Trece Rosas Asturias se querellará contra Ortega Smith ante el Supremo por no retractarse de sus "calumnias"

Publicada el 28/02/2020 a las 11:54 Actualizada el 28/02/2020 a las 12:09

La asociación Trece Rosas Asturias ha anunciado este viernes que en las próximas semanas presentará una querella en el Tribunal Supremo por injurias y calumnias contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, después de que éste se haya negado a retractarse de sus declaraciones en TVE sobre las jóvenes, en las que dijo que lo que hacían era "torturar, violar y asesinar vilmente en las 'checas' de Madrid".

Así lo ha adelantado esta mañana la asociación después del acto de conciliación que ha enfrentado a Trece Rosas Asturias y los sobrinos de una de las jóvenes, Dolores Conesa, contra el número dos de Vox ante el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid. Ortega Smith no ha acudido al acto, sino únicamente su abogada. Los demandantes acusan al dirigente de Vox de causar con sus afirmaciones "daños morales y perjuicios incalculables", por lo que solicitaban que se retractara a través de una publicación en televisión –el mismo medio en el que hizo las declaraciones–, el pago de una indemnización por importe de 10.000 euros que serían donados a un colectivo relacionado con la memoria histórica, y cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Por estas declaraciones, la asociación Trece rosas de Asturias y familiares de las jóvenes asesinadas han demandado a Ortega Smith por "daños morales y perjuicios incalculables". #APartirDeHoy. https://t.co/MinBY8xDLg @la1_tve pic.twitter.com/NLuouRA4k5 — A partir de hoy (@apartirdehoyTVE) February 27, 2020

Durante el acto de conciliación, la abogada de Ortega Smith ha comunicado a la juez y la otra parte que su defendido no aceptaba estas condiciones, de manera que desde el Juzgado se ha propuesto una solución intermedia: únicamente las disculpas públicas del secretario general de Vox en un medio de comunicación de audiencia similar.

Los demandantes han aceptado la propuesta, pero la letrada de Ortega Smith, previa consulta telefónica al político, ha trasladado que no estaba dispuesto a que la asociación le "impusiera el contenido" de su retractación. Fuentes de Vox han explicado que lo que el demandado proponía una "matización" y en ningún caso una "rectificación" de sus palabras.

"Disculpas parciales"

El abogado de los demandantes, Eduardo Ranz, ha explicado que lo que proponía Ortega Smith eran unas "disculpas parciales", con "un pero" que era seguir manteniendo que tiene datos que sustentarían sus afirmaciones sobre las Trece Rosas. "Nos hemos opuesto porque entendemos que no existen disculpas parciales, puesto que las mismas resultan irrisorias e incluso ofensivas para los descendientes y el colectivo de la asociación Trece Rosas Asturias", ha remarcado Ranz.

Representantes de la asociación han explicado que han tratado de hacer un "esfuerzo" por alcanzar un acuerdo renunciando a la indemnización y a los trabajos de exhumación, pero que si Ortega Smith no rectifica seguirán adelante y se querellarán en el Supremo. "Hemos puesto nuestra buena voluntad, pero éstas iban con un 'pero', y no puede ser. Él se ha equivocado, a todos nos puede pasar, pero hay que rectificar y no con 'peros', desde luego", han subrayado.