Publicada el 03/11/2020 a las 09:01 Actualizada el 03/11/2020 a las 10:11

Comienza la semana tras el primer puente de noviembre con la mayoría de comunidades autónomas en confinamiento perimetral. Por su parte, Asturias ha pedido este lunes terminar con toda la actividad económica no esencial y volver a un confinamiento domiciliario durante al menos 15 días, aunque el Gobierno central lo ha descartado por el momento. También Melilla ha pedido un confinamiento total, mientras que otras comunidades, como Andalucía y Castilla y León, lo estarían estudiando.

Sigue en infoLibre la actualidad de este martes:

9.10. El Gobierno aprobará hoy un Real Decreto de ayudas culturales para técnicos y el sector taurino. El Gobierno aprobará hoy un Real Decreto para "complementar" las ayudas al sector cultural puestas en marcha el pasado mes de mayo, con el que ampliará la cobertura de subsidios, con especial atención a los técnicos y al sector taurino, que se habían quedado fuera de esas primeras medidas, según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte. La aprobación de este Real Decreto está prevista para este martes en Consejo de Ministros. Asimismo, también se contempla la aprobación de un subsidio especial para las personas que en el periodo de alarma agotaron la prestación, tal y como ha adelantado la cadena Ser.

9.00. Calvo pide esperar hasta el 9 de noviembre para decidir sobre el confinamiento domiciliario: "No adelantemos fases". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha descartado este martes el confinamiento domiciliario de la población y ha pedido esperar hasta el próximo 9 de noviembre para ver cuál es el impacto de las medidas actuales adoptadas por las comunidades autónomas. "No adelantemos fases", ha insistido Calvo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, tras ser cuestionada por la petición de Asturias de un confinamiento de 15 días. "Vamos a intentar que eso no llegue. Vamos a ser como siempre contundentes y prudentes al mismo tiempo", ha añadido.