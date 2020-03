El 40% de los profesionales de atención primaria asegura que no tienen la protección adecuada frente al coronavirus.

Publicada el 25/03/2020 a las 18:46 Actualizada el 25/03/2020 a las 19:07

El 41,45% de los profesionales de atención primaria afirma que no tiene en su centro las medidas de protección recomendadas por el Ministerio de Sanidad para atender a pacientes con coronavirus, según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), contestada entre los días 10 y 14 de marzo por 1.332 trabajadores de todas las comunidades autónomas, en su mayoría médicos (79,5%).



En relación a la pregunta sobre si se estaban adoptando en su centro las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad respecto a la protección de pacientes, un 36,9% de los profesionales contestaba que no, porque no disponían de material para hacerlo. Otros datos preocupantes que revela la encuesta es que, de los 1.300 profesionales de atención primaria, solo un 29,1% había recibido la formación suficiente para poder ponerse y quitarse con seguridad los equipos de protección individual (EPI) o que al 42% de los encuestados no le habían comunicado desde su gerencia el procedimiento de actuación ante el paciente en aislamiento domiciliario. En cuanto a la falta concreta de material, la encuesta revelaba que solo el 50,8% de los profesionales disponía de dispensadores de solución hidroalcohólica, que apenas el 42,4% tenía contenedores de residuos adecuados en su centro laboral o que solo el 14,9% de ellos disponía de mascarillas FFP2 y FFP3.



Del mismo modo, el sondeo revela que hasta un 30% de los profesionales consultados no tenía guantes de protección, que solo un 15,9%o tenía batas impermeables y el 16,2% protectores oculares. Así, el nivel de preocupación ante la epidemia del coronavirus que tenían los profesionales encuestados en su puesto de trabajo se sitúa en un 7,4 sobre 10 puntos. El 50% de los encuestados contestó que su preocupación era mayor de 8. Asimismo, el sondeo también incluye preguntas sobre el nivel de protección percibido en su puesto de trabajo frente a una posible infección de coronavirus, cuya puntuación media fue de 4,1 sobre 10. El 50% de los profesionales cree que la protección es menor de 4.



Estos resultados preocupantes han llevado a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia a emitir un comunicado en el que instan a las autoridades sanitarias a dotar a los profesionales de Atención Primaria de medidas de protección eficaces que "les permitan trabajar con las medidas de seguridad suficientes para preservar su salud y, por otro, eviten que se conviertan en vector de transmisión de la enfermedad".



Como datos positivos, el 94,5% había leído los protocolos de actuación del Ministerio de Sanidad, el 87,8% conocía la existencia de un teléfono de información ciudadana en su comunidad autónoma y el 71,2% estaba de acuerdo con las medidas de restricción de actividades formativas, lo cual refuerza la idea de la alta preocupación de los profesionales por la situación. Los resultados apuntan a que más del 60% obtenía la información del Ministerio y de las gerencias, mientras que el resto lo hacía a través de las sociedades y webs científicas, prensa y redes sociales, así como de los compañeros.