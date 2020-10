Illa pide a Ayuso evitar "disputas estériles" porque la situación es "frágil" y el PP responde pidiendo su dimisión

Publicada el 15/10/2020 a las 08:57 Actualizada el 15/10/2020 a las 11:14

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció este jueves ante el pleno del Congreso de los Diputados para exponer el real decreto de estado de alarma aprobado el pasado viernes en un Consejo de Ministros extraordinario y que afecta a la ciudad de Madrid y a otros ocho municipios –Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz– después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulase las restricciones del ministerio.

Como ya hizo hace casi una semana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que adoptó esta decisión para la Comunidad de Madrid después de horas de infructuoso pulso con el Ejecutivo autonómico, en manos de una coalición PP-Ciudadanos, Illa centró el grueso de su intervención en en hacer un relato de temporal de cómo la región ha llegado a la situación epidemiológica en la que está y de las negociaciones fallidas para llegar a un consenso entre los Gobiernos central y autonómico.

Illa dibujó a una Comunidad de Madrid que, a diferencia de otras comunidades autónomas no se ha ido anticipando con restricciones cuando los contagios empezaban a multiplicarse. "No podemos normalizar cifras de incidencia que están por encima de las zonas consideradas en Europa como seguras", mantuvo. En este sentido, justificó la necesidad de mantener en la región el estado de alarma porque la situación es "muy inestable y muy frágil", y no se puede "bajar la guardia". En todo caso, confió en poder controlar la situación en los 15 días en los que estará vigente el decreto.

El ministro fijó como objetivo para "volver a doblegar la curva" bajar de 100 casos por cada 100.000 habitantes.

Además, insistió en la necesidad de que todas las administraciones trabajen "juntas" y "con la mayor unidad posible", porque "no es tiempo de provocaciones ni de divisiones". "No es tiempo de distraernos en disputas estériles", advirtió.

Gamarra critica la ausencia de Sánchez

En respuesta, el Partido Popular pidió que se levanten las restricciones, que Sanidad muestre "los informes" que las justifican y que después el ministro dimita.

La encargada de fijar la posición de los conservadores fue su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. Lo primero que hizo nada más subir a la tribuna de oradores fue criticar que "por primera vez en democracia" un presidente del Gobierno no acude a defender al Parlamento el decreto de un estado de alarma. Pedro Sánchez se encontraba viajando a Bruselas, para participar en el Consejo Europeo.

Como viene siendo habitual en el argumentario del principal partido de la oposición, Gamarra arrojó sobre el ministro la tasa de fallecidos por covid-19 en España. Y calificó la decisión de decretar el estado de alarma de "arbitraria, autoritaria y abusiva".

"Madrid llegará la próxima semana con una incidencia de 300, está a solo 17 camas de UCI de bajar el umbral que usted inventó. Todas las ciudades, salvo Parla, están ya por debajo de 500 casos. Con los datos que la Comunidad de Madrid diariamente le aporta, le exigimos que levante inmediatamente el estado de alarma en Madrid, trabaje con las comunidades como predica pero no aplica y, después, váyase", cerró su discurso Gamarra.

La petición de dimisión también estuvo en boca de Juan Luis Steegmann, el diputado de Vox que defendió la posición de la extrema derecha en este debate.

"Han puesto un mono a deshacer el mosaico y se está comiendo las teselas", se quejó el diputado al tiempo que exigía al Gobierno que pidiese perdón, "no de pie", sino de "rodillas". Y le acusaba de no tomar medidas del siglo XXI, sino del XVI.