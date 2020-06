Publicada el 19/06/2020 a las 08:53 Actualizada el 19/06/2020 a las 10:08

Sigue en infoLibre este viernes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.15. Gabilondo estaría dispuesto a encabezar una moción de censura contra Ayuso aunque insiste en que ahora no es el momento. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este viernes que él estaría dispuesto a encabezar una moción de censura contra el Gobierno de Díaz Ayuso aunque ha insistido en que ahora no es el momento. "Somos el grupo mayoritario y si algún día llegara a ocurrir yo estaría dispuesto y esa es mi voluntad y obligación estar dispuesto y trabajar para hacerlo. Creo honestamente que me corresponde a mí hacer eso", ha trasladado Gabilondo en una entrevista con TVE, recogida por Europa Press. No obstante, cree que pese a que el Gobierno autonómico es "censurable" y que no descartan en ningún momento "una moción de censura" no quiere decir que "sea buena" hacerla "ahora".

Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid: "Que el Gobierno de Madrid sea censurable no quiere decir que sea buena una moción de censura ahora" https://t.co/pTZRjo175b#LosDesayunos pic.twitter.com/cVuoAWfV7h — Los Desayunos (@Desayunos_tve) June 19, 2020

10.06. Urkullu, junto a Revilla, llama a tomar conciencia de la necesidad de cumplir las medidas en la nueva normalidad. Urkullu y Revilla se han encontrado este viernes, a las 9.00 horas, en el barrio de Kobaron de la localidad vizcaína de Muskiz. En declaraciones a los medios de comunicación, el Lehendakari ha querido lanzar un mensaje con "tres fundamentos": uno el del recuerdo, otro el del reconocimiento y agradecimiento, y un tercero de concienciación. Iñigo Urkullu no ha querido olvidarse, "hoy especialmente", de apelar a la "toma de conciencia". "Nada de esto sería posible sin el trabajo anterior y tampoco el trabajo anterior habría servido de nada, si a partir de hoy no guardamos las medidas que son absolutamente recomendadas y necesarias de cumplir por cada uno de nosotros. Por lo tanto, tiene que estar en la conciencia de cada uno de nosotros el hecho de que preservemos todo aquello que ha supuesto un esfuerzo en la etapa anterior", ha indicado.

10.00. Cataluña ha entrado este viernes en la "fase de reanudación" sustituyendo la fase 3. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, publicó el pasado jueves un decreto por el cual Catalunya ha entrado a partir de la medianoche de este jueves en la "fase de reanudación" sustituyendo la fase 3 decretada por el Gobierno central, ya que el Govern recupera las competencias. Torra ha asegurado que con este decreto, que ha entrado en vigor a las 00.00 horas de este viernes, "finaliza la fase 3 en Catalunya y han quedado sin efecto las medidas de la declaración del estado de alarma", pese a que la alarma finalizará el domingo, y que se levantan las restricciones de movilidad en todo el territorio catalán.

09.55. Cantabria entra en la 'nueva normalidad'. El Gobierno de Cantabria ha publicado este jueves en un número extraordinario del BOC el decreto firmado hoy por el presidente, Miguel Angel Revilla, que permite levantar el estado de alarma en la comunidad autónoma y permite la movilidad con el País Vasco, así como la orden de la Consejería de Sanidad con las medidas sanitarias y de aforo que regirán en la llamada "nueva normalidad". Según ha adelantado el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el aforo máximo en bares, establecimientos de hostelería, comercios, centro comerciales, bibliotecas y centros culturales, será a partir de ahora del 75% en todos los municipios de Cantabria -sin distinción por población-. Sin embargo, en discotecas, pub y locales de ocio nocturno se reduce a un tercio. La orden regula la apertura de los parques infantiles y hace alusión expresa a la prohibición de celebrar fiestas, verbenas, romerías y eventos populares hasta el 8 de julio.

Camino de Kobaron, límite de Euskadi con Cantabria, donde me voy a reunir a las 9 con el Lehendakari, @iurkullu . Paro en Laredo para mandaros esta preciosa imagen del primer día del desconfinamiento pic.twitter.com/pzCAVsw6WZ — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) June 19, 2020

09.40. Euskadi ha entrado este viernes en la 'nueva normalidad' con la apertura de la movilidad con Cantabria. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, firmó este jueves el decreto de levantamiento de la fase 3 de desescalada y del estado de alarma en Euskadi, de forma que la Comunidad Autónoma Vasca ya se encuentra en la nueva normalidad desde esta medianoche, después de "casi cien días de excepcionalidad". De esta forma, Euskadi "recupera todas las atribuciones y competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika" y, a partir de este viernes, quedan sin efecto todas las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma. En ese momento, entrará en vigor la Orden de la consejera de Salud, de 18 de Junio de 2020, por la que se determinan las medidas de prevención, vigilancia y control en esta nueva etapa. Se trata, según ha explicado Josu Erkoreka, de un marco regulador "nuevo y propio", que permite al Ejecutivo vasco establecer las medidas de control de la epidemia de acuerdo con la realidad sanitaria, social y económica de Euskadi.

