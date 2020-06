Directo | España ha realizado más de 3,2 millones de PCR y 1,8 millones de test anticuerpos desde el inicio de la epidemia

Publicada el 21/06/2020 a las 11:30 Actualizada el 21/06/2020 a las 15:15

15.05. China pasa a la fase 2 de ensayos clínicos con una vacuna contra el coronavirus. La vacuna inactivada contra el coronavirus que desarrolla el Instituto de Biología Médica de la Academia China de Ciencias Médicas ha entrado en fase 2 de ensayos clínicos, según ha informado el Diario de la Ciencia y la Tecnología chino. La fase 2 de los ensayos evalúa más en profundidad la inmunogenicidad y seguridad de la vacuna en humanos. Los ensayos se están llevando a cabo en la provincia de Yunnan, en el sur del país. El estudio en fase 1 en curso ha contado con unos 200 participantes desde mayo. En la fase dos se determina la dosis de la vacuna y se continúa evaluando la respuesta inmunológica que provoca en personas sanas.

14.45. La Guardia Civil ha realizado cerca de 50.000 servicios humanitarios durante el estado de alarma. La Guardia Civil ha llevado a cabo numerosas actuaciones desde que se aprobó el estado de alarma el pasado 14 de marzo por la pandemia de coronavirus, de las que destacan los cerca de 50.000 servicios humanitarios. Entre ellos se encuentran actuaciones que van desde el reparto de comida y medicamentos a las personas más vulnerables, auxilios a personas de edad avanzada, entrega de material de rehabilitación, comida, medicamentos y material escolar en diversos núcleos rurales o el traslado de respiradores a hospitales, a la escolta de camiones con material sanitario y otros servicios esenciales. En este sentido, también ha colaborado en la instalación de hospitales de campaña o tiendas modulares para la realización de pruebas del covid-19 en vehículos y prestado apoyo al transporte de material para trasplantes.

14.40. La Selectividad más tardía y con mascarilla arranca esta semana con medidas excepcionales. Este próximo martes 23 de junio arranca la convocatoria más anómala que se recuerda de la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, pospuesta este año hasta verano por la pandemia del coronavirus. Los estudiantes de Navarra serán los primeros en examinarse esta semana, mientras en la mayoría de las comunidades autónomas las pruebas se celebrarán durante las dos primeras semanas de julio. Los exámenes, a los que se presentan cada año más de 200.000 estudiantes en toda España, se realizarán con medidas excepcionales para evitar contagios, como el uso de mascarillas o la multiplicación de sedes, incluyendo pabellones deportivos o recintos feriales, que faciliten mantener dos metros de distancia entre estudiantes.

14.20. Lambán advierte que a su Gobierno "no le temblará la mano si hay que tomar medidas". El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha saludado la vuelta a la normalidad pero ha asegurado que al Gobierno autonómico "no le temblará la mano si hay que tomar medidas". Así lo ha expresado Lambán en la red social Twitter en la que ha recordado que "la crisis sanitaria aún no ha quedado atrás". "Evitar los contagios depende ahora de todos y cada uno de nosotros".

13.40. España ha realizado más de 3,2 millones de PCR y 1,8 millones de test anticuerpos desde el inicio de la epidemia. España ha realizado más de 3,2 millones de pruebas PCR desde que comenzó la epidemia. En concreto, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que hasta el 18 de junio han llevado a cabo un total de 3.290.388 pruebas diagnósticas PCR. Junto a las pruebas diagnósticas PCR practicadas, las comunidades autónomas también han notificado la realización de 1.872.521 test rápidos de anticuerpos (107.743 en la última semana), lo que supone una tasa de 39,8 por cada 1.000 habitantes y un incremento del 6% respecto a la semana anterior. En total, desde el inicio de la epidemia, se han efectuado hasta el momento 5.162.909 pruebas diagnósticas de covid-19.

13.30. Detectado un brote de ocho casos en una empresa frutícola en Zaidín (Huesca). Salud Pública ha decretado este sábado la suspensión temporal de actividad de una empresa hortofrutícola ubicada en la localidad oscense de Zaidín, tras haber registrado un brote de ocho casos. Además, se van a llevar a cabo pruebas PCR a los trabajadores de la firma, según ha confirmado a Europa Press el Gobierno de Aragón. Las pruebas comenzarán este domingo y se espera que puedan prolongarse algún día más y, por el momento, se ha clausurado de forma temporal la actividad en la compañía.

