Publicada el 16/07/2020 a las 11:15 Actualizada el 16/07/2020 a las 12:22

El rey Felipe VI no fue sólo este jueves uno de los tres protagonistas del homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus celebrado en el Palacio Real de Madrid por el hecho de que tomara la palabra después de que lo hicieran el hermano de una de las víctimas de la pandemia y una enfermera. Lo fue porque, puertas afuera de Palacio continuó su protagonismo. Primero se lo dieron una veintena de personas que cuando terminó la interpretación del himno nacional irrumpieron con vivas al rey. Después se lo daría el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que aprovechó unas declaraciones, sin admitir preguntas, a los medios de comunicación para trasladar su respaldo al Felipe VI en un momento, dijo, en el que está sufriendo "ataques" incluso por parte de "algunos ministros del propio Gobierno".

En el contexto de estas declaraciones está la delicada situación que atraviesa la Casa del Rey cuando se amontonan las informaciones e investigaciones sobre comportamientos nada ejemplares de Juan Carlos I y se espera una reacción contundente de Felipe VI que marque claras distancias con la etapa de su padre.

Casado quiso mandar "un mensaje de respaldo a la casa real" personalizándolo en la figura de Felipe VI. "Creo que es una institución esencial, que es el símbolo de la continuidad histórica de España y por eso desde el PP defendemos a la jefatura del Estado y a su majestad frente a los ataques que están viniendo ya de algunos ministros del propio Gobierno".

Hace una semana, el Partido Popular consideraba que el debate abierto por Pedro Sánchez sobre los aforamientos y la inviolabilidad del rey en una entrevista concedida a elDiario.es e infoLibre no puede desvincularse del contexto electoral en el que estábamos, a las puertas de las elecciones autonómicas en Galicia y Euskadi del 12J. "Se está haciendo un uso electoral. Es un debate capcioso", señalaban fuentes de la dirección nacional del Partido Popular que destacaban, además, el "apoyo total" de la formación al rey Felipe VI.

"Los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad y defiendo lo mismo para el rey", decía el jefe del Ejecutivo en la citada entrevista.

Además, este miércoles Casado aprovechó para insistir en su denuncia de que no se conoce la cifra real de fallecidos por el covid-19. "Pero en todo caso, hoy es un día de estar todos unidos y de mandar un mensaje también re responsabilidad a toda la población española ante los rebrotes que está habiendo", dijo. Y de reivindicar la labor de todos los "héroes anónimos" que han trabajado para que no faltara nada durante el confinamiento.

Feijóo: "Si hay que investigar alguna cosa, que se haga"

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo que no ve prioritario el debate sobre la inviolabilidad del rey en un momento como el actual. Pero que eso no significa que si hay que investigar alguna cosa no se investigue. "Si hay que investigar alguna cosa, que se haga", resumió en declaraciones a los periodistas tras asistir al homenaje de Estado.

"Empezar ahora a cuestionar nuestra Constitución, la monarquía parlamentaria, la jefatura del Estado, el modelo democrático de nuestro país... Yo no voy a participar en esto. No me parece razonable, ni prioritario, ni procedente", mantuvo este dirigente conservador que revalidó en las elecciones autonómicas del pasado domingo su cuarta mayoría absoluta.

"Estamos en un estado de derecho. Cualquier persona está sometida a una investigación judicial. Investíguese. Dentro de la Constitución española, con la presunción de inocencia y con la independencia del Poder Judicial", añadió.