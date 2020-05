Ayuso y Almeida piden disculpas por el agolpamiento de Ifema: "Nos dejamos llevar por la alegría"

Publicada el 02/05/2020 a las 13:24 Actualizada el 02/05/2020 a las 14:25

El acto multitudinario celebrado este viernes por la Comunidad de Madrid con motivo del cierre del hospital de campaña de Ifema ha sido uno de los temas protagonistas de la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol. Tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, como el alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han coincidido en pedir disculpas y en reconocer que algunas de las escenas no se deberían haber producido.

Tras el acto y en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, Ayuso ha admitido que tendría que haber invitado a menos representantes públicos al acto de cierre del hospital provisional de Ifema, por lo que ha pedido disculpas, pero justifica que la "explosión de alegría" que se produjo. La presidenta madrileña ha incidido en que fue "un evento especial" y ha desvelado que desde el Gobierno regional quisieron invitar a los representantes de los ciudadanos de la Asamblea y del Ayuntamiento. Por esto, ha pedido perdón porque ahora cree que tuvieron que haber sido invitados "muchos menos", solo los portavoces.

A pesar de estas palabras, ha hecho hincapié en que en el acto que organizaron, dentro de uno de los pabellones, sí se mantuvieron las distancias de seguridad porque tenían perfectamente cuantificando "dónde y en qué espacio se ponía cada uno". "Pero es cierto, tuvieron que ser menos", ha dicho.

En este punto, ha explicado que cuando llegó al hospital de Ifema se encontró "una explosión de alegría de todos los profesionales que se han estado dejando la vida allí durante estos meses tan duros". Así, ha subrayado que todos los profesionales quisieron estar: sanitarios, bomberos o el Ejército. Según ha narrado, se dejaron llevar "todos", incluidos los miembros del Ejecutivo, porque muchos sanitarios lo han pasado "muy mal".

Además, ha contado que en Ifema también se dieron cita este viernes profesionales que no habían trabajado allí pero que querían conocerlo antes de que "se apagara". "Imagínense lo que es, los que estaban, los compañeros, los que ya se despiden... porque a partir de aquí cada efectivo de los que estaba en Ifema vuelve a su hospital. Otra de las magias de Ifema es que es un hospital de hospitales", ha subrayado. Este fue un día "muy especial" y, tal y como ha indicado la presidenta, los sanitarios "hasta se abrazaban con sus mascarillas y protecciones".

Además, ha destacado lo emotivo de ver cómo las últimas cuatro pacientes eran dadas de alta y lo abandonaban, con el himno de España, así como a los médicos jóvenes del MIR sin destino, que era la primera vez que habían trabajado. También ha contado que los food trucks que estaban instalados a la salida corresponden a empresas que de manera gratuita han dado "comida y servicio" a los pabellones. Para la jefa del Ejecutivo autonómico, "todo eso mezclado fue lo que provoco las fotos". En este sentido, ha vuelto a pedir disculpas por la parte del Gobierno en la organización del evento porque tuvieron que ir "todavía menos" pero ha remarcado que hay veces que "la emoción te puede".

Almeida, por su parte, ha pedido claramente disculpas por si durante el acto del cierre de Ifema incurrió "en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad" y ha reconocido que se produjeron escenas que no se deberían haber producido. Asimismo, el regidor ha hecho hincapié en que este viernes Ifema fue "un símbolo no de alegría porque no puede haber alegría mientras no se haya superado la pandemia" pero sí "un símbolo de esperanza". "Eso hizo ayer que se desbordaran las emociones", ha justificado. A continuación, ha incidido en que se vivieron determinados momentos "que no deberían haberse producido" dado que no casan "con el mensaje" que están transmitiendo desde las instituciones.

En este punto, ha hecho hincapié en que "no fue nada a propósito, ni fue nada intencionado" pero ha remarcado que tienen que ser "cuidadosos" para que estas escenas "no se produzcan" y no se transmitan "unas imágenes que no corresponde a las instituciones". "Pido disculpas si en algún momento yo incurrí en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad que le estamos pidiendo a la sociedad madrileña pero que esto no empañe que Ifema se cerrara, que se diera el alta a los cuatro últimos pacientes", ha sostenido.

Por su parte, Aguado ha reconocido que el acto de cierre del hospital provisional de Ifema no es la imagen que se debe ofrecer. "A mí no me gusto, no me gustó nada. No puede volver a ocurrir. Es verdad que todos llevábamos mascarillas y esa es la garantía de que no haya contagios pero a todos nos pudo la emoción del momento y las ganas de estar juntos con los sanitarios", ha señalado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press.

Para Aguado, no se dio una "buena imagen". Y es que, a su parecer, hay que "intentar en la medida de lo posible" evitar este tipo de actos aunque se lleve mascarillas. "Creo que la imagen es importante y que la distancia social hay que respetarla siempre, en un momento además como en el de ahora, en el que el desconfinamiento se está produciendo, y donde hay que ser mas prudentes que nunca", ha declarado.