13.20. África rebasa los 7.900 fallecidos y ya ronda los 300.000 contagios. Un total de 7.925 personas han muerto por coronavirus en África, donde el número de casos es ya de 297.352, según el último balance de este domingo proporcionado por los Centros de Control de Enfermedades del continente, que estima, como nota positiva, un total de 142.745 recuperaciones.

13.05. Gobierno y comunidades inician esta semana el estudio y análisis de la situación de las residencias de mayores. El Gobierno y las comunidades autónomas iniciarán esta semana los trabajos de estudio y análisis de la situación de las residencias de mayores, uno de los colectivos más golpeados por la pandemia del covid-19 y que ha provocado que, al menos, 18.334 personas mayores de toda España hayan fallecido en el marco de la crisis del coronavirus, según el último recuento realizado por Europa Press. Ante esta situación, el pasado jueves el Consejo Territorial de Servicios Sociales, presidido por el vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, acordó convocar la Comisión Delegada de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Consejo Consultivo. En el seno de este órgano se abordará la creación de un grupo de trabajo sobre la situación de los centros sociales residenciales, el futuro de la atención a las personas mayores y las medidas que deben adoptarse "inmediatamente" para preparar una respuesta adecuada ante posibles rebrotes de la pandemia del coronavirus.

12.45. Irán rebasa los 9.600 muertos por coronavirus y el Gobierno prevé que la epidemia seguirá hasta 2022. El Gobierno iraní ha confirmado que más de 9.600 personas han muerto por el coronavirus en el país, en medio de su peor mes desde la declaración de la epidemia, que podría alargarse hasta 2022, según el Ministerio de Sanidad. Una vez más, Irán ha rebasado los 2.300 casos diarios (2.368 afectados) hasta los 204.952 afectados. El número de fallecidos desde el sábado es de 116, hasta los 9.623 muertos. Mientras tanto, y en comentarios a la agencia semioficial ISNA, el ministro de Sanidad, Said Namaki, ha estimado que el virus seguirá causando efecto en el país hasta 2022. "Tendremos que vivir con esto durante otros dos años", ha lamentado Namaki, que comparó el coronavirus con un animal "que muerde y da coces".

12.35. La pandemia deja sin verano en España a más de 5.000 niños saharauis y del entorno de Chernóbil. Más de 5.000 niños procedentes de los campamentos saharauis y del entorno de Chernóbil, en Ucrania, llegan cada año a España para pasar el verano lejos de la vulnerabilidad que sufren en sus países: la dura vida en un campamento de refugiados o el ambiente de radioactividad que respiran. Pero, en 2020, las organizaciones y autoridades que ponen en marcha estos intercambios han decidido cancelarlos por el riesgo que supone la crisis del coronavirus.

12.30. Netanyahu advierte de un segundo confinamiento tras un repunte de los contagios en Israel. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisado de que podría declarar un nuevo confinamiento si persiste el repunte de contagios registrado en los últimos días en el país, y que ha obligado a los hospitales a reabrir sus salas de atención especial para el coronavirus. "Tenemos que aplanar la curva ahora", ha declarado Netanyahu al principio de su reunión semanal de su gabinete, donde ha anunciado que este lunes presidirá una reunión especial de emergencia con sus ministros para decidir pasos adicionales. El país ha registrado ya 20.000 contagios y más de 300 muertos desde la declaración de la pandemia y, si bien los decesos se han reducido, los contagios diarios han subido en estos últimos días conforme se han relajado las restricciones. El país ha registrado 294 en las últimas horas.

12.20. El Congreso empieza esta semana a discutir las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción tras el covid-19. El Congreso empieza esta semana a discutir las conclusiones que debe aprobar la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país tras la crisis sanitaria del coronavirus, un órgano creado el pasado 7 de mayo y que, en apenas un mes, ha acogido 112 comparecencias, entre ellas las de ocho miembros del Gobierno. Conforme a la propuesta impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, la comisión nació con el compromiso de aprobar sus conclusiones en dos meses y, para aprovechar el tiempo, acordó dividirse en cuatro grupos de trabajo sobre el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea. El más de un centenar de comparecientes que ha desfilado por el Congreso ha expuesto sus propuestas repartidos entre el plenario de la comisión (donde ha comparecido una treintena) y los distintos grupos de trabajo.

