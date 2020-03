Directo | Estados Unidos supera los 164.000 positivos y fija un nuevo récord de casos diarios de coronavirus

Publicada el 31/03/2020 a las 09:06 Actualizada el 31/03/2020 a las 09:57

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución este martes de esta epidemia en España y en el mundo:

09.53. Nuevas medidas contra el Covid-19. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un plan para el mercado del alquiler que contempla una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros. También podría ver la luz un aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para el colectivo de autónomos y una parte de las pymes, que podría ser de seis meses, así como una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables, como el de las empleadas del hogar, como parte del plan de choque para mitigar los impactos del Covid-19. La moratoria de cotizaciones se estudiará en el Consejo de Ministros de este martes y podría aprobarse incluso con carácter de urgencia, según han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales, que apuntan que se están estudiando diversas medidas para mitigar el impacto del Covid-19. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un subsidio para las empleadas del hogar que hayan perdido su empleo o hayan quedado temporalmente en paro como consecuencia del coronavirus, que consistiría en una ayuda extraordinaria que duraría un mes y equivaldría al 70% de la base de cotización, algo que las asociaciones del colectivo ven "insuficiente". La prestación también podría dirigirse a desempleados que hayan agotado el paro y personas que cuiden de dependientes, tal y como adelantó la semana pasada la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.

09.52. Trump anuncia el envío de equipos a España, Italia y Francia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano ha recibido suministros de varios países, incluidos China y Rusia, para responder a la crisis del coronavirus, y que, a su vez, donará equipos que "no necesita" a España, Italia y Francia, que atraviesan "grandes problemas". "China nos ha enviado varias cosas, lo cual ha sido genial. Rusia nos ha enviado un avión muy, muy grande cargado de cosas, equipos médico que están muy bien", ha indicado Trump. "Otros países nos han enviado cosas que me han sorprendido mucho", ha agregado el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Trump ha defendido la capacidad del sistema sanitario y las industrias de Estados Unidos para responder a la emergencia, dando por hecho que cuenta el país cuenta con suficiente cantidad de equipos clave como ventiladores. Así, ha prometido "enviar cosas" a "otras partes". Trump, que habló el lunes con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha explicado que Estados Unidos enviará suministros valorados en 100 millones de dólares al país transalpino. "Vamos a enviar a Francia. Vamos a enviar a España, que tienen grandes problemas, y otros países en la medida de lo que podamos", ha explicado.

09.30. "Si alguien cree que hay una UE de dos clases va a descubrir que no, esto afecta a todos". La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este martes que, "si alguien cree que hay una UE de dos clases", con el coronavirus va a descubrir que no es así, porque esta crisis "afecta a todos" los países y todos van a tener que hacer "esfuerzos enormes para mantener la economía en hibernación durante la pandemia". En una entrevista en la emisora francesa Europe 1, recogida por Europa Press, González Laya ha reiterado así el argumento con el que apeló la semana pasada al ministro holandés de Finanzas, Wopke Hoekstra, en un intento de vencer la resistencia del Gobierno de Países Bajos a dar una respuesta fiscal europea más robusta a la epidemia. Sin embargo, ha evitado responder expresamente a las palabras de Hoekstra que, según algunos medios, durante una reunión del Eurogrupo se preguntó si algunos países no se han dotado durante la recuperación económica de un colchón para hacer frente a nuevas crisis. Para la ministra española, esta crisis es "el gran momento de la solidaridad europea" y que la UE no tiene más opción que mostrar cohesión y solidaridad si quiere seguir existiendo en un mundo en el que Estados Unidos y China serán "gigantes".

8.00. México declara la "emergencia sanitaria de fuerza mayor". El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha anunciado este lunes que el Gobierno ha declarado la "emergencia sanitaria de fuerza mayor" ante el aumento de casos de coronavirus en el país norteamericano, que ya ha dejado 28 muertos y 1.094 afectados. Ebrard, que ha especificado que el Covid-19 se considera en el país "grave y de atención prioritaria", ha precisado que la Secretaría de Salud de México ha recomendado a los habitantes que permanezcan en sus casas con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus. La medida estará en vigor hasta el 30 de abril. Por otra parte, el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador ha ampliado también hasta el 30 de abril la suspensión de las actividades no esenciales decretada en el marco de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. Estaba previsto que la prohibición, que afecta a los sectores público, privado y social, se levantara el 20 de abril, según ha recordado el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell. "Estamos ya en una fase de ascenso rápido", ha señalado López-Gatell, que, no obstante, ha aseverado que aún hay una oportunidad de mitigar la transmisión de casos de Covid-19 en México. Según ha trasladado, la fase tres, la de transmisión comunitaria, será la más rápida.

En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente



La única manera de detener el #COVID19 es que todas y todos respetemos las medidas de #SanaDistancia



Seamos responsables #QuédateEnCasaYa pic.twitter.com/LfJd1OUYZw — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 29, 2020

07.15. Más de 785.000 contagiados y 37.820 muertos por coronavirus en con EEUU fijando nuevo récord de casos diarios. Estados Unidos ha sumado en un solo día 20.900 nuevos casos, lo que representa un nuevo récord en incremento diario de contagios y sitúa al país con más de 164.000 personas con el virus y 3.170 muertos. Según el balance global actualizado este martes a las 8.30 horas por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia del nuevo coronavirus se ha extendido por 178 países y territorios, dejando un total de 786.291 personas contagiadas y 37.820 víctimas mortales.

05.00. China anuncia que no se han registrado casos de coronavirus a nivel local, pero sí 48 importados. El Ministerio de Salud de China ha anunciado este martes que no se han registrado casos de transmisión local del Covid-19 en todo el país, pero sí 48 provenientes del extranjero. Las autoridades sanitarias también han confirmado la muerte de una persona por coronavirus en la provincia de Hubei. Hasta el momento, se han producido 3.305 muertes por coronavirus en el país asiático y se han registrado 81.518 casos.