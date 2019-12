La derecha elogia el discurso del rey y los independentistas critican que vea a Cataluña como una "preocupación"

En plena recta final de las negociaciones para la investidura del socialista Pedro Sánchez, vía que pasaría por la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los partidos no perdieron de vista este contexto a la hora de reaccionar al discurso de Nochebuena del rey. Desde la derecha, las tres formaciones políticas han coincidido a la hora de alabar las palabras del monarca, mientras que los partidos independentistas criticaron que vea a Cataluña como una "preocupación". Gabriel Rufián, uno de los diputados de ERC clave en las negociaciones con los socialistas, ha llegado a comparar el discurso con un un "mitin de Vox", la formación de ultraderecha liderada por Santiago Abascal.La reacción del PSOE y Unidas Podemos se hizo esperar. A diferencia de otras ocasiones, sus dirigentes no recurrieron a la red social Twitter para hacer una primera valoración del mensaje del monarca.

PSOE

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, eleogió el discurso navideño de Felipe VI porque, a su juicio, el rey "ha identificado con nitidez" los retos, preocupaciones y fortalezas de la sociedad española en este momento.

En un vídeo difundido por el PSOE este miércoles, 25 de diciembre, Narbona ha defendido que el mensaje del rey es "de esperanza y confianza", tras llamar a fortalecer los valores que han sustentado la democracia española y especialmente el entendimiento dentro de la Carta Magna.

"Reitera la necesidad de confiar en una sociedad como la española que en estos momentos está inserta en el mundo, con capacidad para resolver sus problemas, con capacidad de entendimiento y de consenso entre diferentes", ha incidido la dirigente socialista.Para Narbona, el rey "entiende" que la sociedad española es "capaz" de enfrentar los retos "juntos" gracias a "una voluntad de consenso y de entendimiento entre "personas con ideologías muy diferentes" y a "haberse consolidado los valores de libertad, solidaridad e igualdad" que, tal y como recuerda Felipe VI, "no son en ningún caso logros irreversibles,".

Partido Popular

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado que, en su discurso [aquí, en PDF], el reyen los valores que compartimos, sin divisiones ni enfrentamientos que erosionan la convivencia y empobrecen nuestro futuro", ha aseverado a través de su cuenta en la red social Twitter.La vicepresidenta del Congreso , Ana Pastor, ha elogiado que el discurso del rey Felipe VI que ha instado a "no caer en los extremos, ni en una autocomplacencia" que silencie las carencias o errores, ni en unainforma Europa Press.Pastor ha reaccionado así en la red social Twitter al discurso de Navidad pronunciado por el monarca.En un segundo tuit, Pastor ha parafraseado al rey, quien ha manifestado este martes: "Unidos en torno a los valores constitucionales. La democracia y la libertad como seña de identidad de España. Confianza en el futuro de España y en la capacidad de superación

Vox

Por su parte, también desde Twitter, el partido Vox ha subrayado la parte de la alocución de Felipe VI: "Confiemos en nosotros mismos, confiemos en España y mantengámonos unidos".El mensaje de la red social termina con las siglas V.E.R.D.E, cuyo significado es

Unidas Podemos

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha valorado que el rey Felipe VI "moderó" su tono en el discurso de Nochebuena y cree queEn declaraciones a la prensa, Echenique ha señalado que alocución del martescon respecto al mensaje del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum de independencia de Cataluña. "Frente al Felipe VI de hace dos años que decidió impulsar la idea de España estrecha y autoritaria que tienen los partidos de la derecha, ayer vimos un intento de acercarse a la mayoría de españoles", ha valorado.Según el dirigente del partido morado, en el mensaje de esta Nochebuena el monarcay "moderó su discurso", "demostrando mejor olfato político que el que tuvo entonces". En octubre de 2017, Felipe VI aseguró que ante la situación de "extrema gravedad" que se vivía en Cataluña era "responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones".A juicio de Echenique, el rey tuvo este lunespero las pone en valor, ya que significan un cambio con respecto al mensaje de 2017 cuando, según él, "decidió atar su destino a las derechas".

Ciudadanos

Precisamente, también la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados,ha destacado del discurso del rey, la misma frase de Vox: "Confiemos en nosotros mismos, confiemos en España".Arrimadas ha calificado al discurso de Felipe VI de "atinado y pertinente", tras coincidir con el monarca en que los españoles tienen "grandes retos por delante, y la mejor forma de encararlos es uniéndose en torno a los valores constitucionales.También al eurodiputadode Ciudadanos, le ha gustado "mucho" el discurso real y así lo ha trasladado en la red social Twitter. "Hemos logrado mucho y todo lo logrado es muy frágil. No seamos idiotas y lo tiremos todo por la borda", señala Garicano que concluye deseando una Feliz Navidad a todos.

ERC

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, considera que se trata de "un discurso que no respeta a Cataluña ni añade ninguna vía de compromiso ni de diálogo institucional".

Lo ha dicho este miércoles en nombre de ERC en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933, acompañado, entre otros, del presidente del Parlament, Roger Torrent, y de los consellers Teresa Jordà y Chakir El Homrani.

"Cuando (el rey) habla de confianza, es la que nosotros tenemos en la ciudadanía y en el derecho a decidir", y ha tachado textualmente el discurso de Felipe VI de retórica vacía e irrelevancia.

.@ernestmaragall: " El discurs d'ahir del rei es valora sol en la seva irrellevància. No afegeix res que no coneguem d'aquesta retòrica buida. És una reflexió que ni respecta Catalunya, ni afegeix cap via real de compromís amb una solució de diàleg i de respecte institucional" pic.twitter.com/AntdIWyXy0