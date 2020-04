Andalucía propone abrir comercios desde el 11 de mayo y bares y restaurantes desde el 25 de mayo

Publicada el 26/04/2020 a las 18:54 Actualizada el 26/04/2020 a las 19:15

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha planteado este domingo la apertura del comercio en general, incluidas peluquerías y establecimientos de estética personal, a partir del próximo 11 de mayo y de bares y restaurantes a partir del 25 de mayo, informa Europa Press. Así lo ha avanzado Moreno durante una comparecencia en el Palacio de San Telmo tras participar por vía telemática en la séptima reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos para abordar la crisis sanitaria del coronavirus.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha explicado que la Junta remitirá este lunes al Ministerio de Sanidad su propuesta de plan de desconfinamiento en Andalucía, que incluirá planteamientos, como la apertura del comercio en general, incluidas peluquerías y establecimientos de estética personal, a partir del próximo 11 de mayo y de bares y restaurantes a partir del 25 de mayo, así como la celebración de funerales sin velatorio desde el 18 de mayo o, todavía con la vigencia del estado de alarma, celebraciones religiosas a partir del 3 de mayo.

El presidente de la Junta ha demandado un plan de reapertura progresiva del comercio con la posibilidad de adelantarlo "por zonas y categorías de establecimientos, con medidas de protección específica para que puedan retomar la atención al público con todas las garantías a nuestro alcance".

Juanma Moreno ha manifestado que no sabe si el Gobierno central tendrá en cuenta las sugerencias de las comunidades o si lo tiene ya todo decidido de cara al Consejo de Ministros del martes, puesto que el margen de maniobra de platear propuestas mañana y tomar decisiones pasado mañana es escaso. Ha indicado que Sánchez sí ha avanzado que el desconfinamiento será "gradual, asimétrico y coordinado" y basado en todo momento en un criterio territorial como "la provincia como unidad de actuación" y no en el distrito sanitario, y que no habrá desconfinamiento por sectores de actividad como desde Andalucía se ha propuesto en numerosas ocasiones.

En este sentido, el plan de desconfinamiento que la Junta va a trasladar al Gobierno central, según ha querido dejar claro el presidente, va a estar sujeto en todo momento a las decisiones de la autoridad única. Ha querido dejar claro que la Junta propone ese plan bajo la premisa de que se trata de "hacerlo bien y con todas las garantías de que no va a suponer un repunte de casos". "Cuanto antes sea posible, pero haciéndolo bien y sin cometer errores, con seguridad e intentado siempre las máxima garantías", ha sentenciado el presidente.

Ha agregado que en Andalucía se está intentado cumplir con cierto margen "los requisitos iniciales planteados por la autoridad sanitaria nacional ha planteado": Se suman dos semanas con una tasa potencial de contagio por debajo de uno (una persona contagia por debajo de una persona); Andalucía es la tercera comunidad con la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes más baja, y hay una disponibilidad suficiente de camas UCI.

Por tanto, según ha recalcado el presidente, Andalucía cumple los requisitos que marca la autoridad única para que pueda acceder a ese desconfinamiento de manera progresiva. Ha indicado que no se entendería que en una primera fase de desconfinamiento que decreta el Gobierno central no se incluyeran zonas de esta comunidad, donde ha habido "unos 275 municipios" que no han tenido ni un caso de coronavirus, esto es, el 35 de los 786 municipios de la comunidad. Ha indicado que precisamente esos municipios podrían ser de los primeros donde se abriera una peluquería o un restaurante, pero, en cualquier caso, se depende de lo que diga el Gobierno central.

Me siento orgulloso de esta #Andalucía sin trincheras que queremos construir. La #AlianzaPorAndalucía es un ejemplo de diálogo y capacidad para encarar el camino hacia la reactivación económica. De esta crisis salimos juntos y los políticos tenemos que dar ejemplo. pic.twitter.com/PiqmUCrfez — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 26, 2020

Preparados para distintos escenarios

Moreno no ha querido avanzar detalles de ese plan que se remitirá mañana al Ejecutivo nacional y del que darán cuenta este lunes en una comparecencia el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre. En cualquier caso, sí ha adelantado que hay un diseño por municipios, comarcar y provincias y ha apuntado que en las ocho provincias se cumplen con los tres requisitos que la autoridad única ha puesto sobre la mesa.

Ha insistido en que en las ocho provincias hay zonas susceptibles de llevar a cabo ya ese desconfinamiento progresivo y ha recordado que, por ejemplo, en las provincias de Huelva y Almería la incidencia del coronavirus ha sido "muy baja" y pueden ser claramente "dos referencias". "Dejaremos que el Gobierno nos proponga", ha apuntado el presidente, quien ha insistido en que es necesaria la máxima información por parte del Gobierno central en relación con un plan de desconfinamiento y, ante todo, hacer partícipes y escuchar a las comunidades.

Ha recalcado que si el Gobierno central plantea desconfinamiento gradual por municipios, por comarcas o por provincias, Andalucía está preparada para los tres escenarios y ha considerado que el mando único debe ser flexible entre distritos y territorios porque "la casuística es enorme".

Respecto a la propuesta de apertura de peluquerías o bares y restaurantes, el presidente ha indicado que, sin duda, se tendría que hacer con "muchas dosis de responsabilidad" por parte de la ciudadanía y con las máximas garantías sanitarias posibles.

En modo alguno, según ha precisado, se trataría de abrir esos establecimiento como antes de la crisis sanitaria, sino que habría que limitar aforos y llevar a cabo medidas de seguridad en materia de distanciamiento, desinfección de locales, higiene y limpieza, al tiempo que las personas podrían recurrir a medidas de autoprotección como guantes o mascarillas. "En todo esto hay una letra pequeña que mañana se va a desarrollar", según el presidente, que prevé una reunión larga del gabinete de la Junta, de la que luego se dará cuenta en comparecencia ante los medios de comunicación.