La Justicia belga rechaza entregar a España al exconseller Puig

El juez de primera instancia de Bruselas ha rechazado este viernes la entrega a España del exconseller catalán Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por presunta malversación de fondos públicos en la causa del procés independentista, según informa Europa Press.

En concreto, la Cámara del Consejo ha considerado que "la autoridad española que ha emitido" la euroorden, en alusión al juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, "no es competente para hacerlo".

Así lo ha confirmado en un comunicado la Fiscalía de Bruselas, que ha informado además de que está estudiando "la posibilidad de interponer un recurso" sobre esta decisión.

Se trata del primer veredicto de los tribunales belgas sobre las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) cursadas por la Justicia española contra los políticos independentistas huidos en octubre de 2017.

"No se respetan los derechos fundamentales"

El que fuer president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado la decisión del tribunal belga desde su cuenta de Twitter: "Lo hemos denunciado desde el primer momento y lo dijo el grupo de trabajo del comité de DD.HH. de la ONU". Ha aprovechado para dar la enhorabuena a Puig por el veredicto y ha afirmado que "en el Reino de España no se respetan derechos fundamentales".

Ho hem denunciat des del primer moment i ho va dir el grup de treball del comitè de DD.HH. de l'ONU. Ara ho confirma la justícia belga: el Suprem no és competent per perseguir-nos i jutjar-nos. Al Regne d'Espanya no es respecten drets fonamentals. Enhorabona @LluisPuigGordi! https://t.co/dgFhu3IT4H