El corazón del 'Open Arms' se apaga: más de 6.000 personas rescatadas en dos años y un motor de medio siglo

Publicada el 14/02/2020 a las 11:45 Actualizada el 14/02/2020 a las 12:27

El barco de rescate Open Arms ha llegado en la madrugada de este viernes a Barcelona para estudiar en profundidad su estado. En su última misión, tras desembarcar a 382 personas en el puerto italiano de Pozzallo, el buque fue sometido a una "exigente y exhaustiva inspección" de doce horas en Italia, tal y como explicaba el fundador de la ONG, Òscar Camps.

Este lunes la embarcación tomará rumbo a Castellón donde irá a un varadero para examinar "fuera del agua y con todo el equipo se valorará exactamente cuál es el alcance y cuáles son las medidas a tomar. Si se repara el barco o si vamos hacia el barco nuevo", cuentan a infoLibre desde Proactiva Open Arms.

En enero, la ONG inició un crowdfunding para poner solución a los problemas del motor de "este viejo remolcador" que cuenta con casi medio siglo de vida y millas navegadas equivalentes a dos vueltas al mundo. El objetivo es recaudar 600.000 euros y este viernes la contribución ciudadana ya alcanza más de 425.000 euros. Desde la ONG, indican que la duración de esta iniciativa será de "mes y medio, dos meses. Depende de cómo se mueva". Aunque la reparación del barco "depende más de saber el estado" en el que se encuentra, "que del crowdfunding", que sería necesario para la sustitución del buque.

"Las reparaciones del Open Arms son cada vez más frecuentes y costosas. Y las condiciones en las que se encuentra el barco hoy, no le permiten seguir navegando con seguridad. No podemos bajar la guardia en el Mediterráneo. No podemos dejarles a la deriva. Necesitamos reemplazar el Open Arms por un barco nuevo. Ahora más que nunca te necesitamos", explica la ONG en su campaña.

Segunda oportunidad para un buque "jubilado"

Proactiva Open Arms ha salvado más de 60.000 personas desde septiembre de 2015 a enero de 2020. En estos dos últimos años, desde que donaron el buque, el Open Arms ha rescatado a más de 6.400 personas.

"Cuando nos donaron ese barco hace dos años, era un barco que ya había terminado su vida útil, iba a ser desguazado –indican desde la ONG– Tras invertir más de un millón de euros lo convertimos en un barco humanitario. Afortunadamente, con ese barco hemos rescatado a más de 6.000 personas".

Este barco, aunque no es el único del que dispone la ONG, sí es su buque insignia, ya que es el único capaz de albergar hasta 400 personas. A diferencia del primer barco que les cedieron, el Astral. Este velero fue cedido por el empresario Livio Lo Monaco en 2016. Dadas sus condiciones "no puede trabajar en invierno, ni transportar tantas personas".