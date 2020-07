Polémica en Pozoblanco (Córdoba): "Los que no quieren presencia cristiana en los hospitales son gente rancia y antigua"

Publicada el 25/07/2020 a las 18:00 Actualizada el 25/07/2020 a las 18:08

El acto de inauguración de la placa de una calle en homenaje a un médico local en Pozoblanco (Córdoba) celebrado este viernes se convirtió en un improvisado "mitín político" del sacerdote Antonio Rides en defensa de la presencia de religiosos en hospitales. El cura aseguró que los que prefieren que no haya presencia de capellanes en los centros de salud tienen "cositas raras aquí en el corazón".

"No soy político pero hay personas que quieren que no haya presencia cristiana en los hospitales ni en los centros de salud. Es gente rancia, antigua y con muchas cositas aquí en el corazón", aseguró el sacerdote tras bendecir la placa en honor al doctor Luis Felipe Cazalla Gómez, médico durante más de veinte años en el Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches y fallecido en 2013. Asimimo, también pide "a todos los creyentes profesionales que no tengan miedo, que no se oculten". [Se puede ver el momento a partir del minuto 11.30 del vídeo].

Estas palabras llegan después de que se conociera que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Iglesia han suscrito un nuevo convenio en que se desembolsarán un millón de euros para la asistencia religiosa católica en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud en el que contempla un total de 73 capellanes en los 26 centros madrileños. De ellos, 53 tendrán plena dedicación y otros 20 desempeñarán su labor a tiempo parcial. Es decir, un cura por cada 2,5 rastreadores.

Desde IU Pozoblanco denuncian que las palabras de Antonio Rides fueron un "mitín político, una ofensa para aquellas personas que no piensan como él". "Ni tenía que estar como cura, ni se le puede permitir que haga una exaltación ultraderechista y fanática, que no es propia ni de la religión ni de los salesianos", aseguran desde la formación. Al acto también acudió el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello.