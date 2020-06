Directo | Galicia sale hoy del estado de alarma y es la primera región que entra en la "nueva normalidad"

Publicada el 15/06/2020 a las 08:53 Actualizada el 15/06/2020 a las 10:11

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue en infoLibre este lunes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.00. China confirma un nuevo aumento de 49 casos relacionados con el rebrote en un mercado de Pekín. El Ministerio de Salud de China ha informado este lunes de 49 nuevos casos de coronavirus, 36 de ellos detectados en la capital china, Pekín, después del nuevo foco de contagios originado en un mercado mayorista de la ciudad. En total, las autoridades han confirmado 39 nuevos casos de transmisión local, tres de ellos localizados en la provincia septentrional de Hebei, y 10 procedentes del extranjero, por lo que la cifra total de contagios asciende a 83.181. El número de muertes se ha mantenido en 4.634. Hasta este domingo, 177 personas continúan con tratamiento médico por la covid-19, dos de ellos en estado grave, aunque un paciente más ha sido dado de alta. En total, 78.370 personas han salido del hospital tras superar la enfermedad.

09.30. Franco reconoce que lo ha pasado "mal" y tilda de "chapucero" el informe de la Guardia Civil sobre el 8M. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado que lo ha pasado "francamente mal" con su imputación en el denominado caso 8M, del que se ha decretado ya su archivo provisional, y ha tildado de "chapucero" el informe de la Guardia Civil aportado a la causa porque contenía "manipulaciones, medias verdades e interpretaciones sesgadas". Así lo ha indicado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, para subrayar que está satisfecho por el sobreseimiento provisional decretado por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, si bien ha reconocido que el estar investigado "es incómodo" pese a que "prestigiosos penalistas" le decían que "no tenía recorrido" el caso.

09.15. El Gobierno prorroga hasta el 21 de junio la restricción de viajes no imprescindibles desde países de la UE. El Gobierno ha prorrogado hasta el 21 de junio, coincidiendo con la finalización del estado de alarma, los criterios para la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen, por razones de orden público y salud pública. No obstante, el Ejecutivo no descarta que, una vez termine el estado de alarma, se apruebe una nueva disposición para prorrogar esta restricción hasta el 30 de junio, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea que establecen un proceso gradual para el levantamiento de las restricciones que, en cualquier caso, consta de un tramo inicial, hasta el 30 de junio, en el que se mantendrían estas medidas.

09.00. La pandemia de coronavirus deja más de 433.472 muertos y 7,9 millones de casos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 433.472 víctimas mortales y más de 7.914.188 personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este lunes, el balance global del coronavirus asciende a más de 7,9 millones de casos y 433.472 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 3.778.083, con Estados Unidos al frente de la lista, con 561.816 personas curadas, seguido por Brasil, con 469.141 pacientes salvados, y por Rusia, con 279.536. 08.30. El Ingreso Mínimo Vital se podrá solicitar desde este lunes. Este lunes 15 de junio se inicia el plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, la nueva prestación aprobada por el Gobierno para "reducir el nivel de pobreza y exclusión", según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La solicitud debe realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social y, cuando la situación sanitaria lo permita, también se podrá efectuar en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Las solicitudes que se presenten durante los tres primeros meses serán reconocidas con efecto retroactivo desde el 1 de junio. Después de este plazo, el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.

08.00. Galicia, la primera autonomía en "nueva normalidad". El Gobierno aceptó la solicitud de Galicia de abandonar la fase 3 del plan de desescalada por lo que este lunes entra en lo que se ha denominado la nueva normalidad, ha informado el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Es la primera comunidad que abandona el estado de alarma, declarado el 14 de marzo y que seguirá en vigor hasta el 21 de junio. Además, el Gobierno aceptó el avance a fase 3 de las provincias manchegas de Toledo, Ciudad Real y Albacete, fase en la que ya estaban Cuenca y Guadalajara, de manera que toda la comunidad autónoma estará ya en ese grado de desescalada. Sólo podrá haber movilidad sin embargo entre estas dos últimas provincias. Progresan igualmente a la fase 3 Burgos, Palencia, León, Zamora y Valladolid en Castilla y León, mientras el resto de provincias continuarán en fase 2. Illa ha explicado que tampoco se permite de momento la movilidad interprovincial en esta Comunidad y ha aplaudido la prudencia con la que está avanzando en la desescalada.