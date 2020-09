Sánchez: "Nuestros hijos van a tener la garantía de estar en centros seguros"

Publicada el 07/09/2020 a las 09:14 Actualizada el 07/09/2020 a las 10:02

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "nuestros hijos y nuestras hijas", así como "todos los profesionales", "van a tener la garantía de estar en centros seguros", de cara a la vuelta al colegio que arranca este lunes 7 de septiembre en muchas comunidades autónomas. El líder del Ejecutivo, en una entrevista con La Hora de la 1 de TVE, ha afirmado que la contratación de profesores adicionales, así como el resto de medidas, permitirá que el regreso sea seguro, "sin que no exista un riesgo 0", ya que habrá contagios.



Sin embargo, Sánchez no ha respondido a la cuestión sobre si el Estado o las empresas pagarán la incapacidad temporal o las medidas de flexibilidad laboral que se apliquen a los padres, madres o cuidadores que tengan que hacerse cargo de un menor que deba aislarse, por haber dado positivo en un test PCR o por haber mantenido un contacto estrecho con un contagiado. "Está siendo objeto de diálogo con los agentes sociales", ha afirmado. En caso de "necesidades familiares", el Gobierno garantiza que una persona pueda, o bien a través de la Seguridad Social, o bien a través del plan Te Cuida, reducir su jornada hasta el 100%. "La patronal dice que no puede pagar esas bajas", ha repreguntado la entrevistadora, ante lo que el presidente no ha aclarado si serán ausencias retribuidas.



Sánchez espera que los Presupuestos no solo salgan, sino que se aprueben "con el máximo consenso". Le gustaría "que fueran progresistas, pero de país", lo más transversales posible. "Es inimaginable" que las cuentas no salgan, considera, por lo que no se plantea la convocatoria de elecciones anticipadas si no obtienen el visto bueno del Congreso. El presidente ha llamado a "apartar de la lucha partidista el combate contra un enemigo común que tenemos, la pandemia", y ha vuelto a urgir a la oposición a desbloquear la renovación de la justicia, de RTVE o del Defensor del Pueblo, entre otras cuestiones.



Sin embargo, hay vetos cruzados: Iglesias insistió este domingo en que lo prioritario es buscar el apoyo exclusivo de la mayoría progresista, y formaciones como ERC han insistido en que no son compatibles con Ciudadanos, el partido de la derecha del espectro político que más cerca está de pactar con el PSOE, toda vez que las relaciones con el PP de Pablo Casado no pasan por su mejor momento.



El presidente considera que "estamos mucho mejor preparados" que en marzo contra el covid-19, "con independencia de que los contagios sean equiparables", ya que se hacen muchísimos más test y se detecta un número mayor de asintomáticos. Espera que, en coordinación con las comunidades autónomas, en diciembre "podamos empezar a vacunar a una parte de nuestra población".



"Yo también defiendo la banca pública"



El presidente del Gobierno considera que la anunciada fusión de Bankia y Caixabank es una buena noticia, pese a que la participación del Estado en la primera entidad descenderá. "El valor de Bankia ha aumentado un 33%" desde el anuncio, por lo que, asegura, "tiene una lógica empresarial y ese es uno de los objetivos del Gobierno: defender el interés general". "Yo también defiendo la banca pública", ha asegurado el líder del Ejecutivo, asegurando que entidades como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) cumplen parcialmente con esa función. La futura existencia de un gran banco, que se colocaría como el décimo en cuanto a tamaño a nivel europeo, conllevaría contar con " un sector aún mas saneado de lo que ahora mismo tenemos".



Por otro lado, ha asegurado que la idea de la fusión, antes de hacerse pública, era "información sensible" que "solo conocían los responsables de Economía del Gobierno".