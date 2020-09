Un joven con parálisis cerebral denuncia que tiene que esperar casi dos horas para coger un tren adaptado de Cercanías

Publicada el 24/09/2020 a las 20:53 Actualizada el 24/09/2020 a las 21:37

ASPACE Madrid, entidad que representa a las personas con parálisis cerebral en la Comunidad de Madrid, sus familias y entidades que los atienden, ha denunciado este jueves "la dejadez y trato discriminatorio" recibido por parte de Cercanías hacia un joven con parálisis cerebral y un 90 por ciento de discapacidad motora.

Carlos es un joven de 25 años que acude desde el pasado 17 de septiembre a un curso de ofimática en la Fundación ONCE. Su trayecto en Cercanías va desde la estación de las Zorreras, en el municipio de El Escorial, hasta la estación de Delicias, en Madrid.

Los trenes de cercanías que circulan por la línea C-3a no son todos accesibles, a pesar de que la Ley de Accesibilidad Universal tendría que garantizar dicha accesibilidad en urbanismo, transporte, edificios y comunicación desde finales de 2018, critica la asociación en una nota de prensa.

La incidencia se ha producido en el viaje de regreso a su domicilio, concretamente con el servicio del CIVIS dirección a Villalba, programado para las 14:58 horas de hoy jueves, que ha sido anulado. El siguiente tren accesible para un usuario de silla de ruedas tenía previsto su paso por la estación a las 16:20 horas.

Cuando el afectado se ha puesto en contacto con el Servicio ATENDO, le han instado a esperar y le han quitado valor a una posible una reclamación por escrito, "ya que suele caer en saco roto", le ha comentado la operadora.

ASPACE Madrid desconoce los motivos pero queremos denunciar que se haya eliminado este servicio de tren accesible, "perjudicando a todas las personas y en especial a aquellas personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas para las que disponer de un tren accesible, no es una opción ni un capricho".

"El hecho de que no existan trenes accesibles suficientes, implica que una persona usuaria de silla de ruedas no pueda utilizarlos, lo que es discriminatorio e intolerable desde el punto de vista humano. Desde ASPACE Madrid consideramos imprescindible denunciar esta situación, para que situaciones de vulneración de derechos como esta, no se repitan", señalan.