12.00. Ciudadanos hace un balance positivo del estado de alarma: "Ha hecho posible salvar miles de vidas". Ciudadanos (Cs) valora positivamente la utilidad y eficacia del estado de alarma, aprobado el pasado 14 de marzo y que ha dejado de tener vigencia este domingo 21 de junio en todo el país, aunque pide "prudencia" y "no bajar la guardia". Para el partido liderado por Inés Arrimadas, que asegura que lo solicitó antes de que el Gobierno lo aprobara, el estado de alarma se ha erigido como "herramienta constitucional que ha hecho posible salvar miles de vidas" y que ha hecho posible que el país se adaptara a la crisis sanitaria. Asimismo, Cs destaca el papel que ha jugado durante la pandemia, durante la cual ha tenido, según indica, "responsabilidad, política útil y mano tendida pero exigente al Gobierno de España, por encima de las siglas y pensando únicamente en el interés general".

11.20. El primer ministro de India recomienda el yoga para fortalecer el sistema inmunitario en pleno récord diario de contagios. El primer ministro de India, Narendra Modi, ha alentado este domingo a la nación a que practique yoga para estimular su sistema inmunitario como defensa contra el coronavirus en un momento en que el país lleva una semana registrando máximos diarios de casos y un total de 410.000 afectados. "El yoga estimula el sistema inmunológico del cuerpo, así como el sistema respiratorio", ha explicado Modi en un discurso realizado con motivo del Día Internacional del Yoga. "Es más relevante en los tiempos que corren, ya que es el sistema respiratorio del cuerpo el más afectado por el virus". "Muchos pacientes con coronavirus en todo el mundo se están beneficiando debido al yoga. El poder del yoga los está ayudando a vencer esta enfermedad", ha declarado el primer ministro indio en un discurso recogido por el Indian Express.

11.10. Madrid reabre las zonas infantiles de los parques este lunes. Las zonas infantiles de los parques de Madrid, que habían sido clausuradas como medida de prevención ante el avance del coronavirus al igual que los propios parques, volverán a poder utilizarse a partir de este lunes y serán desinfectadas a diario. Se trataba del último espacio de los parques que quedaba por abrir durante la desescalada después de que el Consistorio de la capital permitiera la entrada, primero en los pequeños (los de distrito), y después en los 19 grandes parques de la capital, como El Retiro.

10.55. Tranquilidad en las carreteras en el primer día tras finalizar el estado de alarma. Las carreteras españolas registran tráfico tranquilo este domingo, primer día de la denominada 'nueva normalidad', tras dejar de estar vigente el estado de alarma en todo el país, según los datos de la DGT a las 10.30 horas. Únicamente, se registran retenciones en Valencia, en la CV-500, en el Saller, en sentido Cullera. En el resto de vías, predomina la "tranquilidad".

10.50. El Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse este lunes para intentar acordar la prórroga de los ERTE. El Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse previsiblemente este lunes para intentar alcanzar un acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre, después de que la reunión celebrada el jueves finalizase sin acuerdo, pero con avances en la negociación. En el último encuentro el Gobierno se comprometió con los agentes sociales a enviarles por escrito una nueva propuesta para prorrogar los ERTEs más allá del 30 de junio. "El Gobierno ha puesto sobre la mesa una tercera propuesta, con flexibilidad negociadora y adaptando el sistema de ERTEs a las nuevas circunstancias", subrayaron fuentes del Ministerio de Trabajo a Europa Press.

10.40. Moreno critica que el Gobierno "nunca ha tenido un plan frente al covid" y lamenta "improvisaciones y falta de rigor". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado que el Gobierno de España "nunca ha tenido un plan frente al covid-19" y ha lamentado las "improvisaciones, falta de rigor y escasa capacidad de respuesta". Así lo ha indicado en una entrevista en Abc, consultada por Europa Press, en la que afirma que la gestión del Gobierno ha estado "cargada de incertidumbre, demasiada improvisación, con decisiones contradictorias" y remarca que "la incertidumbre es profundamente negativa para la economía, para la seguridad, para la estabilidad".

