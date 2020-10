Sánchez ofrece una revisión del estado de alarma en marzo para vencer la resistencia de los grupos que ven "excesivos" seis meses

Publicada el 28/10/2020 a las 06:00 Actualizada el 28/10/2020 a las 09:50

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaba este miércoles al Congreso de los Diputados conocedor de que la idea de prorrogar el decreto del estado de alarma durante seis meses escuece hasta en los partidos que le llevaron a la Moncloa, no sólo en el principal partido de la oposición. El de "excesivo" ha sido uno de los adjetivos más escuchados en los últimos días en boca de los representantes políticos, no sólo de la derecha, para referirse al periodo fijado por el Gobierno en el decreto de prórroga, una crítica a la que se ha sumado la de que no es Sánchez el que rendirá cuentas, sino el titular de Sanidad, Salvador Illa.

En este contexto, aprovechó su intercambio dialéctico con Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso para proponer una especie de transaccional. Sánchez no dio marcha atrás sobre los planes de que el estado de alarma tenga una duración inicial de seis meses. Es lo que piden los "expertos", insisten desde la Moncloa. Pero se abrió a que haya una revisión del mismo el 9 de marzo, dos meses antes del plazo inicial.

Según dijo, el Consejo Interterritorial de Salud sería el encargado de estudiar si pide al Ejecutivo que levante la alarma el 9 de marzo. Este órgano, en el que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, tiene encomendada la "cogobernanza" del estado de alarma. Las autoridades delegadas son las comunidades autónomas.

"Primera revisión el 9 de marzo, segunda revisión el 9 de mayo", resumió el jefe del Ejecutivo. Casado, que había asegurado que su partido está dispuesto a "arrimar el hombro" no recogió el guante. De momento, el PP sigue apostando por que esta herramienta excepcional se extienda ocho semanas.

Horas antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, dio a entender a los informadores que tenían garantizados los apoyos para la prórroga de la alarma. "Si se hace así es porque entendemos que vamos a contar con los apoyos necesarios para hacerlo efectivo", sostuvo.

Fue en esta misma reunión en la que el Ejecutivo aprobó el real decreto de prórroga que será votado el jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados. Hasta el momento, sólo la extrema derecha de Vox ha avanzado que votará 'no'. El resto de grupos ha puesto condiciones más o menos asumibles y no ha cerrado la puerta a llegar a acuerdos en las próximas horas. La oferta de Sánchez se entiende como un gesto para el grueso de los partidos y pone la pelota en el tejado del PP de Casado una semana después de la moción de censura.