El sábado, a preguntas de infoLibre, desde el Ejecutivo regional señalaron que "hay que saber medir bien las distancias", que "no todo el mundo lo hace con precisión" y que "todos estamos aprendiendo a vivir en esta nueva normalidad". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió en la madrugada del viernes al sábado en sus redes sociales que el acto era un "evento controlado en aforo" y ha llamado a "celebrar la vida" y a la vez "guardar distancia".

El delegado de Gobierno de Madrid lamenta que se saltaran "a la torera" las normas

A la celebración del Dos de Mayo también ha acudido el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que ha lamentado que el Gobierno regional se saltara a la "torera" las normas en el acto de clausura del hospital provisional de Ifema y ha avisado de que "la ley es igual para todos y las normas deben ser cumplidas por todo el mundo. Asimismo, ha señalado que no es momento "ni de reproches ni de insultos", sino de "responsabilidad y ejemplaridad".

La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto una investigación por la posible vulneración del real decreto sobre el estado de alarma sobre la vulneración de las normas de distanciamiento social ocurrido en el de Ifema. En declaraciones a Telemadrid, Franco ha indicado que están ahora mismo en un proceso de recabar "información precisa y exacta" por si se hubieran vulnerado algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas, reguladas en el real decreto de estado de alarma. La policía se encargará de recabar esa información y, en función de los datos que vayan obteniendo, irán actuando. "Las normas deben ser cumplidas por todo el mundo y la ley es igual para todos. No podemos exigir que algunas personas no puedan despedir a sus muertos y que mucha gente no pueda ver a sus amigos y los representantes institucionales aparentemente saltándose a la torera las normas más elementales", ha sostenido.

Preguntada por esta investigación, Ayuso ha afeado la premura de la Delegación del Gobierno a la hora de investigar si en el acto se incumplió el distanciamiento social. "La Delegación tiene en estos meses tiene muchas cosas que hacer. Tuvimos hace poco autorizaciones de manifestaciones independentistas en Madrid que iban a provocar un desorden público, como pasó, y no dijo nada. Teníamos unas manifestaciones como las del 8M donde se llegaron a concentrar 120.000 personas en el corazón de Madrid, tanto es así que ahora mismo tiene que estar dando explicaciones en la Justicia", ha sostenido.

Por su parte, Almeida ha señalado que puede hacer lo que crea "conveniente" pero también ha hecho hincapié en que es la primera noticia prácticamente que tienen de esta institución. "Nos gustaría que se implicará más, no solo para investigar esto, que si tiene que hacerlo que lo haga, pero sobre todo para arrimar el hombro y echar una mano a las instituciones madrileñas", ha dicho.

Gabilondo insta a investigar lo sucedido: "Se desbordó absolutamente"

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha instado este sábado a que se investigue lo sucedido en el "acto multitudinario de Ifema", que, a su juicio, "se desbordó absolutamente". Gabilondo, en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, ha explicado que él y todos sus diputados fueron invitados pero que fueron solo cinco miembros del grupo en representación de los demás por precaución. Allí se encontraron con algo que no esperaban y que tenían "temor" de que fuera así porque estaban invitados los 132 diputados de la Cámara regional.

"Fuimos es a homenajear y a agradecer a los sanitarios. Pero aquello se desbordó absolutamente. Fue algún error de planteamiento o que no habían cuantificado bien lo que podría suceder, pero el resultado fue malo", ha reconocido el portavoz socialista. Para Gabilondo, los políticos tienen que dar ejemplo y no entiende cómo se convocó a "tantas personas". "Me parece bien que se trate de ver qué pasa porque estamos viendo a familias que no ven a sus nietos y luego vemos una reunión que fue multitudinaria. Que al menos se investigue para dar una explicación a la ciudadanía", ha lanzado.

Más Madrid pide a Ayuso que se disculpe: "Estaba engullida por una campaña de marketing"

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha solicitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pida disculpas por el acto de cierre del hospital de Ifema, "una auténtica vergüenza y un esperpento". En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, Perpinyà se ha indicado que es "lógico" que se abra una investigación por parte de Delegación del Gobierno por las aglomeraciones en dicho acto. "Lo que no es lógico es que Ayuso ahora pretenda desentenderse cuando lo que se vivió ayer en Ifema fue una cosa esperpéntica", ha lamentado.

El portavoz de Más Madrid ha criticado que en el encuentro de Ifema vieran a una presidenta "engullida por una campaña de marketing" y ha indicado que no entiende que no haya "asumido" su responsabilidad y no "haya pedido perdón" por enviar "cientos de invitaciones" para este acto. "Fue una auténtica vergüenza", ha espetado.

Monasterio pide que también se investigue manifestación del 8M

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid que investigue lo que pasó en la manifestación del 8M que pusieron "a 100.000 mujeres en riesgo de contagio" por coronavirus. A este respecto, en declaraciones a Telemadrid, ha indicado que espera que la Delegación también investigue lo que pasó en el 8M. "Se pusieron a 100.000 mujeres en riesgo de contagio por un sectarismo y el empeño de hacer una manifestación que no tendría que haber ocurrido", ha zanjado la portavoz de Vox.