10.30. Reabierta la frontera de España con Francia. La frontera entre España y Francia de la Jonquera (Girona) ha reabierto este domingo a las 00.00 horas, ha informado la Policía Nacional a Europa Press, tras alzarse las restricciones de movimiento entre los Estados del espacio Schengen en Europa coincidiendo con el fin del estado de alarma por el coronavirus. A primera hora de la mañana la policía francesa ha controlado los accesos de los visitantes al país por la carretera, y más tarde han empezado los controles policiales en la parte española de la frontera, una vez se han retirado los agentes franceses.

10.10. La Biblioteca Nacional reabre este lunes sus exposiciones. La Biblioteca Nacional de España (BNE) reanuda a partir de este lunes 22 de junio parte de sus servicios culturales, aunque bajo unas condiciones diferentes en cumplimiento con la normativa establecida por los ministerios de Sanidad y Cultura y Deporte, según ha informado la institución en un comunicado. El público podrá acceder este próximo lunes a la exposición Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: del Renacimiento a las Luces, en la sala Hipóstila de la planta cero de la BNE, y se abrirán los espacios centrales de la planta segunda y las muestras Una vuelta al mundo en la BNE, en la Antesala, y Achille in Sciro, en el salón italiano.

10.00. Aragonès urge al Gobierno a retomar la mesa de diálogo en julio: "Si es la primera semana, mejor". El vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha urgido este domingo al Gobierno a retomar la mesa de diálogo con la Generalitat en julio: "Si es la primera semana, mejor que si es el 20 o el 25". En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha instado dicho que el objetivo de ERC es conseguir la amnistía para los condenados por el 1-O y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación: "No tenemos la vocación de ser socio preferente del Gobierno español".

09.30. Los aeropuertos españoles prevén recibir 100 vuelos del espacio Schengen este domingo. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha informado de que la red de aeropuertos de Aena recibirá 100 vuelos del espacio Schengen este domingo, el primer día tras el fin del estado de alarma. En total, en España se realizarán 650 operaciones en todo el día. Este domingo, España abrirá sus fronteras a países del espacio Schengen y la Unión Europea con un protocolo que será implantado en todos los aeropuertos de la red por el que los viajeros que lleguen al país tendrán que someterse a tres controles sanitarios.

09.20. La pandemia de coronavirus roza los 465.000 muertos y los 8,8 millones de contagios en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas un total de 127.000 casos, un relativo descenso desde los 174.000 de este sábado lo que eleva el total a casi 8,8 millones de personas contagiadas y casi 465.000 víctimas mortales, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este domingo, el balance global del coronavirus asciende a 8,79 millones de casos y 464.492 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 4,36 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 617.470 personas curadas.

09.10. Trump recomienda hacer menos pruebas para mejorar los datos del virus: "Cuando haces pruebas a tanta gente, vas a encontrar más casos". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este sábado su liderazgo al frente de la Casa Blanca en su primer mitin de campaña en Tulsa, Oklahoma, y ha asegurado que las pruebas del covid-19 son "un arma de doble filo" al incrementar los casos en el país. Además, ha puntualizado que han realizado pruebas a 25 millones de personas. "Esta es la parte mala... cuando haces pruebas a tanta gente, vas a encontrar más casos. Entonces le dije a mi gente que por favor retrasara las pruebas", ha trasladado el mandatario, unas afirmaciones que han sido criticadas posteriormente y de las que un alto cargo de la Administración ha afirmado que estaba "obviamente bromeando". Además, ha asegurado que el covid-19 tiene más nombres que cualquier otra enfermedad y ha utilizado la expresión de "Kung Flu" para referirse a la misma, un término despectivo que los medios estadounidenses han relacionado con China y el origen de la pandemia.

09.00. Pekín suma 22 contagios más de coronavirus y registra un total de 227 casos relacionados con el rebrote. Pekín ha sumado durante el sábado 22 contagios más de la pandemia del coronavirus, por lo que ha registrado un total de 227 casos relacionados con el último rebrote originado en la capital china y relacionado con el mercado mayorista del distrito suroeste de Fengtai. El Ministerio de Salud de China ha informado de que en el país se han contabilizado un total de 26 nuevos positivos, 25 de ellos de transmisión local y uno procedente del extranjero en Fujian. Según han informado las autoridades, todos los casos registrados del último rebrote en Pekín están recibiendo tratamiento en el hospital, mientras que 18 casos asintomáticos continúan en observación médica.