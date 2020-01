Torra convoca a Torrent, a la Mesa del Parlament, a JxCat, ERC y la CUP tras la decisión del TS

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a los miembros de la Mesa de la Cámara, y a los grupos de Jxcat, ERC y la CUP a participar en una reunión a las 12.30 en el Palau de la Generalitat, tras la decisión del Tribunal Supremo sobre su inhabilitación.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat han explicado, que, tras la reunión, a las 13.15, el presidente convocará al Consell Executiu y, al finalizar la reunión con su gabinete, realizará una declaración institucional.

No obstante, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha hablado con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y le ha confirmado que sigue siendo diputado de la Cámara pese a que el Tribunal Supremo haya rechazado suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que le retiró la credencial de diputado en el Parlament.

En un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, ha asegurado que el reglamento del Parlament no prevé "la inelegibilidad sobrevenida" como causa de pérdida de la condición de diputado.

