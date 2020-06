Casado acusa a Sánchez de hacer "una moción de censura al Estado" y anuncia que pedirá una comisión de investigación sobre el covid-19

Publicada el 03/06/2020 a las 10:21 Actualizada el 03/06/2020 a las 12:35

El presidente del principal partido de la oposición llegó este miércoles al Congreso de los Diputados para otorgar al G0bierno el 'no' de su grupo a la sexta prórroga del estado de alarma. Ya hace un mes que el Partido Popular advirtió a Pedro Sánchez de que no iban a seguir colaborando con sus votos a la extensión de esta medida excepcional y no ha habido marcha atrás. Ni siquiera el hecho de quedar retratado en el mismo bloque que la extrema derecha hizo a Pablo Casado variar su estrategia.

El jefe de los conservadores dedicó el grueso de su intervención a repasar la gestión de Sánchez más allá de esta crisis, remontándose años atrás. De hecho, arrancó defendiendo a una "persona íntegra" como Mariano Rajoy cuando se cumplen dos años de la moción de censura con la que el presidente del Gobierno llegó a la Moncloa. Y echando en cara al Ejecutivo que "en dos años no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos". Más que un turno de fijación de posición ante la prórroga del estado de alarma, que de eso iba la jornada, la primera intervención de Pablo Casado tuvo tintes de discurso de debate sobre el estado de la nación.

"Usted se intentó vender como un mirlo blanco de la regeneración política, pero en menos de dos años ya es un pato cojo con el peor balance de gestión de nuestra democracia, incluso antes de aparecer el cisne negro del coronavirus", llegó a decir.

Casado dibujó a un presidente del Gobierno que "no se cansa de mentir", entregado a independentistas y proetarras y que protege cada polémica en la que se ven envueltos sus ministros para no caer él. "Le sirven de escudos humanos".

El Gobierno "menos democrático de la democracia"

"Usted llegó al poder con una moción de censura al Gobierno y ahora pretende hacer una moción de censura al Estado", criticó sobre las sucesivas prórrogas del estado de alarma. También consideró que el Ejecutivo que lidera Sánchez es "el menos democrático de la democracia". El presidente del Gobierno había cerrado su primera intervención, la que arrancó el debate a las 10.00 de la mañana de este miércoles, haciendo un llamamiento a la "concordia" para demostrar la utilidad de la política. Y Casado no perdió la oportunidad de responderle: "Señor Sánchez, no pida más lealtad que la que esté dispuesto a dar. Y no reclame más unidad que la que consiga de la jaula de grillos en la que ha convertido el Consejo de Ministros. Ya sabe lo que escribió Gracián sobre la penitencia de los mentirosos, que como en nada creen, luego nadie les cree. En apenas unos meses ha conseguido dilapidar nuestra confianza, pero tenga cuidado porque también ha perdido la de la mayoría de los españoles".

Además, como ya habían advertido desde el PP en el inicio de la crisis, Casado confirmó que su formación registrará la petición de una comisión de investigación sobre la gestión que el Gobierno ha hecho de la pandemia. Los conservadores pretenden que en este foro parlamentario se esclarezca la "nefasta" gestión de la pandemia. "Le recuerdo que allí no podrán seguir mintiendo sin consecuencias penales", avisó.

Como viene siendo habitual en las intervenciones del grueso de dirigentes conservadores, Casado acusó al presidente del Gobierno de "ocultar" la cifra de personas que han fallecido por la enfermedad con el objetivo de "esconder su incompetencia".

El jefe del Ejecutivo aprovechó su interevención para culpar a Sánchez de las "purgas" en la Guardia Civil, exigir el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la restitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en el marco de las investigaciones por el 8M en la Comunidad de Madrid.

"Este ya es el caso Sánchez. Como lo fue el de Delcy Rodríguez o las comisiones por material sanitario. Usted protege a Marlaska, a Ábalos y a Illa porque le sirven de escudos humanos hasta que les mande a una Embajada o a la tele como a Huertas y a Montón", subrayó.

El segundo 'no' del PP

El 'no' del Grupo Parlamentario Popular a la sexta prórroga del estado de alarma es el segundo consecutivo de los conservadores a esta herramienta excepcional. Con anterioridad, emitieron votos a favor en las tres primeras prórrogas y una abstención en la cuarta.

A juicio del principal partido de la oposición, hay alternativas legales al estado de alarma y Pedro Sánchez ha tenido tiempo en las últimas semanas de poner en marcha planes B.