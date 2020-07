Repunte de casos de coronavirus en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con más de 100 contagiados

Publicada el 11/07/2020 a las 17:32 Actualizada el 11/07/2020 a las 18:01

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha alertado este sábado de un repunte del coronavirus en la ciudad, con más de 100 casos, concentrados principalmente en algunos barrios del norte (La Torrassa, Collblanc, La Florida y Pubilla Cases). En declaraciones tras el Consell Nacional del PSC recogidas por Europa Press, ha explicado que la semana pasada se contabilizaron una treintena de casos en la ciudad, y que ya están trabajando con la Conselleria de Salud, a la que propondrán conocer los domicilios de las personas afectadas para confirmar que estén confinadas.

"Esta última semana hemos visualizado cómo se ha producido un rebrote de los casos de covid-19, y queremos hacer un llamamiento de atención a toda la población para que extreme las precauciones", y ha avisado de que este rebrote podría extenderse a ciudades cercanas. "Pondré todos los recursos necesarios para detenerlo en L'Hospitalet y que no vaya a otras poblaciones", aunque ha recordado que las relaciones laborales y sociales conllevan muchos desplazamientos en el área metropolitana de Barcelona.

Según la información de que dispone actualmente, los rebrotes se han concentrado en núcleos familiares y no hay empresas afectadas: "En principio, todos los casos están controlados. Se han hecho pruebas para comprobar que no sean sospechosos".

Repunte en una residencia

En una residencia de ancianos de La Torrassa se ha observado "algún caso nuevo", por lo que han activado los protocolos y aislado a los afectados, y realizarán su seguimiento.

En cuanto a los centros de atención primaria (CAP) de la ciudad, por ahora "están funcionando, están haciendo las pruebas necesarias, y no hay problemas ni colapsos", pero estarán atentos a la evolución.

Y sobre la población de riesgo, ha afirmado que deben tener mucho cuidado en sus desplazamientos: "Son personas a quienes no conviene tener contacto con el virus, por lo que, cuanto más confinadas, mejor".

Marín ha asegurado que tienen "poca información aún", ya que el rebrote ha sido reciente, y que este viernes realizó varias llamadas para informarse de la situación.

Comunicación Ayuntamiento-Generalitat

El contacto entre el Ayuntamiento de L'Hospitalet y la Conselleria de Salud de la Generalitat se activó el viernes, cuando se determinó que existía una situación excepcional: "A partir de ahora tendremos una comunicación permanente".

Ha sugerido la creación de un comité de Emergencia en el consistorio: "No estamos en la situación del Segrià (Lleida), pero tenemos que ser proactivos para que esto no pase". "Ahora estamos en una situación mejor, pero lógicamente, si no tomamos medidas en estos pequeños rebrotes, echaríamos a perder todos los avances que hemos conseguido juntos", y ha pedido a la gente vigilar sus actividades y seguir las normas sanitarias,