Publicada el 10/08/2020 a las 17:31 Actualizada el 10/08/2020 a las 19:35

En las últimas 24 horas, 1486 personas han sido diagnosticadas con coronavirus en España, alrededor de 400 menos casos respecto al viernes, cuando se notificaron 1.895. Desde el inicio de la pandemia se han confirmado 322.980 positivos en el país, 3316 en los últimos siete días.

Sin embargo, en la última semana se han producido 65 muertes de personas con prueba diagnóstica de covid-19 positiva, 38 de ellas en Aragón. El dato proporcionado por Sanidad el viernes fue de 16. Un total de 28.576 personas han muerto por coronavirus en España, según las cifras oficiales.

En la última semana han ingresado 750 personas en hospitales con positivo por covid-19 (127.303 en el cómputo global de la pandemia) y 45 en unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con un total de 11.887 desde la llegada del covid-19 a España, recoge Europa Press.



En rueda de prensa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, ha celebrado la "estabilización" de Aragón y Cataluña, donde se siguen registrando cifras altas pero con una tendencia a la baja desde hace unos días. Sigue habiendo cierto número de "trasmisión no controlada", pero "progresivamente se va suavizando" la situación, ha explicado. Los brotes en Cataluña están en "descenso", ha asegurado el epidemiólogo, con municipios como Lleida con los nuevos positivos diarios en descenso desde hace varias semanas. En Aragón, el portavoz ha reconocido que algunos barrios de Zaragoza siguen con un incremento significativo, pero que en la mayoría la situación se está controlando progresivamente.



"Madrid y Barcelona", por ser las dos mayores ciudades del país, con gran densidad de población, son "muy particulares, los dos mayores puntos de riesgo", ha explicado Simón. Pero las buenas noticias de la ciudad condal, que ha iniciado "un suave descenso", muestran, a juicio del doctor, que "las medidas" que se han tomado, sin llegar al confinamiento estricto, "tienen capacidad para controlar los brotes".



Con respecto a la cifra de fallecidos, que ha registrado un incremento en los últimos días, Simón lo considera normal: la letalidad siempre aumenta unos días después del crecimiento en la transmisión. Y además, en esta comunidad autónoma el virus ha vuelto a circular en algunas residencias, lo que ha agravado las consecuencias. Pero el doctor ha explicado que en España, "más del 70% de los casos corresponden a personas de menos de 30 años", y alrededor de un 10% de los nuevos contagios son de personas de más de 65 años, más vulnerables. "Es una cifra baja, el número de vulnerables que se están infectando. Pese a que el número es proporcionalmente bajo, en Aragón ha supuesto un número de fallecimientos no deseable", ha asegurado Simón.



La elevada cifra de contagios entre jóvenes, posiblemente fruto de su mayor movilidad social, está logrando bajar la tasa de letalidad a mínimos. Este porcentaje elevado indica, a juicio de Simón, que "estamos detectando muchísimos más" casos asintomáticos, habituales en estas franjas de edad, que durante la primera ola no se identificaron. Pero ese 10% de contagios a personas mayores hace necesario no bajar la guardia, sobre todo teniendo en cuenta que pueden ser contagiados por sus hijos o nietos.



Simón ha señalado que las herramientas legales de las comunidades autónomas para responder a los rebrotes "podrían ser suficientes" y que "hasta ahora, están funcionando", pero que si se ve que la transmisión supera "sus capacidades actuales" se aplicará "lo que se tenga que aplicar".