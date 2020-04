Sánchez pide apoyo a los presidentes autonómicos para un "Pacto de Reconstrucción"

Publicada el 12/04/2020 a las 12:13 Actualizada el 12/04/2020 a las 12:59

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este domingo a los presidentes de las comunidades autónomas la "necesidad de un Pacto de Reconstrucción Económica y Social" una vez pase la amenaza de la pandemia de coronavirus y les ha invitado a formar parte de él porque, a su juicio, hay que transmitir un "mensaje de coordinación, colaboración y cooperación" y que los ciudadanos vean "juntos" a partidos e instituciones.

Según han informado fuentes autonómicas y recoge Europa Press, Sánchez ha explicado que el Gobierno quiere que "todos los sectores representativos de la sociedad estén presentes en la elaboración de este acuerdo nacional", esto es, los partidos políticos presentes en el Congreso, los gobiernos de comunidades autónomas, y los agentes sociales y económicos.

Tal y como les ha dicho Sánchez al inicio de la quinta videoconferencia que ha mantenido con los presidentes autonómicos desde que se decretó el estado de alarma, "en un Estado tan descentralizado como el nuestro, no tendría ningún sentido hacerlo sin las comunidades autónomas".

Tras destacar que hace su propuesta "de corazón y de buena fe", el jefe del Ejecutivo les ha traslado que es "primordial" trasladar un "mensaje de coordinación, colaboración y cooperación", ya que, aunque entiende que hay "discrepancias" en algunas cuestiones como el grado de contundencia de la respuesta económica y social, "es importante que la ciudadanía vea a todos los partidos e instituciones juntos".

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, está reunido por videoconferencia con los presidentes de Comunidades y Ciudades Autónomas, junto a las ministras de @Defensagob y @territorialgob, y los ministros de @sanidadgob, @interiorgob y @mitmagob.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/bo7K66D38A — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 12, 2020

Sánchez traslada a Torra que no se ha iniciado ninguna desescalada

Antes de iniciarse esta videoconferencia, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta s Sánche en la que le pide los "informes sanitarios y epidemiológicos" en los que se ha basado para ordenar el cese del confinamiento total por el coronavirus aprobado por el real decreto ley 10/2020. En la carta, consultada por Europa Press, Torra reitera su petición de no levantar el confinamiento: "Vistos los datos epidemiológicos actuales en Cataluña, resulta necesario adoptar nuevas medidas que continúen limitando el contacto entre ciudadanos, protegiendo así a la población del riesgo de contagio".

"El levantamiento de estas medidas de confinamiento a partir del próximo lunes, 13 de abril, provocarán, según los informes de que disponemos, un aumento de contagios y la situación de colapso en el sistema sanitario de Cataluña", ha afirmado Torra.

Durante la videoconferencia, Sánchez les ha trasladado tras esta misiva que no se ha iniciado ninguna desescalada en las medidas de confinamiento. En este contexto ha explicado a los presidentes autonómicos que es "importante" trasladar a los ciudadanos que "no se van a relajar las medidas", que continúa el "confinamiento" y que "no se ha iniciado ninguna desescalada".

El jefe del Ejecuivo también ha recordado que el Gobierno repartirá a partir de este lunes diez millones de mascarillas en los espacios públicos de transporte "más importantes del país", pero ha querido dejar claro que se trata de una recomendación específica que no sustituye a las anteriores prioridades. Según les ha explicado Sánchez, la distribución de mascarillas serán el lunes, martes y miércoles, en determinados accesos de metro, de Cercanías, en los nodos de transporte público y sólo para los que se trasladen a puestos de trabajo. El reparto lo harán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y locales y con colaboración de efectivos de Protección Civil. Además, ha incidido en que la recomendación es que todas las personas que puedan desplazarse en vehículo privado al trabajo así lo hagan, evitando así los traslados en transporte público.