Las propuestas de la “coalición progresista” para la legislatura

Publicada el 04/01/2020 a las 14:30 Actualizada el 04/01/2020 a las 14:56

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, dedicó buena parte de su discurso de investidura a explicar, con cierto grado de detalle, el programa común de la “coalición progresista” formada por el PSOE y Unidas Podemos y con el que se propone gobernar España los próximos cuatro años.Sánchez enumeródel programa de gobierno que se dispone a poner en práctica. Son los siguientes:

1. Consolidación del crecimiento y la creación de empleo digno

– Derogación de lade 2012. Y avanzar, junto a los agentes sociales, en la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.– A través del diálogo social, simplificar y reordenar ely reforzar la causalidad en los despidos, eliminar los cambios que facilitan el despido por absentismo laboral justificado, recuperar derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, revisar los contratos formativos y aprobar y desarrollar el Estatuto del Becario.– Continuar con el programa dey los planes de lucha por el empleo digno, la creación de empleo entre los jóvenes y la lucha contra el paro de larga duración.– Lucha contra elmejora de la eficiencia y coordinación de las políticas activas de empleo y simplificación del sistema de protección por desempleo.– Alcanzar al final de la legislatura unue represente el 60% del salario medio en nuestro país.– Plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de lasa lo largo de la legislatura.– Incentivación de la titularidad compartida de lasmejorando la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de Seguridad Social.– Plan Nacional de Emprendimiento Social.– Plan Estratégico deincorporando a las empresas con fórmulas flexibles y creando consorcios con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa. Refuerzo de la formación del profesorado, además de su movilidad y vinculación a los sectores productivos. Incorporación de 80 nuevas titulaciones y cursos de especialización, asociados sobre todo a la digitalización de nuestra economía. Actualización de los contenidos de los 172 títulos ya existentes para que en todos ellos se incorpore un nuevo módulo de digitalización aplicada a cada sector productivo. Reforma del Catálogo de Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones a las necesidades laborales de nuestra economía.– Desarrollo delpara mejorar los sistemas de acceso a la Función Pública, la agilización de los procesos, la carrera profesional, la evaluación del desempeño y la clasificación profesional. Revisión del contrato de interinidad en las Administraciones para evitar su uso abusivo. Perspectiva de género en las instituciones de la Administración General del Estado para eliminar cualquier tipo de discriminación.– Equiparación salarial de laa lo largo de la legislatura.

2. Justicia fiscal y equilibrio presupuestario

– Cumplimiento de nuestros compromisos en materia deon Europa.– Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra ely una estrategia nacional que incluya reforzar los medios, actualizar la lista de paraísos fiscales y potenciar la prevención mediante la lista de morosos de la Agencia Tributaria. Prohibición de las amnistías fiscales.– Límites rigurosos a losprohibición del software de doble uso, impulso a la unidad de control de grandes patrimonios y mayor control sobre las SICAV.– Elevación del tipo efectivo para lasy lo reducción para las PYMEs.– Revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales.– Congelación de lasobre las clases medias. Incremento de los tipos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros anuales.– Promoveremos latal y como demandan las recomendaciones de la Unión Europea. Impulso a la tasa Tobin.– Desincentivación fiscal de comportamientos nocivos para elPromoción a nivel europeo del establecimiento de mecanismos de compensación de CO2 en frontera para las importaciones.

3. Industria, Pymes, autónomos y sector primario en el marco de la Revolución Tecnológica

– Fomento del Ecosistema Español de Innovación dentro de la Estrategia España– Potenciación del CDTI como principal agente dinamizador de la innovación en España. Apoyo a lade las PYMEs a través de la aprobación de un Marco Estratégico PYMEs 2030.– Aumento de la inversión pública enpor encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado, avanzando hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada.– Facilitación de laen los centros de investigación públicos, aumento de las becas predoctorales y los contratos postdoctorales y mejora de las condiciones del personal investigador predoctoral, equiparando derechos y apostando por la estabilización profesional.– Desarrollo de lade 2011, con el refuerzo de la transferencia de conocimientos y simplificación del trabajo de los investigadores en los organismos públicos. Aumento de recursos y óptica plurianual para aprovechar mejor el talento y la continuidad del personal.– Plan de modernización delque impulse la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías.– Impulso al Plan de Acción para laeconómica 2020-2021, que modernizará los instrumentos de apoyo financiero e introducirá también la sostenibilidad como elemento transversal.– Mejora de la cobertura y cuotas más justas para losEquiparación gradual de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. Sistema de cotización por ingresos reales, con mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.– Plan depara mejorar la competitividad y crear empleo de calidad.– Movilización de recursos del Estado para garantizar la continuidad de aquellas empresas que sean una fuente fundamental de empleo en sus comarcas y luchar contra lasindustriales.– Estrategia de2030.– Defensa de unaPAC) suficientemente dotada, que sea capaz de garantizar esa triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales españolas durante todo el periodo financiero 2021-2027. E impulso de unasostenibles, basada en el conocimiento, la innovación y la investigación científica.– Medidas encaminadas a completar el despliegue de infraestructuras digitales con la nueva5G.– Creación de unpara colectivos vulnerables. Impulso de la Ley de Derechos Digitales y creación de una Estrategia Española de Inteligencia Artificial.– Extensión de laen la que cualquier ciudadano o ciudadana podrá acceder a los trámites y todos sus expedientes en relación con la Administración General del Estado.

