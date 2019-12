La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para un exconcursante de 'GH Revolution' por abusos sexuales

Publicada el 20/12/2019 a las 11:45 Actualizada el 20/12/2019 a las 12:14

Consumo de bebidas alcohólicas

Lasolicitade prisión para José María López Pérez, un exconcursante del programa de televisión Gran Hermano Revolution , por la presunta comisión de undentro de la casa de Guadalix en la edición de 2017, han informado fuentes fiscales a Europa Press.En su escrito de acusación, el representante del Ministerio Públicodel programa por los daños ocasionados a raíz de la exhibición a la perjudicada de las imágenes grabadas.La acusación se presenta en la fase intermedia del proceso judicial después de que una juez determinada el pasado octubre laEl escrito de acusación señala que Gran Hermano Revolution es un reality televisivo emitido por Telecinco, cuya productora era Zeppelin Televisión S.A.U., y que se desarrollaba en una casa situada en la localidad de Guadalix de la Sierra. En este sentido la Fiscalía recuerda queconforme al reglamento de convivencia del programa, "del que".Los hechos se remontan al 3 de noviembre de 2017, cuando se organizó una fiesta en el interior de la casa "en la que por".En esa misma vivienda se encontraba la también la concursante, con quien el acusado había comenzado una relación sentimental unos 50 días antes. La joven, que durante el transcurso de la fiesta había ingerido "escasos" alimentos, bebió "al menos "cuatro chupitos de tequila, por lo queque fue acentuándose y evidenciándose a partir de la media noche".Así, sobre la una y media de la madruga del día siguiente y, cuando ambos se encontraban en el dormitorio que ocupaban,, ayudó a la otra concursante a descalzarse y a introducirse en la cama que venían compartiendo. En ese momento, según afirma la Fiscalía,. Acto seguido el acusado se introdujo en la cama mientras que la joven permanecía en silencio "en posición decúbito supino y con los ojos cerrados, realizando movimientos lentos y pesados, debido a su estado".José María López Pérez, "guiado por un ánimo libidinoso y, pese a que balbuceando débilmente, dijo "no puedo". A continuación el acusado apretó su cuerpo contra el de la joven "en aras de satisfacer su deseo sexual, pese a que".Al mismo tiempo José María López Pérez pidió en varias ocasiones a la concursante que abriera los ojos, pero la víctima permaneció inmóvil. Cuando ya el acusado le preguntó cómo se encontraba, ella "sólo" acertó a responder que se quitara, "momento en que aquélla se giró quedando de espaldas al acusado".La Fiscalía pone de manifiesto en su escrito que José María López Pérez, tras cubrir a ambos con un edredón ", liberándole parcialmente de su ropa interior y desabrochándole el sujetador, pese a que ésta se encontraba ya en estado de inconsciencia".Sobre las 1:40 horas la joven se destapó la cara y un brazo "dejando ver su estado inerte", lo que motivó la intervención de uno de los miembros del programa encargado del visionado de la grabación, "quien hasta ese momento no estaba en condiciones de saber lo que estaba ocurriendo, dado que el acusado había utilizado el edredón para taparse tanto a él como a ella".Las, en una sala aislada, denominada Confesionario de Gran Hermano, "encontrándose ésta sola y sin más compañía que la voz en off del conocido como Súper, lo que provocó en un, trastorno y perturbación de ánimo que los hechos sufridos horas antes habían producido en ella"