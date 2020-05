Directo | España registra 102 fallecidos y 539 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas

Publicada el 16/05/2020 a las 11:00 Actualizada el 16/05/2020 a las 12:47

Sigue en infoLibre este sábado el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

12.45. La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno el informe por escrito de su no pase de fase. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no descarta emprender medidas legales.

12.43. Simón, sobre la inclusión en los CV de resultados de covid-19: "No se si es legal, pero desde luego no es moral". "Se puede llegar a discriminar por motivos de salud". "Me sorprende y me resulta complicado de entender". "Prefiero no decir mucho más".

12.38. Simón: "Los repuntes se explican por otros factores que no son las salidas a la calle". "Es pronto para evaluar esas salidas".

12.34. Simón, sobre las manifestaciones: "Los riesgos asociados a manifestaciones dependen de muchos factores, pero estamos hablando de zonas en fase 0, aún no tenemos la certeza de que en caso de que haya un rebrote podamos hacerle frente". "El distanciamiento físico y las medidas de higiene son fundamentales". "Estando en fase 0 yo sería muy cauto".

12.29. Simón, sobre Madrid: "Madrid hay que considerarla de manera especial porque implica mayores riesgos para el resto del país, ya que es un importante nexo de comunicación". "La evolución de la epidemia en Madrid es muy buena, pero la incidencia fue mucho más amplia que en resto de territorios". "Todavía no están puestos en marcha algunos mecanismos". "Para poder evaluar hay que dejar un poco más de tiempo, seguramente sea cuestión de días". Sobre las salidas a segundas residencias: "Las decisiones en este proceso hacia la nueva normalidad es un procesos que se va trabajando día a día, lo que vaya a pasar en verano aún no lo podemos plantear".

12.27. Fernando Simón, sobre el seguimiento de contagios: "Tiene que haber una formación sólida y ser personas con capacidad de comunicación, pero no tienen que ser sanitarios".

12.22. Simón, en cuanto a las secuelas: "Los estudios van asociadas a la severidad de los cuadros clínicos". "Puede quedar una fibrosis residual". "Aquellos que han tenido cuadros muy graves, puede quedar algun grado de insuficiencia renal". "Pueden quedar algunas secuelas neuronales".

12.19. Comparece Fernando Simón, director del Centro de Control de Emergencias y Alertas Sanitarias. Se ha reducido a 102 en las últimas 24 horas tras los 138 nuevos fallecidos registrados este viernes. Así, el total de fallecidos por covid-19 asciende a 27.563."Representa un incremento del 0,32%". "Ha habido una estabilización en cuanto al porcentaje por la rápida detección".

12.10. España registra 102 fallecidos y 539 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. Según los últimos datos de Sanidad de este sábado, el número de muertos se eleva a 27.536, con 102 en las últimas 24 horas. Los casos confirmados de coronavirus son 230.698, 539 nuevos con un incremento del 0,23%. Con respecto al número de altas, son ya 146.446, 1.663 desde el viernes.

12.00. Fallece a los 78 años de edad Julio Anguita, histórico dirigente de Izquierda Unida (IU). El expolítico andaluz permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde el pasado sábado.

11.50. El Gobierno francés no espera la aparición de una vacuna hasta dentro de 18 meses. La ministra de Innovación y Desarrollo de Francia, Frédérique Vidal, ha pedido calma ante el estado de desarrollo sobre una potencial vacuna contra el coronavirus, que a su entender no estará disponible hasta dentro de 18 meses dada la dificultad que entraña su desarrollo. "Lo que dicen los laboratorios, según los investigadores, es que la aceleración que hemos visto en el desarrollo de ensayos clínicos nos da la esperanza de una vacuna dentro de los 18 meses. Lo que no resulta razonable es creer que podamos adelantarnos a ese plazo, a no ser que tengamos la intención de poner en peligro la seguridad de la gente", ha explicado en una entrevista a la cadena Europe 1.

11.40. Unidas Podemos cuestiona que Interior use la ley mordaza para las multas del confinamiento y aconseja utilizar la Ley de Salud. El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha cuestionado que el Ministerio del Interior esté utilizando la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, la conocida como 'ley mordaza' por sus detractores, para sancionar a los ciudadanos por incumplir las restricciones del estado de alarma derivado del coronavirus. A su juicio, debería aplicarse la Ley de Salud Pública. "No nos parece que es lo más adecuado ni lo más necesario utilizar la 'ley mordaza' para garantizar el cumplimiento de las medidas de confinamiento del estado de alarma", ha manifestado Santiago en una entrevista con Europa Press.