09.32. Maroto no espera llegada "masiva" de turistas con apertura de fronteras y estudia hacer PCR a los que lleguen. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado este viernes que la temporada turística va a ser "complicada" y ha señalado que no espera una llegada "masiva" de turistas en los primeros días de la apertura de fronteras en el espacio Schengen (salvo Portugal), que se producirá a partir del 21 de junio. Maroto, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha afirmado que España ha sido un país pionero en la apertura de corredores turísticos seguros, como el de Baleares-Alemania, que está permitiendo por ahora recuperar un "flujo", todavía pequeño, de turistas, y que ha animado las reservas en las islas según le ha comunicado el propio sector hotelero.En cuanto si se harán test PCR a los turistas que llegan a España, como pide por ejemplo Madrid en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Maroto ha indicado que es una medida que se está analizando con las comunidades autónomas. De hecho, la ministra ha avanzado que la semana próxima convocará la Comisión Sectorial para ir abordando los distintos protocolos.

Además de asegurar que habrá prolongar los ERTE “porque el turismo necesita más tiempo para ir recuperándose”, la ministra de @mincoturgob cree que los próximos pasos para ayudar al sector “tienen que venir de Europa”



Entrevista completa a @MarotoReyes ⬇️https://t.co/WxoE2CTAxn — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 19, 2020

09.30. Sánchez exigirá hoy en el Consejo Europeo un "acuerdo ambicioso" y "a la altura de una crisis sin precedentes". Según ha informado Moncloa, los principales temas que trataran los jefes de Estado y Gobierno de los 27 países de la Unión Europea serán el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y el Plan de Recuperación para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. En esta línea, desde el Gobierno han recordado que es la primera vez que los mandatarios de los países de la Unión podrán debatir la propuesta que presento la Comisión Europea el pasado 27 de mayo para la creación de un fondo de recuperación dotado con 750.000 millones de euros. Para el Ejecutivo español, la propuesta "es un punto de partida para iniciar la negociación, que debe comenzar lo antes posible con el objetivo de lograr un acuerdo durante el próximo mes de julio. El Consejo Europeo comenzará a las 10.00 con la intervención del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

08.56. El balance del brote del matadero en Alemania se eleva a 730 trabajadores contagiados. Un total de 730 trabajadores se han contagiado de coronavirus por el brote detectado en un matadero de la localidad de Guetersloh, en el centro de Alemania, según el último balance de las autoridades sanitarias germanos. Robert Toennies, uno de los propietarios del grupo Toennies, líder en el sector industrial cárnico de Alemania y que propietario del matadero afectado, reclamó este jueves a su tío que dimita por la gestión que ha realizado de la planta, con cientos de trabajadores contagiados. "El hecho de que el número de contagios en el matadero esté muy por encima de la media es seguramente debido al sistema de contratos de trabajo: Obliga a muchos trabajadores a aceptar condiciones de vida inaceptables, que están relacionadas con el alto riesgo de infección y ofrecen poca protección si se registra un contagio", ha afirmado Robert Toennies, en una carta abierta publicada el jueves.

04.00. Pekín registra un total de 184 casos procedentes del rebrote. El último parte del Ministerio de Salud de China ha confirmado 25 nuevos casos en Pekín, después de que hace una semana se notificaran los primeros contagios de un rebrote surgido en un mercado mayorista del distrito suroeste de Fengtai, por lo que ya son 184 las personas que han contraído el covid-19 en la capital, y ha asegurado que observa similitudes con respecto a la situación en Wuhan. El epidemiólogo jefe Ministerio de Salud, Wu Zunyou, ha señalado que encuentra algunas similitudes entre el estallido de la pandemia en enero en Wuhan y el repunte en Pekín. En ambos mercados, ha señalado, las primeras muestras positivas se han encontrado en zonas en las que se vendían animales salvajes, mariscos y pescados, lo que ofrece, ha dicho, una "dirección para desentrañar el misterio", según ha recogido el diario South China Morning Post.