4. Lucha contra la emergencia climática

– Ley dey Transición Energética con el objetivo de alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040.– Plan Nacional Integrado deReforma del mercado eléctrico con el propósito de reducir la factura energética.– Creación del, evolución del Instituto de las Cuencas Mineras. Planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido, de manera que se aseguren nuevas oportunidades de empleo en las comarcas afectadas.– Estrategia de Economía Circular con el objetivo de alcanzar el “residuo cero” en el horizonte de 2050.de un solo uso. Medidas de eficiencia para sectores clave: construcción, agroalimentación, turismo, envases, embalajes, textil, fabricación eléctrica y electrónica.– Regulación y fomento delsimplificando los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin sobrecostes.– Reforma del, creando un bono general que incluirá también un bono gasista. Prohibición de los cortes de suministros básicos cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de los titulares.– Ley dey financiación del transporte público. Ayudas económicas para el vehículo eléctrico e impulso de un Plan de cercanías 2019-2025.– Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua, consagrando, entre otras cuestiones, el acceso aly no como un bien mercantil.– Ampliación de la red de espacios protegidos, dotando de financiación adecuada las políticas de defensa de lay la gestión de los espacios naturales.– Ley deuna exigencia cada vez más clamorosa en nuestra sociedad.

5. El reto demográfico

– Estrategia Nacional frente alde lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven.– Consolidaremos un Estado del Bienestar inclusivo en lasExtensión del conjunto de los servicios públicos del bienestar a toda la ciudadanía al margen de su tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de su población.– Medidas transversales y de apoyo aautoempleo y emprendimiento colectivo en los municipios rurales en riesgo demográfico. Desarrollo de cobertura de más de 30 Megas y de 3 Gigas para el 100% de la ciudadanía a un precio asequible.– Todas las poblaciones, sea cual sea su tamaño, contarán conque comunique con la cabecera de la comarca.– Acceso a laa domicilio cuando no exista un centro local de salud.– Seguridad en nuestros pueblos con la recuperación de las plantillas de las– Creación deen al menos 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente para acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso.

6. Cultura y deporte

– Desarrollo del Estatuto del– Creación de unadependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, para optimizar la gestión de los derechos y velar por la protección de la propiedad intelectual.– Pacto por laque revitalice al sector del libro.plural, independiente, pública, transparente y de calidad, que esté orientada al fomento y difusión de la cultura española.– Regulación de lascon un plan de formación y empleo para los deportistas retirados.– Ley delque buscará, entre otras cosas, apoyar especialmente el deporte femenino. También el deporte de base y el universitario.– Plan de Acción sobreen el ámbito cultural para dar visibilidad a las autoras, artistas y creadoras invisibilizadas, eliminando la brecha de género.

7. Igualdad

– Ley que ampare laestableciendo medidas que favorezcan la transparencia salarial.– Impulso a la equiparación de los permisos deiguales e intransferibles.– Acuerdo Social por la racionalización de loslaborales, incremento del régimen sancionador y creación de una oficina estatal de lucha contra la discriminación.– Desactivación de lo que se denominael incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una “versión femenina”.– Regulación en el Código Penal delpara que solo sí sea sí.– Desarrollo de todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la– Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía. Suspensión del régimen depor parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena, o se hayan dictado medidas cautelares, por delitos graves de violencia de género o cometidos en su presencia.– Ley Integral contra lacon fines de explotación sexual.– Protección reforzada de lospara evitar el acceso a la pornografía.– Lucha contra a las agencias que ofrecen estos servicios dea sabiendas de que están prohibidos en nuestro país.– Garantía de los derechos sexuales y reproductivos para asegurar una maternidad libremente decidida, garantizando los tratamientos dea todas las mujeres a través del Sistema Nacional de Salud.