11.20. Yolanda Díaz dice que si hay un rebrote de la pandemia, se legislará para que se puedan aplicar los ERTEs​​​​​​. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado este sábado que a pesar de que el decreto de los ERTEs sólo contempla prorrogarlos más allá del 30 de junio en casos concretos, si se produjese un rebrote de la pandemia después de esta fecha, el Gobierno legislaría para que se pudiesen aplicar más adelante. Díaz, en una entrevista con el diario El País recogida por Europa Press, aseguró que si se diese esa coyuntura (un rebrote de la pandemia), el Ejecutivo extendería los ERTE como "no puede ser de otra manera". "Hemos hecho cosas tremendas a un ritmo vertiginoso y en condiciones delicadas", añadió la ministra, quien no obstante confió en que el país no vuelva a esta situación. "Es lo que más me asusta", admitió.

Es urgente abordar la precariedad. Recientemente en el Congreso hice un llamamiento a las fuerzas políticas para constituir un Acuerdo contra la Precariedad. Hay consenso en que las relaciones laborales debilitadas no favorecen a nadie, como demuestra la pandemia.



En @el_pais pic.twitter.com/BV47PPFXyi — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 16, 2020

11.15. Pedro Sánchez comparecerá en rueda de prensa a partir de las 13.30. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este sábado en rueda de prensa, en torno a las 13:30 horas, ha informado el Palacio de la Moncloa. Previamente, sobre las 12:00, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ofrecerá la actualización diaria de los datos sanitarios.

11.00. Caballero (FEMP) exige "no segregar" a catalanes o madrileños y que sean bienvenidos en las playas. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pedido a la ciudadanía que "no segregue" a los habitantes de la Comunidad de Madrid o Cataluña por ser las regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus y ha planteado que sean recibidos en las playas durante la época de verano de la misma manera que el resto de ciudadanos del territorio español. "No podemos hacer del contagio un factor de segregación, tenemos que buscar el no contagio, pero no de forma peyorativa porque es un fenómeno común", ha subrayado Abel Caballero preguntado al respecto en una entrevista concedida a Europa Press, en la que se ha solidarizado con Madrid y Cataluña por soportar la "fuerte pandemia" y ha insistido en no tener "prejuicios" hacia los ciudadanos de estos territorios sino mostrar "solidaridad". En concreto, el alcalde de Vigo ha abierto las puertas de las "playas seguras" de la ciudad que preside a los madrileños y catalanes una vez que las autoridades sanitarias permitan el tránsito por el territorio nacional. A este respecto, ha señalado que será el Ministerio de Sanidad quien decida cuándo la seguridad sanitaria permite "viajar confiados" por España.

10.20. Rusia rebasa los 270.000 contagios por coronavirus pero baja de los 10.000 nuevos casos diarios. Rusia ha registrado 9.200 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, hasta un total de 272.043 contagios, y 119 nuevos fallecimientos, hasta las 2.537 víctimas mortales por la enfermedad. La cifra acumulada de casos representa un incremento del 3,5 por ciento con respecto a la jornada anterior, según las estimaciones del centro oficial de seguimiento de la enfermedad, citado a su vez por la agencia estatal de noticias Sputnik.

10.15. Pedro Duque: "No ha habido ninguna recentralización de competencias". El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado este sábado que "no ha habido ninguna recentralización de competencias" por parte de su Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, y ha defendido que los sistemas sanitarios siguen bajo las órdenes de los consejeros de las comunidades autónomas. "Lo único que se ha producido son unas directrices que tienen que ser generales puesto que la economía es general, el movimiento de personas es general, y por lo tanto todos tenemos que tratar de responder unas directrices que están consensuadas con las comunidades autónomas", ha declarado en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

El ministre de Ciència, Pedro Duque, diu a @elsuplement que confia en les investigacions que s'estan duent a terme per desenvolupar una vacuna contra el coronavirus però que no arribarà a curt terminihttps://t.co/O6rmjTvGT5 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) May 16, 2020

10.10. África registra ya más de 78.000 contagios y las muertes rebasan las 2.600. Los Centros de Control de Enfermedades de África (Africa CDC) han confirmado ya 78.194 contagios y 2.630 fallecidos por el coronavirus en el continente, según el último balance actualizado este sábado entre los 54 estados miembros de la Unión Africana. El norte de África sigue siendo la región más afectada, al acumular unos 25.637 casos y 1.639 fallecidos. Egipto, con 11.228 afectados y 592 fallecidos, es el país más afectado por número de contagios, seguido de Marruecos (6.652 casos, 190 muertos) y Argelia (6.629 contagios, 536 muertos).

