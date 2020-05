El informe oficial del Gobierno rechaza que Madrid pase de fase porque su atención primaria no está lista

Publicada el 16/05/2020 a las 15:07 Actualizada el 16/05/2020 a las 16:16

El infome oficial del Gobierno enviado a la Comunidad de Madrid explicando las circunstancias por la que la región no pasa a la fase 1 del plan de desescalada rechaza este cambio porque consideran que su atención primaria "no está lista". Según el texto, firmado por la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, al que ha tenido acceso El País y que el Ejecutivo regional ha recibido según han confirmado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que han recibido por correo electrónico en plena rueda de prensa que han dado este sábado, explica que el territorio debe esperar ya que su atención primaria no está prepara para hacer una detección rápida y eficaz ante un posible rebrote.

"La Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo importante respecto a la semana pasada para reforzar su capacidad diagnóstica y su sistema de detección precoz y seguimiento de contactos en Atención Primaria. Sin embargo, es necesario que su sistema se consolide en los próximos días para mayor seguridad y que se pueda visualizar su completa capacidad de detección, diagnóstico, aislamiento y seguimiento de casos confirmados y sus contactos", detalla este informe de cuatro folio.

En este documento, Sanidad también expone los límites de la Comunidad de Madrid en la capacidad para realizar pruebas PCR y la falta de recursos humanos. "Según la información aportada se están realizando 9.918 PCR por día, en torno al 90% de su capacidad máxima (10.977 PCR por día), por lo que convendría programar una ampliación de esta capacidad, ya que podría resultar insuficiente en caso de rebrote, especialmente bajo la estrategia de diagnóstico exhaustivo de casos sospechosos en atención primaria", expone el texto.

Sanidad también le pide a la Comunidad que aclare alguno de los datos que aporta: "Se está desarrollando un plan integral de desescalada con acciones en diferentes ámbitos, aunque no se especifican las acciones implementadas y las planificadas para la siguiente fase, lo que es importante para el control de posibles situaciones de riesgo". Y también insiste en que falta información en el "sistema de razabilidad de contactos (diseño y dotación de recursos)".

En este informe, el Gobierno también le exige un mayor control en las residencias de mayores. "Se han realizado numerosas intervenciones en residencias pero sus mecanismos de activación y coordinación no quedan claramente recogidos. Según la información aportada, un 20% de las residencias aún no están cubiertas por los sistemas de coordinación asistencial sanitaria desarrollados durante la epidemia", expone.

El documento también alude a los avances de Madrid, pero recuerda que sigue entre las comunidades más castigadas por la pandemia. "El número de reproducción básica está por debajo de 1 desde el 30 de marzo y la curva epidémica también muestra una tendencia descendente. Se puede considerar que la circulación de SARS-CoV-2 en la Comunidad de Madrid es de nivel moderado, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 39,74/100.000 habitantes, superior a la del conjunto de España (25,71/100.000)", argumenta el informe.

Entre estos avances se encuentran los números hospitalarios ya que la región tiene una capacidad máxima de "72,2 camas de agudos por 10.000" y de 2,8 de camas de UCI por 10.000". Unas cifras "muy por encima" de los mínimos establecidos. "Es destacable la capacidad demostrada por la Comunidad de Madrid para aumentar sus capacidades de asistencia hospitalaria durante la onda epidémica, acreditando su capacidad de asumir en este ámbito los incrementos en la transmisión", señala el informe.

Madrid defiende que cumple con los criterios de la fase 1

Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado que los datos de capacidad asistencial y de realización de pruebas diagnósticas sobre coronavirus permiten, a su juicio, que Madrid ascienda a la fase uno de desescalada. Fuentes del Ejecutivo regional han señalado a Europa Press que la decisión de que Madrid siguiera en fase cero de desescalada fue comunicada por el ministro en rueda de prensa a las 19 horas y que a las 20.50 la presidenta hizo público durante un comunicado su petición de informe motivado de la decisión, pues en caso contrario adoptaría medidas legales. Estas fuentes detallan que el informe remitido por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio está firmado a las 21.57 horas y el Ejecutivo regional lo ha recibido a las 12.26 horas.

Een referencia a ese análisis de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Ruiz Escudero ha asegurado que, sin leer en profundidad, sí puede asegurar que los razonamientos que se desprenden de las primeras informaciones "no impiden que Madrid pase a la fase uno". Así, por ejemplo, ha relatado la capacidad diagnóstica de Madrid y que, en la reunión bilateral con el Ministerio del pasado jueves, se informó que la región tenía capacidad de hacer 11.000 pruebas PCR diarias, que se elevarían a 15.000 e incluso ascenderían a 20.000 si era necesario.

Tanto Escudero como Díaz Ayuso han señalado que la densidad poblacional de Madrid y su movilidad "son las que son" y que su capacidad asistencial, los medios de protección individual, así como campañas específicas sobre medidas higiénico-sanitarias y la apelación a la responsabilidad de los madrileños permiten el paso a la fase uno.

Mientras, ha incidido en que el impacto de la pandemia ha descendido de forma notable en Madrid con un 86 por ciento menos de hospitalizados, un descenso del 73% en las UCI, y una reducción del más del 90% en los pacientes pendientes de ingreso.

A su vez, ha comentado que en camas de hospitalización Madrid, por su población, requiere 24.750 y llegaron a tener 25.000 y que las camas UCI se llegaorn a tener 1.942, suficientes con los criterios técnicos del Ministerio de Sanidad. Por tanto, a su juicio, estos datos avalan la "absoluta firmeza" de que Madrid contaba con los criterios técnicos para escalar de fase y su creencia de que detrás subyace aspectos poco transparentes. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que Madrid puede reactivar Ifema y que está en trámites de conseguir una segunda instalación temporal para pacientes covid en caso de rebrote.

Ruiz Escudero también ha recalcado que durante esta semana Madrid "ha cumplido" en cuanto a datos de salud pública, capacidad de flexibilidad de su sistema sanitario (con planes de elasticidad en centros) en caso de repunte y ha "profundizado" en su red de detección y seguimiento de casos, aumentando su capacidad diagnóstica que se ha extendido a atención primaria y SUMMA 112.