Publicada el 03/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 02/04/2020 a las 22:57

Un vídeo que ha recorrido las redes sociales mostrando un falso y enorme cargamento de material de protección sanitaria a punto de salir en camiones hacia Francia porque "un Gobierno hijo de puta" prefiere "lo chino, lo barato", acaba de colocar a Vox contra las cuerdas. Unidas Podemos puso ayer ese vídeo en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con una denuncia donde avisa de la existencia de una "estructura criminal" destinada a tomar las redes con mensajes falsos en distintos formatos cuyo objetivo es desestabilizar al Gobierno. Y formulada por un supuesto delito de “desorden público por falsedad manifiesta en una situación de estado de alarma”, la denuncia subraya que el vídeo "ha sido difundido profusamente" en Twitter por el subinspector de Policía Alfredo Perdiguero, candidato número 16 de la lista madrileña de Vox en las elecciones autonómicas de mayo de 2019 y que este jueves contaba con 39.400 seguidores en esa red. Según la foto de ese tuit –Perdiguero lo borró– obtenida por infoLibre, a las 20.28 horas del 30 de marzo el vídeo ya acumulaba 18.000 reproducciones.

En conversación telefónica con este periódico, Perdiguero, portavoz del denominado Movimiento Independiente de Policías, dijo que no pretendía "hacer daño", que cortó "la parte del vídeo donde se arremete contra el Gobierno", que le "metieron un gol", que borró el tuit con que difundió el bulo cuando se enteró de que el supuesto cargamento de guantes y elementos de protección eran realmente palés de folios. Dijo también que fue candidato de Vox pero que ni estuvo ni está afiliado a ningún partido.

El 8M, fecha en que coincidieron en Madrid la multitudinaria manifestación por el Día Internacional de la Mujer y el también masivo mitin de Vox en Vistalegre, Perdiguero publicó un tuit donde transcribía una frase pronunciada ese día por Santiago Abascal, cuya cuenta de Twitter enlazaba: "Estamos aquí por España para defender la libertad". El texto se cerraba con tres hashtags: "#Vistalegre, #LaAlternativa y #NoHablesPorMi", todos ellos impulsados por Vox.

"Cuando recibí el vídeo –se defiende Perdiguero– me sentí indignado y por eso lo puse. He visto que hay que comprobarlo todo porque hay gente con muy mala leche pero hablar de estructura criminal me parece de traca". Los documentos recabados por expertos para este periódico muestran que el tuit seguía en su sitio al menos dos horas después de que un tuitero se dirigiese al policía con un mensaje donde dejaba clara la falsedad del vídeo.

En el vídeo se oye cómo el narrador machaca al presidente del Gobierno en estos términos: "Ya sabéis quien manda en España, un asesino en potencia". Desde que estalló la pandemia del coronavirus, un aluvión de cuentas que operan en Facebook, Twitter, Youtube y Whatsapp han desplegado una feroz campaña de desprestigio contra el Gobierno, al que acusan casi de todos los errores, desmanes y delitos imaginables.

Formulada a instancias de Izquierda Unida por los diputados Enrique Santiago y Juantxo López de Uralde, la denuncia mantiene que, además de un delito de desorden público, el vídeo ofrece también visos de otras figuras delictivas. Entre ellas, la de "delitos contra el mercado y los consumidores; calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y delito de simulación de peligro". Para los diputados de Unidas Podemos los hechos denunciados “son propios de una organización criminal, siendo poco creíble que hayan sido realizados únicamente por una o dos personas que actuaron de forma individual guiados únicamente por la temeridad, el afán de notoriedad o la voluntad de causar daño a sus compatriotas”.

Una vez formalizada la entrega de la denuncia y anexos que, según sus autores, fortalecen la tesis de la organización criminal, el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, se pronunció sin tapujos: "Hemos denunciado ante la Fiscalía la fabricación de un bulo diseñado para generar sensación de peligro y odio en medio de la peor epidemia en un siglo en España. Fue difundido por un candidato de Vox. Están envenenando al país en el momento más grave", aseguró en declaraciones a la agencia Europa Press.

Las palabras de Echenique hacen alusión directa a algo que la denuncia plasma en su texto: que es "obvia la existencia de una estructura u organización criminal que está repartiéndose diferentes tareas y funciones para cometer los delitos antes expuestos y, por lo tanto, entendemos que los dos denunciados deberán ser investigados por formar presuntamente parte de una organización criminal”.

Aunque oficialmente se desconoce la identidad de quien grabó el vídeo, ese narrador que se presenta como un camionero apolítico –"yo no soy de ningún partido político", deja caer entre exabrupto y exabrupto–, Unidas Podemos apunta en una dirección: la de que, según "noticias difundidas y plataformas virtuales en que se ha alojado el vídeo, posiblemente se trata al menos, de un trabajador del Ayuntamiento de Palos (Huelva)". El grupo transcribe en la denuncia el nombre con que opera en Facebook (su página inicial es la que aparece bajo estas líneas) y lo define como "una de las personas que primero lo ha difundido”. Este periódico omite su nombre porque no ha logrado localizarlo.