09.50. El Gobierno amplía la prórroga para la revisión de las ITV que caduquen durante el estado de alarma. El Gobierno ha ampliado la prórroga de la validez del certificado de inspección técnica periódica (ITV) de los vehículos cuya fecha de próxima inspección se encontrara comprendida durante el estado de alarma en quince días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio de ese periodo hasta que se hubiera producido el vencimiento. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), la orden entra en vigor desde este mismo sábado y se dicta con el objetivo de posibilitar la realización del "elevado número" de inspecciones técnicas periódicas de vehículos que han quedado pendientes tras la declaración del estado de alarma.

09.30. Alemania registra un nuevo descenso diario de casos y fallecidos mientras prepara la reapertura fronteriza. Alemania ha registrado en las últimas 24 horas un descenso en casos diarios de fallecidos y contagios: 57 muertos y 620 casos, hasta contabilizar un total de 7.881 decesos y 173.772 víctimas mortales por la pandemia de coronavirus. Estas cifras diarias quedan bastante por debajo de los 913 casos y 101 fallecidos contabilizados entre el jueves y el viernes, según el último balance emitido este sábado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

09.15. García Egea dice que el PP defenderá la salud de los españoles en los tribunales: "Sánchez tiene mando único, no impunidad". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este sábado que "mucha gente tiene la sensación de que Pedro Sánchez ha negociado con la salud de los españoles para mantener la poca salud que le queda al Gobierno". Tras denunciar el "oscurantismo" con el que está actuando el Ejecutivo al amparo del estado de alarma, ha anunciado que, aparte de pedir cuentas en el Parlamento, su partido acudirá a los tribunales para "proteger la salud de los españoles". "Pedro Sánchez tiene el mando único, pero no tiene impunidad total. No puede confundir mando único con impunidad", ha avisado García Egea, que se ha quejado de que el Ejecutivo haya suspendido el portal de transparencia y tampoco esté dando respuesta a las solicitudes de información que el Grupo Popular está presentando en el Congreso sobre actas de reuniones, contratos o datos relativos a la compra de material defectuoso. En una entrevista concedida a Europa Press, García Egea ha indicado que el PP ha optado en primer lugar por pedir cuentas y solicitar datos en el Parlamento, pero ha avisado de que esas iniciativas "se van a ir convirtiendo en acciones judiciales si el Gobierno no da la información necesaria, requerida y suficiente sobre los procedimientos que está haciendo".

.@TeoGarciaEgea dice que protegerán la salud de los españoles en los tribunales: "Sánchez tiene mando único, no impunidad" https://t.co/zJYX8PHRc9 pic.twitter.com/iuVQ70FvyI — Europa Press TV (@europapress_tv) May 16, 2020

09.05. EEUU planea reanudar parte de su contribución a la OMS tomando como referencia las aportaciones de China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está ultimando los preparativos para restituir parcialmente su contribución a la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras un mes de suspensión después de denunciar que la agencia de la ONU, en connivencia con el Gobierno chino, había desdeñado la magnitud del impacto de la pandemia de coronavirus que asola el planeta. A tal efecto, la Casa Blanca ha redactado un borrador de una carta al director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, donde se compromete a reanudar su contribución pero solo en la misma cantidad que China, es decir, una décima parte de los 400 millones de dólares anuales que Washington destinaba hasta la suspensión.

09.00. El coronavirus deja ya más de 4,5 millones de contagios y se acerca a los 310.000 muertos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ha dejado más de 307.000 víctimas mortales y más de 4,5 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.20 horas de este sábado, el balance global del coronavirus asciende a 4.543.297 casos y 307.705 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,63 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 250.727 recuperaciones, seguido por Alemania, con 151.597 pacientes salvados, y España, con 144.783.