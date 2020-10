Aumenta el número de personas sin hogar, según Cáritas y FACIAM: "La crisis covid ha puesto a mucha gente en la calle"

Publicada el 22/10/2020 a las 12:04 Actualizada el 22/10/2020 a las 12:17

Cáritas y la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados (FACIAM) han advertido de que la situación de sinhogarismo posiblemente ha aumentado en España por la pandemia del covid-19 pues han observado que "no solo siguen los que ya estaban" ya que la crisis ha dejado a muchos ciudadanos en la calle.

"La crisis del covid está poniendo a mucha gente en la calle", ha avisado la presidenta de la Red FACIAM de atención a personas sin hogar, Rosalía Portela, este jueves, con motivo de la presentación de la campaña por el Día de las Personas sin Hogar que se celebra bajo el lema "No tener casa mata. Y tú ¿qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar", ha informado Europa Press.

Portela ha indicado que "cada vez son más" las personas sin hogar, aunque no disponen de datos recientes. "Nos preocupa especialmente que no solo siguen los que estaban sino que hay gente que antes no estaba en situación de sinhogarismo", ha alertado.

Actualmente, habría unas 33.000 personas sin hogar en España -según el último dato oficial- pero Cáritas, desde su experiencia en la atención a estas personas calcula que son casi 40.000. "Hay muchas situaciones nuevas que probablemente ha hecho que ese numero aumente", ha subrayado el técnico de Cáritas Española Enrique Domínguez.

Un hecho que evidencia esta cifra "elevada" de personas sin hogar es que en Madrid, los centros que se habilitaron durante la pandemia más los operativos "se colapsaron", según ha indicado la presidenta de la Red FACIAM.

Previsión ante un posible toque de queda

Preguntados por qué pasará si se establece el toque de queda, Rosalía Portela ha puntualizado que "se tendrían que volver a habilitar dispositivos de emergencia" pero considera que un nuevo confinamiento no debería "pillar" a las administraciones "con el pie cambiado" pues "ya se sabe dónde están las necesidades".

En este sentido, ha pedido "previsión" a las administraciones, recordando que si en marzo, por el Estado de Alarma, las personas sin hogar fueron confinadas en IFEMA, ahora habrá que acoger a las de entonces más "todas las que han ido cayendo" debido a la crisis provacada por la emergencia sanitaria, económica y social.

"Si no se tiene casa, el lugar lo debe facilitar la administración y las entidades sociales volveremos a ser primer espacio de acogida", ha enfatizado Rosalía Portela.

Por ello, con esta campaña quieren poner de manifiesto la vulneración del derecho humano a la vivienda, sobre todo, en estos momentos en que la situación de las personas sin hogar se ha agravado por la crisis del covid-19 y reclaman que se garantice este derecho "al margen" de que el número crezca o no.

"En este momento de dolor, de inseguridad, hacemos una invitación a ponerse en los zapatos de las personas sin hogar", ha indicado el representante de Cáritas Española.

Durante la presentación de la campaña, un hombre que ha estado en situación de calle ha contado cómo de un día para otro y tras separarse, se encontró sin un techo, a pesar de ser técnico electrónico. "De la noche a la mañana, una persona preparada ente comillas se encuentra en esta situación, que le puede pasar a cualquier persona de a pie, máxime en Madrid, entre comillas, una sociedad avanzada", ha comentado.

Preguntados por si existe una situación de contagios en los centros de personas sin hogar, la presidenta de FACIAM ha asegurado que "no hay una situación alarmante" y que los centros están tomando las medidas sanitarias y de higiene oportunas.