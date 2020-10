Delgado deja fuera del caso 'Tándem' al fiscal Stampa, al que se relacionó con una abogada de Podemos

Publicada el 27/10/2020 a las 14:20 Actualizada el 27/10/2020 a las 14:21

La fiscal General del Estado, Dolores Delgado ha rechazado otorgar una las nuevas ocho plazas fijas en Anticorrupción al fiscal Ignacio Stampa, adscrito al caso Tándem sobre los negocios presuntamente irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.

Stampa, cuestionado por su presunta relación con una de las abogadas de Podemos en la pieza Dina de este caso, ejercía en comisión de servicios y ahora deberá abandonar esta investigación y volver a sus puestos en la Fiscalía de Madrid. La decisión de Delgado viene respaldada por el Consejo Fiscal, que se había reunido este martes para estudiar estás y otras plazas clave en la cúpula de la carrera. Ninguno de los vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal ha apoyado a Stampa ni a su compañero en el caso Villalrejo Miguel Serrano, si bien éste se quedará finalmente en Anticorrupción al haber obtenido el aval de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han señalado a Europa Press fuentes de esta institución.

Ambos fiscales no son titulares de una plaza fija del departamento dirigido por Alejandro Luzón, por lo que la decisión del Consejo de este martes podría suponer que pudieran seguir o no investigando a Villarejo. Las decisiones de los vocales del Consejo Fiscal no son vinculantes, ya que es la fiscal general, Dolores Delgado, la que propone los nombramientos al Consejo de Ministros una vez escuchado este órgano de carácter consultivo. Delgado ha decidido no obstante seguir los criterios del Consejo Fiscal en este asunto.