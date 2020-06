Margarita Robles descarta "rotundamente" un golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas

Publicada el 04/06/2020 a las 10:04 Actualizada el 04/06/2020 a las 11:55

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado cualquier posibilidad de pronunciamiento militar. En una entrevista al programa Más de Uno, de Onda Cero, Robles se ha mostrado tajante a este respecto: "Creo rotundamente que no hay peligro de golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas", ha sentenciado, para añadir después que no ha visto "ningún acto de deslealtad" por parte de la Benemérita, "sino todo lo contrario".

La exmagistrada se ha pronunciado también sobre la destitución del que fuese director de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos. “No opino sobre las decisiones del ministro de Interior, porque de ser prudente es no opinar sobre lo que no se conoce”, ha comentado. Robles se ha mostrado favorable al nombramiento de María Gámez como Directora de la Guardia Civil: “El ministro del Interior fue quien se decidió por María Gámez como nueva directora de la Guardia Civil. Me lo comunicó y formalmente fue una elección de ambos”.

La titular de Defensa ha respondido también las preguntas de Carlos Alsina acerca de la polémica designación de Ignacio Carnicero, amigo personal de Pedro Sánchez, como director general de Agenda Urbana y Arquitectura (cargo de nueva creación). “Para los cargos hay que nombrar a las personas con mérito y capacidad, pero conocer a alguien no debe ser un demérito. Cuando a alguien se le nombra para un cargo público y tiene un currículo adecuado ¿por qué no?”, ha opinado Robles.

La ministra considera que "nos hemos acostumbrado a sembrar la duda en todo el mundo", y que "debemos ser más generosos porque cuando a la gente se le nombra en un sitio es por mérito". “España trata de buscar siempre cosas negativas. Si el ejercicio no demostrara su capacidad, pues tendríamos que exigir responsabilidades”, ha apostillado. En esta línea, Robles ha sostenido que "todo el mundo" debe contar con la "presunción de inocencia" y ha lamentado que en España la gente se haya "acostumbrado a sembrar la sombra de la duda" sobre las personas.

Sin "inconveniente en pedir excusas" por el 8M

La máxima dirigente del ministerio de Defensa ha asegurado también que si se "demuestra" que hubo "valoraciones equivocadas" por parte del Gobierno al permitir la celebración de concentraciones masivas como las del pasado 8 de marzo, por el Día de la Mujer, "no pasa nada por reconocerlo". Robles ha sostenido que asumir un error "no hace de menos" a las personas, sino que las engrandece. "Es evidente que nos encontrábamos en una pandemia que era desconocida para todos. El Gobierno hizo lo que creía que tenía que hacer", ha añadido.

Así, Robles ha señalado que no es "científica ni epidemióloga" y, por tanto, no puede referirse a si la celebración de eventos de grandes masas fue un "error". Con todo, "si alguien piensa" que así fue, la ministra ha dejado claro que no tiene "inconveniente en pedir excusas si alguien" lo necesita. La ministra ha insistido en la línea que ha venido marcando desde el inicio de la crisis por el coronavirus. "También me gustaría que se reconocieran los esfuerzos que se han hecho. En democracia las cosas pueden verse de manera distinta y no pasa nada. Si se han cometido errores, tener humildad engrandece", ha apuntado.