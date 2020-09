Ana Pastor minimiza los indicios que salpican al PP en 'Kitchen' y se aferra a “la presunción de inocencia”

Publicada el 08/09/2020 a las 12:00 Actualizada el 08/09/2020 a las 12:20

Ana Pastor, vicesecretaria de asuntos sociales del PP, se aferró este martes a “la presunción de inocencia” para defender a los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal y al expresidente Mariano Rajoy de los indicios que señalan su responsabilidad en los hechos delictivos investigados en la llamada Operación Kitchen.

Lo hizo en una entrevista en TVE en la que tuvo que asumir la primera reacción oficial de un dirigente del Partido Popular a las informaciones que han revelado la relación de los tres ex altos cargos del Gobierno con el operativo policial presuntamente montado para neutralizar la información que el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía sobre la financiación ilegal del partido.

Pastor no negó el fondo de la cuestión pero sí trato de minimizar su trascendencia diciendo que se trata únicamente del “informe de un fiscal”. Y apeló a su condición de diputada y por tanto miembro del poder legislativo para no opinar sobre una investigación judicial. “Ni me he pronunciado nunca sobre ninguna investigación de los fiscales”, aseguró.

Y si lo hicieran añadió, tendría que hacerlo también sobre la investigación que afecta a la financiación de Unidas Podemos, o acerca de otras que afectan o han afectado al PP y al PSOE y que al final “han sido sobreseídas”.

Juanma Moreno separa a Casado de lo ocurrido

Quien sí ha entrado más al fondo del asunto ha sido el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, según el cual si realmente se produjo lo que reflejan las investigaciones, sería “ajeno” a la actual dirección nacional del Pablo Casado.

“Estamos en un tiempo nuevo, con una dirección nueva que trabaja con unos objetivos nuevos y estoy convencido que si algo se hubiera producido, es ajeno a la dirección nacional”, declaró Moreno en una entrevista con Onda Cero en la que pasó por alto que casado formaba pate de aquella dirección del partido.

Igual que Pastor, Moreno pidió que se respete la presunción de inocencia y que se dé tiempo a los jueces para ir viendo qué nivel de veracidad hay en las informaciones que se están publicando en estos momentos.

Se ha mostrado además seguro de que desde la dirección nacional del PP habrá “máxima colaboración” con la justicia en lo que se le solicite y máxima “transparencia”, aunque admitió que estas informaciones, que calificó de “ruidos”, “dañan la imagen reputacional del PP”.

Ha insistido en que las personas supuestamente vinculadas con los hechos investigados "también tienen su derecho a la presunción de inocencia" y serán los jueces los que dictaminen.

Si los hechos investigados finalmente se demostrasen, señaló, serían unos “graves”, pero se agarró a que muchas investigaciones judiciales quedan después archivadas después de dejar un “reguero de víctimas” fruto de juicios paralelos. Hay que ser un "poquito más prudentes", pidió, y esperar a ver cómo se van desarrollando los hechos judiciales y cuál es la sentencia firme. En cualquier caso, Moreno no cree que el PP deba abrir una investigación interna porque, en su opinión, podría incluso "obstruir" la labor de la justicia.