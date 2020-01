Barcelona afronta este jueves su primer día laborable con la Zona de Bajas Emisiones en vigor

Publicada el 02/01/2020 a las 09:07 Actualizada el 02/01/2020 a las 09:26

Barcelona afronta este jueves su primer día laborable después de la entrada en vigor este 1 de enero de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Rondas de Barcelona, que–sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT)–, lo que, un 20% de todo el parque móvil de la capital catalana, ha informado Europa Press.La restricción de los vehículos más contaminantes se hará de lunes a viernes, días laborables, entre las 7 y las 20 horas, y, totalmente o parcialmente, de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià Besòs.La red de transporte públicomás por la entrada en vigor de la ZBE, 137.000 de los cuales corresponden a trayectos de vehículos privados –87.000 por entradas y salidas de la zona restringida, y cerca de 50.000 son internos–, según la Autoritat del Transport Metropolità (ATM).El Ayuntamiento de Barcelona ya ha instalado lasque controlarán la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del total de 66 que tendrá la ciudad a partir del 1 de abril, y aparte del resto que estarán(AMB), llegando en total a unas 200 en toda la ZBE.Las cámarascon la base de datos de los vehículos sin etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT), unos datos que se solaparán con la información procedente de la AMB de los vehículos autorizados, y las matrículas detectadas que no tengan permiso de circularLos conductores de los coches contaminantes que necesiten entrar puntualmente dentro del área de la ZBE, un permiso que expedirá el AMB y que costará, y, en el caso que se deba entrar en la ZBE por una urgencia médica y no se disponga de permiso previo, se podrá solicitar durante los tres días siguientes de coger el coche o moto.Elde la ciudad –que ya acoge las cámaras de movilidad de Barcelona–de estos dispositivos, aunque el proceso de sanción será automático, ya que los infractores recibirán directamente la multa, ante la que podrán poner alegaciones y, como el resto de sanciones.Estas cámaras –que tienen, y que seguirán funcionando en caso de corte eléctrico– están dotadas con la última tecnología.También las matrículas extranjeras serán leídas, ypara que, cuando alcancen Barcelona, hayan podido inscribirse en el registro electrónico para circular con la exención de diez días, ya que sino tendrán la "sanción correspondiente".Aunque la norma entra en vigor el 1 de enero,enviadas a quienes más reiteradamente incumplan la norma, no a todos los infractores, y que consistirá en un aviso.La ordenanza aprobadapara que las personas que acrediten unos ingresos económicos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) –de 537 euros al mes en 2018– más un 10% y quepodrán beneficiarse de un año de moratoria en la ZBE.También se ha ampliado el listado y tipos de vehículos que presentan, adaptados a la venta y exposición de libros, condicionados para la venta de artículos, grúas de arrastre o elevación, y vehículos para ferias y hormigoneras, entre otros.Las sanciones serán de, y se incluye un criterio de reiteración de 90 minutos, y cualquier coche sancionado que después de 90 minutos siga circulando por la ZBE puede volver a ser multado, aunque se prevé que personas con movilidad reducida, enfermedades y en tratamiento médico periódico puedan circular sin restricción.El Ayuntamiento ha diseñado con expertos y científicos unajunto con otras administraciones, que se realizará a través de resultados de estaciones de vigilancia y control y otros indicadores de movilidad y deque se harán periódicamente en la ciudad.