8. Derechos sociales y la regeneración democrática

– Ley Básica que derogue la vigentey garantice la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo.– Planes específicos contra el fracaso escolar, el abandono temprano o el acoso y la violencia en los centros educativos.y efectiva de la educación obligatoria.– La asignatura detendrá carácter voluntario, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.– Incremento de los recursos públicos destinados a educación y becas hasta situarnos en– Universalización del acceso a lade 0 a 3 años a través de la red pública y en condiciones de equidad.para garantizar la suficiencia de recursos. Simplificación de los procedimientos de acreditación de nuevos títulos académicos y nueva política de becas y tasas universitarias.– Eliminación progresiva de losEmpezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.– Introducción de forma progresiva la atención a lade la población en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Blindaje de nuestro modelo público con una apuesta clara por la gestión pública directa.– Inversión sanitaria equiparable a la de la media de los estados de la zona euro durante esta legislatura hasta e– Accesoal Sistema Nacional de Salud.– Implementación del Marco Estratégico de Actualización de lael desarrollo de un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura sanitaria o la revisión de la Estrategia de Salud Mental.– Mejora de las condiciones del, garantizando el cumplimiento de los acuerdos vigentes y a promover un programa de retorno de profesionales que hoy trabajan fuera de nuestro país.– Blindaje constitucional del sistema público decomo Cuarto Pilar del Estado del Bienestar.– Reducción de listas de espera en el Sistema de Atención a la. Mejora de las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia.– Estrategia frente a lano Deseada.– Nuevoque garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.– Actualizaremos por ley lasconforme al IPC y aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.– Reducción de laen las pensiones y ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.– Reforma y reorganización del sistema deen el marco del diálogo social. Tenemos que propiciar un aumento estructural de los ingresos y limitar los gastos impropios del sistema.– Aumento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y más adelante aplicaremos una garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos para acabar implantando unque rescate de la pobreza a los sectores más vulnerables.– Impulso depara comedor y material escolar y ayudas para la conciliación y racionalización de horarios.– Ley para lay Adolescencia frente a todas las formas de violencia.– Medidas normativas claras que protejan a quienes más necesitan del apoyo del Estado en materia de, especialmente en alquiler.– Establecimiento de un techo para losen zonas de mercado tensionado.– Medidas deinmediato en situaciones de vulnerabilidad y fomentaremos el alquiler social para las personas que hayan sufrido un proceso de ejecución hipotecaria y no tengan alternativa habitacional.– Mecanismos para la reestructuración viable de lassobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad.– Aplicación de obligaciones adicionales para losde vivienda. Reforma del régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS.– Plan estatal dede viviendas que incluya financiación específica para las destinadas al alquiler y tenga en la eficiencia energética uno de sus elementos centrales.– Regulación de la publicidad de losy apuestas en línea y a introducir medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar.reforzando los medios operativos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estudiando la introducción de nuevas figuras penales. Ley integral contra la corrupción y un Estatuto del denunciante.– Regulación de los. Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Lucha contra los “cárteles” en la contratación pública.– Pacto de Estado para la Modernización de la– Reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar elde instrucción, que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política.

9. Nuevos derechos y memoria democrática

– Ley de Regulación de la– Medidas de apoyo a lapor parte de familias LGTBI y de reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas.– Actuaciones de reconocimiento yde la Guerra Civil y la Dictadura, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio.– Impulso de lasde las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes. Retirada de la simbología franquista de los lugares públicos y anulación de las condecoraciones derivadas de acciones represivas ejercidas durante la dictadura.– Auditoría de lospara devolverlos a sus legítimos titulares, empezando por la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público.– Nueva Ley deque derogue a la ley Mordaza.– Eliminación del– Estrategia nacional de lucha contra la– Plan dey creación de un foro nacional de ciberseguridad, para el desarrollo tecnológico y la investigación.– Recuperación de los bienes que hayan sidoindebidamente por la Iglesia.– Ley Integral para lay la no Discriminación. Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI.– Leypara fomentar la integración sociolaboral de las personas transexuales y su plena participación en la vida política, social y cultural.

10. Reforzamiento de la cohesión territorial

– Mejora de los mecanismos decon todas las comunidades autónomas.– Creación de unaentre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña dentro del marco constitucional.– Cumplimiento de las transferencias pendientes del actual, y colaboración en la renovación del mismo que quiera hacer el Parlamento vasco, siempre dentro de nuestro marco constitucional.– Clarificación delentre Estado y poder autonómico.– Constitución formal de lascon carácter anual.– Reforma de laautonómica.– Defensa ende un Salario Mínimo Europeo, un Seguro de Desempleo y la consolidación efectiva del Pilar Social de la Unión.