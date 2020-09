Iglesias al PP: "Si se les hubiera investigado tanto como a nosotros, algunos de los ahí sentados estarían en la cárcel"

Publicada el 22/09/2020 a las 20:52 Actualizada el 22/09/2020 a las 20:56

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha cargado contra el PP al asegurar que es el partido con más presos por corrupción o financiación ilegal y ha asegurado, ante sus senadores, que si se les hubiera investigado tanto como a Podemos, algunos de sus dirigentes estarían en la cárcel.

"Creo que saben como yo que si en este país se les hubiera investigado tanto como a nosotros, unos cuantos de los sentados ahí estarían en la cárcel", ha arremetido contra la bancada popular.

Iglesias ha protagonizado un cruce de reproches con el senador popular Alberto Fabra durante una interpelación relativa a la posición de España para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que ha derivado en un duro debate dialéctico en el que han salido a relucir los casos 'Dina' y 'Kitchen'.

En un primer momento, el popular ha denunciado que España es el país con mayor tasa de pobreza junto Rumanía y que en el gobierno "no dimite ni el tato" pese a su gestión de la pandemia del covid-19.

Luego Fabra ha manifestado durante su intervención que Iglesias se define como un "firme" defensor de la igualdad de género pero ha cuestionado que ese compromiso sea en público, aludiendo a los comentarios sobre la periodista Mariló Montero en un chat.

"Me da la impresión señor vicepresidente que se mueve más en aguas turbias que cristalinas", para aludir al caso 'Dina' y la imputación de dirigentes del partido, así como a Podemos, por presunta financiación irregular. Al respecto, ha recriminado que Iglesias se "esconde ante la imputación de su partido".

Pero además el senador ha reprochado a Iglesias el no creerse la separación de poderes ni la obligación de no contribuir al desprestigio de las instituciones, al registrar una "marca difícil de batir" al lograr que el Consejo General de Poder Judicial le haya llamado hasta tres veces la atención "por no respetar la independencia judicial".

PP: "Pablo vete, ni este país ni esta gente te necesita"

Finalmente, ha recriminado a Iglesias el no asumir sus obligaciones, no gestionar el Ministerio de Derechos Sociales y de "esconderse" de la opinión pública cuando no le gusta las preguntas.

De hecho y recurriendo a una analogía sobre la pandemia, Fabra ha arremetido contra Iglesias al espetarle que es un presidente "asintomático". "Pablo vete, ni este país ni esta gente te necesita", ha zanjado.

Iglesia habla de ignominia del PP

En su réplica, Iglesias ha llamado la atención sobre el hecho de que Fabra, siendo un senador del PP y de la Comunidad Valenciana, acudiera al Senado para hablar de las acusaciones de presunta financiación ilegal sobre su partido, algo por lo a los populares se les debería caer "la cara de vergüenza".

Al respecto, Iglesias ha defendido que Podemos ha sido acusado 14 veces de financiación ilegal y todas han sido archivadas frente al PP, que es el partido con "más presos" por corrupción o financiación irregular, pese a la "ignominia que han hecho con los policías", en referencia al caso 'Kitchen'.

"La diferencia de nosotros con ustedes es que nosotros no tenemos amigos poderosos, que nosotros no podemos utilizar a policías del Ministerio del Interior para fabricar pruebas contra los adversarios políticos y que no podemos dar órdenes de expiar a su extesorero para tratar de tapar sus casos de corrupción", ha lanzado el vicepresidente.

De hecho, Iglesias ha proseguido al decir que el PP está fuera del Gobierno porque su corrupción llegó a niveles "escandalosos" y ha censurado que hayan "manchado" el uniforme de la Policía, como revela a su juicio la imputación del exministro Jorge Fernández Díaz.