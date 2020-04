Más de medio centenar de organizaciones instan a proteger a quienes denuncien abusos durante la crisis del covid-19

Publicada el 08/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 08/04/2020 a las 11:14

"Coalición para alertar de forma segura durante el covid-19 y más allá". Bajo este encabezado, más de 50 organizaciones han firmado un manifiesto con el objetivo de que aquellas personas que alerten de abusos, daños o faltas graves durante la crisis del coronavirus no vean cómo sus derechos dan ni un paso atrás. El documento, que ha sido impulsado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), en colaboración con The Good Lobby Italia y Blueprint for Free Speech, en el marco del proyecto EAT (Expanding Anonymous Tipping), pretende poner, para ello, el foco en las autoridades y en las instituciones públicas. Estas, sostienen, tienen que impedir que los ciudadanos que alerten de este tipo de comportamientos sufran ningún tipo de represalias.

El documento ha sido firmado por organizaciones de todo tipo: desde sindicatos hasta expertos pasando por organizaciones sociales. Todos ellos unidos para hacer una doble petición: a los ciudadanos, para que denuncien si observan que gobiernos, instituciones corporativas o mercados dejan de ser responsables y de defender los derechos humanos y las libertades de todas las personas con la excusa de la crisis sanitaria; otra, a esos organismos, para que garanticen que esas denuncias se hacen de pleno derecho.

"Ya hemos visto ejemplos de malas prácticas y mala gestión en nuestras instituciones públicas, mercados comerciales y empresas como resultado del covid-19", señalan las organizaciones en su manifiesto. "Entre las nuevas esferas de preocupación se encuentran la capacidad y la prestación del sistema de salud, las licitaciones públicas, las violaciones de la legislación en materia de salud y seguridad y del derecho laboral, las cadenas mundiales de suministro no equitativas y mal preparadas, las prácticas de competencia desleal y los abusos del mercado, y las violaciones importantes de los derechos de privacidad personal a gran escala mediante el seguimiento digital de los individuos", ejemplifican. "En esta época de crisis y más allá, alentamos a los ciudadanos y los trabajadores a que participen garantizar que se mantenga la debida rendición de cuentas en nuestros gobiernos, instituciones corporativas y mercados, y en la defensa de sus derechos humanos y de las libertades de todas las personas", añaden.

Por eso hay que denunciar esos "abusos". Hacerlo, tal y como aseguran, "ha demostrado ser una herramienta poderosa para luchar y prevenir acciones que socavan el interés público". Por eso las organizaciones firmantes son claras: los ciudadanos tienen que denunciar abusos o daños cometidos con la excusa de una protección de la crisis sanitaria que vivimos a nivel global; por otra, las instituciones y los gobiernos tienen que asegurar que esas denuncias se hacen de pleno derecho. Las alertas de este tipo, sentencia el manifiesto, "son vitales para prevenir grandes desastres y reducir los impactos de la crisis en todos nosotros, especialmente en los miembros más vulnerables de la sociedad y en nuestros sistemas democráticos".