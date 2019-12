Gestha pedirá a los partidos una reforma fiscal y mayor presión fiscal para recaudar hasta 60.000 millones más

Publicada el 17/12/2019 a las 17:19 Actualizada el 17/12/2019 a las 17:46

Recaudar 40.000 millones en economía sumergida

Los técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha ) pedirán a todas las formaciones políticas que aborden una, ante la opinión del 83% de ciudadanos que cree que el sistema tributario no es justo y que no se pagan adecuadamente los impuestos. También planteará una mayor presión fiscal para recaudar hasta 60.000 millones adicionales al año.En concreto, los técnicos estiman que podrían ingresarse adicionalmente más desi la presión fiscal española se equiparara a la europea, sobre todo en cuenta que España, con un 35,4%, fue el octavo país de la eurozona con menor presión fiscal en 2018, según Eurostat.Con esta cantidad, el sindicato considera que podría, superior a los 52.000 millones con respecto a la media europea, y así fortalecer la protección social y el Estado del bienestar.Otro de los problemas más acuciantes en materia fiscal para los españoles, reflejados en el sondeo del CIS, es el del fraude, ya quey casi el 60% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para evitarlo.En este sentido, Gestha recuerda que la factura de estas prácticas que cada contribuyente se ve obligado a pagarmás a Hacienda paratapar el agujero que cometen losEn este contexto, los técnicos piensan que atajar el fraude sólo es posible con la puesta en marcha de un plan "realista, eficaz y claro" que permitaque soporta España, superior a los 250.000 millones de euros, que constituye la causa más importante del diferencial respecto a la presión fiscal y que se encuentra casi 10 puntos por encima de la media del resto de los países de la Eurozona.A su juicio, con una mayor coordinación entre las administraciones tributarias territoriales y la estatal, la creación de una base de datos única accesible para todas las administraciones tributarias, un aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos para investigar a las grandes empresas y un aumento de efectivos en la AEAT, entre otras medidas, se podrían recaudar a medio plazo unosentre impuestos y cuotas de la Seguridad Social defraudadas.Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, el análisis del CIS refleja que los ciudadanos piensan quey que habría que mejorarlos, siendo una opinión transversal que "no está relacionada con sus ideologías e intenciones de voto".