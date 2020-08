Villar Mir: “Mi relación con don Juan Carlos ha sido siempre la que correspondía al encuentro correcto de un jefe del Estado con un ciudadano honrado y trabajador”

Publicada el 21/08/2020 a las 06:00

Mi relación personal con don Juan Carlos ha sido siempre la que correspondía al encuentro correcto de un jefe del Estado con un ciudadano honrado y trabajador. En ningún momento de mi larga vida profesional he recurrido a medios torcidos o delictivos para lograr adjudicaciones o ventajas”. Son palabras del empresario Juan Miguel Villar Mir, que se ha dirigido por escrito a infoLibre, en relación con el reportaje titulado Juan Carlos I deja en España una corte de altura incluso penal, que fue publicado el 9 de agosto.

El fundador del grupo OHL asegura que le ofende la inclusión de su nombre en “un confuso totum revolutum de supuestas o reales amistades peligrosas” de don Juan Carlos I.. Me ofende la indiscriminación en un asunto tal delicado, en el que cada ciudadano tiene el derecho y el deber de la discreción. Sí diré que mi relación con el Rey don Juan Carlos ha sido siempre correcta, limitada a los asuntos de Estado que Su Majestad ha creído convenientemente tratar, y nunca descendió a cuestiones personales ni mucho menos a operaciones oscuras o irregulares”.

Villar Mir tiene especial interés en dejar claro que no fue una figura relevante en el consorcio español que se hizo con el AVE a la Meca y cuya adjudicación está en el origen de la presunta comisión multimillonaria cobrada por el rey emérito. “Con respecto a este infundio, que se ha extendido en los medios como una maliciosa mancha de aceite a raíz de la divulgación de unas grabaciones apócrifas realizadas por un policía corrupto que se encuentra en prisión, he de desmentir con rotundidad que yo tuviese el control y el liderazgo de aquel magno proyecto, en el que participaron nueve empresas privadas —OHL, que yo presidia, participó con poco más del 6%— y tres empresas públicas (RENFE, Adif y la ingeniería INECO) que fueron las que ostentaron el liderazgo técnico y político del consorcio español. Por mi parte, no participé jamás en el consejo del consorcio, ni por supuesto nunca lo presidí ni lo lideré”.

El empresario aprovecha para asegurar “tajantemente que las afirmaciones que me vinculan con unas comisiones procedentes del AVE La Meca-Medina son delirantes embustes, mentiras abyectas de principio a fin, que probablemente formen parte de la campaña de desprestigio que está en marcha contra la Corona en general y contra don Juan Carlos en particular”. infoLibre jamás ha vinculado a Villar Mir con dichas comisiones.

“Es además también completamente falso que, como se ha repetido en el mismo relato falsario que ha rodado por diversos medios (no por el suyo, afortunadamente), yo estuviera presente en la visita al Rey de Arabia en un viaje de don Juan Carlos en 2006 que supuestamente tenía por objeto que nuestro país tomara posiciones ante la futura adjudicación del AVE , del que se dice que formaban parte la intermediaria profesional Zanganeh y la supuesta amiga especial de rey emérito Corinna. Para mayor claridad, deseo precisar que nunca en mi vida he conocido ni he visto a la tal Corinna, ni en España ni fuera de España”, añade Villar Mir. Como el propio empresario reconoce en su misiva, infoLibre nunca ha dicho que él hubiera participado en esa visita.

En cuanto al hecho de que figure como investigado en dos conocidos escándalos de corrupción del PP – la supuesta financiación ilegal del PP en la operación Púnica y el caso Lezo por la supuesta ilegalidad en la adjudicación del madrileño tren a Navalcarnero–, el empresario afirma lo siguiente: “Debo dejar constancia de que en ninguno de los dos asuntos, a día de hoy, se me ha comunicado todavía el hecho por el que estoy siendo investigado”.