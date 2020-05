Mendia dice que no podría compartir gobierno con EH Bildu, que no condena que la persigan hasta el portal de su casa

Publicada el 22/05/2020 a las 10:47 Actualizada el 22/05/2020 a las 11:32

La secretaria general y candidata a lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado este viernes que no podría compartir gobierno "con un partido que no condena que me persigan hasta el portal de mi casa", en alusión a EH Bildu.

Mendia se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1 recogida por Europa Press, a los llamamientos que desde Elkarrekin Podemos se hacen para formar un Gobierno Vasco de izquierdas junto a PSE-EE y EH Bildu, y al hecho de que la formación soiberanista no haya condenado el ataque con pasquines y pintura que la propia Mendia sufrió en el portal de su casa.

"Yo no puedo compartir un gobierno con un partido, si ese partido no condena que me persigan hasta el portal de mi casa, que me ataquen, y que incluso, al día siguiente, vuelvan a pasar por la calle donde vivo", ha asegurado. De esta forma, ha aludido al hecho de que, al día siguiente del ataque que sufrió en su vivienda, una caravana de coches, con carteles a favor de preso de ETA Patxi Ruiz, pasara por delante de su domicilio, pararan y tocaran el claxon.