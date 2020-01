Torra traslada a Aragonès que el acuerdo ERC-PSOE "no tiene el visto bueno" del Govern

Publicada el 02/01/2020 a las 10:36 Actualizada el 02/01/2020 a las 11:14

"Es un acuerdo entre partidos"

"Tono cordial"

El presidente de la Generalitat,, ha trasladado este jueves al vicepresidente del Govern,, que el acuerdo entre ERC y el PSOE de establecerpara buscar una solución al conflicto en Cataluña "no tiene el visto bueno del Govern ni lo asume como tal", según informa Europa Press.Fuentes de la Presidencia de la Generalitat han explicado quey ha defendido que "no se puede negociar nada con el Gobierno español al margen de los acuerdos del Govern".Torra y Aragonèspara valorar el pacto que ERC ha alcanzado con el PSOE y que contempla unaentre la Generalitat y el Gobierno para buscar una salida al conflicto catalán, e incluye una consulta a la ciudadanía de Cataluña sobre las conclusiones que salgan de esa mesa.Aunque el Consell Nacional de ERC todavía debe decidir este mismo jueves si valida este pacto y facilita la investidura de Sánchez,y ambos acordaron reunirse para abordar esta situación.Las fuentes de Presidencia consultadas han resaltado queen lo que pueda afectar al Ejecutivo catalán: "Queda claro que el acuerdo ERC-PSOEni lo asume como tal. Es un acuerdo entre partidos".Las mismas fuentes han añadido que cualquier acuerdo con el Gobierno centraly que las negociaciones deben permitir una votación clara sobre la independencia, y han señalado que "nadie se ha movilizado de forma masiva por un nuevo estatuto ni ninguna mejora del autogobierno que no sea la independencia".Han destacado que la posición común consensuada sonde reacción a la sentencia, la declaración de la Assemblea de Cargos Electos y las resoluciones del Parlament: "De aquí no se moverá el presidente Torra:, fin de la represión y amnistía".Por su parte, Aragonès le ha pedido al presidenteen esta mesa de negociación con el Estado que los republicanos han acordado con el PSOE para desencallar la investidura de Pedro Sánchez, han afirmado fuentes de la Vicepresidencia a Europa Press.Asimismo, el vicepresidente ha recordado queque el Govern tomó en octubre como reacción a la sentencia del 1-O.Las mismas fuentes han asegurado que el encuentro, que se ha celebrado a primera hora de la mañana en el Palau de la Generalitat,, y que ha durado menos de una hora.