incluyendo los derechos humanos. No así el texto. Los activistas climáticos y las organizaciones en representación de los pueblos indígenas han estado insistiendo, y más durante esta última jornada, en quePara que las plantaciones masivas de árboles no degraden el suelo, o para que las grandes presas hidroeléctricas construidas por empresas transnacionales no le roben el agua a los pueblos originarios, con una relación estrechamente dependiente del entorno natural. Por ahora, los documentos que están en discusión no lo mencionan, lo que constituye una de las grandes decepciones.Y en cuanto a las discusiones en torno a las pérdidas y daños,que facilite ayudas de los países menos vulnerables al cambio climático a los que están en peligro. Todo podría cambiar en las últimas horas, pero no hay grandes esperanzas. "Si no se articula este mecanismo, los afectados por grandes tormentas o inundaciones tendrían que competir por el dinero con las actuaciones destinadas a la adaptación" dentro del Fondo Verde del Clima, explican fuentes cercanas a las negociaciones., aseguró este viernes Xiye Bastida, activista mexicana de Fridays for Future. Salvo momentos de tensión puntuales, las demandas de los pueblos indígenas y las de los jóvenes europeos implicados en la acción climática han discurrido a la par. No solo piden mitigar el cambio climático, dejar de emitir cuanto antes gases de efecto invernadero, mantener los combustibles fósiles bajo tierra: piden justicia climática, respeto y reconocimiento a los que más están sufriendo ya la crisis. La reivindicación ha sido una constante en las dos semanas de cumbre y este viernes se ha hecho notar en las protestas que Fridays for Future y otros colectivos han protagonizado. Primero dentro del recinto de la cumbre climática y posteriormente fuera, a las puertas del Ifema, junto a otros manifestantes que no estaban acreditados.Fridays for Future ha organizado una sentada durante la tarde en la que uno de los carteles rezaba, en referencia al lenguaje que las Partes suelen utilizar en las negociaciones. El acto se ha desarrollado entre discursos reivindicando que, sin justicia social, no habrá lucha contra el cambio climático que valga: todo ello amenizado por los cánticos y las canciones de la nueva generación de manifestantes de todas partes del mundo. "Haced que las empresas paguen, sacad a los contaminadores", "¿Qué queremos? ¡Justicia climática!", "Somos imparables, otro mundo es posible". Los jóvenes han salido fuera del recinto, y tras unos minutos de protestas separadas se han unido a los activistas de Extinction Rebellion que gritaban y ondeaban sus banderas en la plaza junto a la boca de metro de Feria de Madrid. Sintomático: las dos organizaciones más relevantes a nivel global en cuanto a acción climática tienen métodos y maneras de actuar distintas, pero, mostrando unidad de acción en las grandes citas."Somos moderadamente optimistas", dijo este viernes Andrés Landerretche, coordinador de la presidencia chilena. Numerosos observadores expresaron durante esta jornada su miedo a que se cerrara la cumbre del clima de Madrid con un acuerdo que dejara el pacto alcanzado hace cuatro años en agua de borrajas, algo a lo que se negó. "". El representante del país andino pidió que se valore también lo conseguido, las buenas noticias: el compromiso de más de 70 países (aunque sin ningún gran emisor) de mejorar sus compromisos, así como las promesas efectuadas durante la cumbre por ciudades, regiones, empresas y fondos de inversión. No parece suficiente para la opinión pública. No es fácil cuando las decisiones se tienen que tomar por consenso, porque unos cuantos países pueden bloquearlo todo. Los activistas, en su derecho y cumpliendo su papel, piden cambios profundos e inmediatos, pero la diplomacia, desgraciadamente, tiene sus normas y sus tiempos.