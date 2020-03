Directo | Primer Consejo de Ministros virtual de la historia

Publicada el 17/03/2020 a las 08:54 Actualizada el 17/03/2020 a las 10:21

10.15. España, cuarto país más afectado por coronavirus. La pandemia del coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, ha dejado a más de 180.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 7.100 personas en todo el mundo, con España situado como el cuarto país más afectado, tras haber superado en la últimas 24 horas a Corea del Sur al contabilizar más de 9.900 positivos. Según el balance global actualizado a las 9.20 horas por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia se ha extendido por más de 150 países, dejando un total de 182.423 personas contagiadas y 7.154 víctimas mortales. El número de personas que han conseguido curarse de Covid-19, la enfermedad generada por el coronavirus, asciende a 79.433. China se mantiene como el país más afectado, con más de 81.052 personas contagiadas y 3.230 víctimas mortales, con un total de 68.777 personas curadas. Italia continúa en segunda posición, con más de 27.000 contagios, 2.158 víctimas mortales y 2.749 personas curadas. Irán es el tercer país más afectado por el coronavirus, con 14.991 casos, 853 muertos y 4.996 personas curadas. España se sitúa como el cuarto país más afectado del mundo, tras superar a Corea del Sur, con un total de 9.942 contagios, 342 muertos y 530 personas curadas, según los datos actualizados a las 9.20 horas de este martes.

10.00. Airbus suspende la producción en España y Francia durante cuatro días. Airbus ha decidido detener la producción y el ensamblaje durante cuatro días a partir de este martes en España y Francia, según ha informado el consorcio aeronáutico, que espera que la actividad normal se reanude el próximo lunes, 23 de marzo. "Tras la implementación de nuevas medidas en Francia y España para contener la pandemia de Covid-19, Airbus ha decidido llevar a cabo una verificación reforzada de salud y seguridad de todos los centros de la compañía en Francia y España, ambos países estando ahora en el nivel 3", ha explicado. [Ampliación]

09.58. Primer Consejo de Ministros virtual de la historia. Este martes se celebra el primer Consejo de Ministros virtual de la historia de nuestro país. Según ha informado el Gobierno, se celebrará en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional, ubicado en el complejo de Moncloa. Según las mismas fuentes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará acompañado presencialmente por la vicepresidenta primera, por los cuatro ministros con competencias delegadas por el estado de alarma y por la ministra portavoz. Los demás miembros del Consejo participarán por videoconferencia.

09.30. Marlaska: "Hay que poner freno a que se extienda el virus". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la propuesta de la Comisión Europea de restringir los viajes de entrada a la Unión Europea que no sean "esenciales" que los 27 del bloque comunitario votarán este martes tiene como objetivo "poner freno a que se extienda" el coronavirus. En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, el titular de Interior ha explicado que esta medida complementaria al cierre de fronteras de la UE –que entra en vigor este mediodía– es una de las "posibilidades reales" que se abordará hoy en el Consejo Europeo extraordinario. "Se adoptarán las medidas necesarias y precisas en el momento preciso y atendiendo a las circunstancias. El objetivo es poner freno a que se extienda el virus en la población española y europea", ha apuntado el ministro. En este sentido, Grande-Marlaska ha explicado que los países europeos irán tomando las decisiones adecuadas sin "miedo" y con "serenidad" en "términos de proporcionalidad y seriedad". "Hay que realizar un esfuerzo individual y colectivo para autoprotegernos", ha añadido.

09.26. El Ibex 35 frena su sangría. El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 5,48%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.436 enteros a las 9.01 horas, tras el 'lunes negro' vivido en los mercados con pérdidas de casi el 8% para el selectivo español y del 12,97% para el Dow Jones, la segunda mayor caída en una sola jornada en los 124 años de la historia.

