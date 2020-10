Este lunes 12 de octubre salieron a la calle grupos de extrema derecha al grito de Heil Hitler o Viva Franco, según ha recogido la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Barcelona ante la Fiscalía. La simbología nazi y fascista no sólo se vio en la ciudad condal sino también en València durante el desarrollo de marchas convocadas por grupos de extrema derecha. Las dos administraciones ya han puesto en marcha procesos de identificación de las personas que participaron en estos actos en vulneración de sus leyes autonómicas sobre Memoria Democrática.

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha anunciado "el inicio de un proceso sancionador contra las personas y organizaciones que exhibieron símbolos fascistas" en una marcha de antorchas impulsada este lunes por España 2000 –grupo de ultraderecha– en el barrio valenciano de Benimaclet.

Durante esta movilización se exhibieron "banderas franquistas y otros elementos de simbología nazi en lo que supone una clara vulneración de la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana", se señala desde el Govern. En este sentido, argumentan que el artículo 40 de la citada ley hace referencia "a los actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación de la sublevación militar o del franquismo, u homenaje a quienes apoyaron la sublevación militar y la dictadura".

La consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha solicitado a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, una reunión para trabajar conjuntamente en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de memoria democrática "para el cumplimiento de la ley y con el fin de evitar que se repitan sucesos como los vividos ayer". "No vamos a permitir que se vulnere la legislación vigente ni que se sigan exhibiendo impunemente símbolos que suponen la exaltación de la dictadura franquista y son contrarios a la memoria democrática", ha advertido Pérez Garijo.

Denuncia ante la Fiscalía contra el fascismo en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha anunciado este martes una denuncia ante la Fiscalía especial de delitos de odio por la exhibición de símbolos preconstitucionales, el saludo nazi y los cánticos franquistas que se produjeron junto al monumento a Cristóbal Colón en una manifestación ultraderechista convocada el lunes con motivo del 12-O.

La denuncia, consultada por Europa Press, recoge que después de la manifestación por Somatemps, Catalunya Suma y Vox, un grupo de personas quemó banderas esteladas "mientras hacían el saludo nazi, cantando el Cara al Sol, exhibiendo banderas preconstitucionales y una muy grande con una pequeña modificación de una cruz gamada". El texto también detalla que lo hicieron entre gritos de Heil Hitler, Viva Franco y José Primo de Rivera, y el consistorio sostiene que los hechos pueden constituir delitos de odio y discriminación y de enaltecimiento del genocidio.

El consistorio pide que se encargue a los Mossos d'Esquadra recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad del entorno y que se tome declaración como testigos a periodistas que cubrieron la convocatoria.

"La libertad de expresión no se puede usar para amparar delitos de odio"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado en un tuit que han trasladado a la Generalitat y a la Fiscalía su preocupación por la manifestación que se produjo este lunes en Barcelona, y ha afirmado que "la libertad de expresión no se puede usar para amparar delitos de odio".

Hem traslladat a Generalitat i fiscalia la nostra preocupació per una manifestació feixista que es va produir ahir a BCN. La llibertat d’expressió no es pot utilitzar per emparar els delictes d’odi. https://t.co/2jNxAbPCb1