09.00. El Gobierno aprueba este martes nuevas medidas económicas. El Consejo de Ministros de este martes prevé aprobar nuevas medidas económicas dentro del plan de choque para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que contemplan más liquidez para la economía; apoyo a familias y ciudadanos vulnerables; flexibilidad en los ajustes temporales de plantillas y apoyo a la investigación de vacunas y curas de la enfermedad. Previsiblemente también se aprobará la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia y la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores. Tras la aprobación y entrada en vigor del Estado de alarma para al menos 15 días el pasado sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá mañana en el Congreso para dar cuenta del mismo, avanzó que se aprobarían nuevas medidas económicas en el Consejo de Ministros de este martes para paliar los efectos del Covid-19. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha admitido este lunes que el estado de alarma decretado por el Gobierno se extenderá más allá de los 15 días exigidos en la ley, con la consiguiente restricción de la libre circulación y el restablecimiento de los controles de fronteras, por lo que cree que "es la hora de aplicar con ambición" medidas de mitigación del impacto, que el propio Sánchez reconoció que será "grande".

08.00. Cierre de fronteras terrestres. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este lunes el restablecimiento de los controles de fronteras terrestres, hasta el fin del estado de alarma, que ha entrado en vigo esta madrugada. Solo se permitirá la entrada en territorio nacional por esta vía a ciudadanos españoles; personas residentes en España; trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten, documentalmente, causas de fuerza mayor o situación de necesidad. En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, señaló que la medida tampoco afectará al personal diplomático extranjero, en desplazamientos vinculados a su actividad, ni al transporte de mercancías, "con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y preservar la cadena de abastecimiento". Grande-Marlaska incidió en que la medida se ha tomado en coordinación con los Gobiernos europeos, que este lunes por la mañana han celebrado por vía telemática un Consejo de Ministros conjunto de Interior y Sanidad. "El objetivo es garantizar la salud pública y doblegar la curva de infectados", dijo, antes de añadir: "Estoy convencido que lo vamos a conseguir a corto plazo, que unidos saldremos adelante".

04.00. China registra 13 muertes por coronavirus. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este martes la muerte de 13 personas más a causa del nuevo coronavirus, por lo que los fallecidos se elevan a 3.226, y el contagio de 21 personas, 20 de ellas casos importados, lo que implica un total de 80.881 afectados en el país asiático. Las autoridades sanitarias chinas han detallado que, de las muertes, 12 se han producido en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, epicentro del virus en el país, mientras que la otra ha tenido lugar en la provincia de Shaanxi. La mayoría de los nuevos enfermos confirmados este lunes procedían del extranjero. De los 20 casos importados que se han registrado, nueve han sido ubicados en Pekín, tres en Shanghái y otros tres en la provincia de Guangdong, mientras que en las provincias de Zhejiang, Shandong, Guangxi, Yunnan y Shaanxi han confirmado un caso cada una. El número de importados asciende así a 143. Durante el lunes se han registrado un total de 45 casos sospechosos de coronavirus y 930 pacientes han sido dados de alta tras haberse recuperado, lo que supone un total de 68.679, mientras que el número de pacientes graves ha disminuido en 202, hasta los 2.830. Un total de 8.976 pacientes aún permanecen hospitalizados.

03.00. La OMS insiste: hay que hacerse pruebas. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido este lunes en la importancia de realizar pruebas de detección del coronavirus para detener la pandemia. "La manera más efectiva para prevenir infecciones y salvar vidas es romper la cadena de transmisión. Y para hacerlo, hay que realizar pruebas y cuarentena", ha indicado Tedros. "Una vez más, nuestro mensaje es: pruebas, pruebas, pruebas", ha agregado. El director de la OMS ha remarcado la rápida escalada que han tenido las medidas de distanciamiento social en todo el mundo, que incluyen el cierre de los colegios, la cancelación de eventos deportivos o el cierre de negocios que implican congregación de personas, como los restaurantes, bares, cines o teatros. Sin embargo, a su juicio, únicamente seguir estas pautas de comportamiento personal, en las que ha incluido también lavarse las manos con frecuencia o toser en el codo, no es suficiente para "extinguir la pandemia". "No se puede combatir un incendio con los ojos vendados", ha hecho hincapié, subrayando la importancia de realizar pruebas en cada caso. "No podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado", ha señalado La OMS ha enviado alrededor de 1,5 millones de pruebas para detectar el coronavirus a 120 países con el objetivo de satisfacer la demanda mundial y el organismo está trabajando con diversas empresas para ponerlas a disposición de los países más necesitados.